TextQL rewolucjonizuje zapytania dotyczące danych biznesowych dzięki modelom językowym AI

Wprowadzając innowacje w sposobie, w jaki firmy korzystają ze swoich danych, pionierska platforma o nazwie TextQL wykorzystuje moc sztucznej inteligencji, aby na nowo zdefiniować interakcję z danymi. Założona przez wizjonerski duet, Marka Hay'a i Ethana Dinga, TextQL płynnie integruje się z istniejącą architekturą danych firmy, zapewniając zespołom możliwość komunikowania się z danymi w czasie rzeczywistym. Łącząc możliwości dużych modeli językowych, takich jak ChatGPT i GPT-4 OpenAI, platforma interpretuje unikalny język i „rzeczowniki” różnych zespołów, zapewniając dostosowane do potrzeb zapytania o dane.

„Byliśmy świadkami półtorej dekady niespełnionych obietnic w sektorze danych” – ubolewał Hay, dyrektor ds. TextQL. Nawiązując do rozczarowania liderów danych, podkreślił nieefektywne status quo, w którym badacze danych ugrzęźli w doraźnych żądaniach danych, co prowadzi do wielomiesięcznej utraty produktywności z powodu niespójnej terminologii dotyczącej danych.

Przedsięwzięcie rozpoczęło się w 2022 r. i opierało się na wiedzy Haya, absolwenta zespołu uczenia maszynowego Facebooka, oraz Dinga, który przedstawił spostrzeżenia ze swojej pracy w dziale danych Bessemer Venture Partners. Innowacyjny model danych TextQL' wypełnia lukę pomiędzy terminologią biznesową a terminologią baz danych, ułatwiając bardziej intuicyjną interakcję między użytkownikami a danymi.

To transformacyjne podejście łączy się z narzędziami analizy biznesowej, prowadząc użytkowników do istniejących pulpitów nawigacyjnych w przypadku powtarzających się zapytań. Hay podkreśla zdolność platformy do wykorzystywania dokumentacji z katalogów danych przedsiębiorstwa, takich jak Alation, a także integrowania notatek z popularnych narzędzi, takich jak Confluence czy Google Drive.

System TextQL' umożliwia proste zapytania konwersacyjne dotyczące wskaźników biznesowych lub działań, umożliwiając zespołom podejmowanie decyzji opartych na danych. Oprócz dostarczania odpowiedzi, jego aspekt automatyzacji może wykonywać zadania, takie jak powiadamianie menedżerów o istotnych danych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

„Naszym celem jest wyposażenie operatorów przedsiębiorstw w narzędzia niezbędne do osiągnięcia więcej przy użyciu mniejszych zasobów” – stwierdził Hay. Gdy firmy poszukują wydajności w obliczu wyzwań gospodarczych, TextQL jest potężnym sojusznikiem, oferującym możliwości transformacji w ramach jednej platformy.

Pomimo konkurowania z uznanymi podmiotami, takimi jak Palantir i C3.ai, TextQL uzyskał sześciocyfrowe roczne stałe przychody, przyciągając klientów z różnych sektorów, od opieki zdrowotnej po media, i zapewniając firmie obszerny pas operacyjny.

Pewność siebie Hay wynika z siły doświadczenia ich zespołu, w skład którego wchodzą doświadczeni założyciele z historią sukcesów wspieranych przez przedsięwzięcia typu venture. W miarę jak przedsiębiorstwa usprawniają swoją siłę roboczą, rośnie zapotrzebowanie na rozwiązania takie jak TextQL, które zwiększają produktywność bez zwiększania liczby pracowników.

Dzięki wsparciu finansowemu w wysokości około 4,1 miliona dolarów w ramach rund wstępnych i początkowych TextQL demonstruje potencjał sztucznej inteligencji w rewolucjonizowaniu dostępu i użyteczności danych biznesowych, umożliwiając nawigację po złożonych krajobrazach danych poprzez interakcję konwersacyjną. Ten znaczący zastrzyk finansowy pochodził od konsorcjum kierowanego przez Neo i DCM, w którym udział wzięły także Unshackled Ventures, Worklife Ventures, PageOne Ventures, FirstHand Ventures i Indicator Fund.

Podobnie platformy takie jak AppMaster , oferujące solidne możliwości no-code, napędzają przedsiębiorstwa do przodu, umożliwiając tworzenie interaktywnych aplikacji dostosowanych do współczesnych, różnorodnych wymagań w zakresie danych. Łącznie te udoskonalenia oznaczają nową erę elastyczności przedsiębiorstwa i inteligentnej manipulacji danymi.