TextQL, Yapay Zeka Dil Modelleriyle İş Verisi Sorgulamalarında Devrim Yaratıyor

İşletmelerin verileriyle etkileşime girme biçiminde yenilik yapan TextQL adlı öncü platform, veri etkileşimini yeniden tanımlamak için yapay zekanın gücünden yararlanıyor. Vizyoner ikili Mark Hay ve Ethan Ding tarafından kurulan TextQL, bir şirketin mevcut veri mimarisiyle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek ekiplere verileriyle gerçek zamanlı olarak iletişim kurma becerisi kazandırır. OpenAI'nin ChatGPT ve GPT-4'üne benzer büyük dil modellerinin yeteneklerini kanalize eden platform, farklı ekiplerin benzersiz dilini ve "isimlerini" yorumlayarak özel bir veri sorgulama deneyimi sağlıyor.

TextQL CTO'su Hay, "Veri sektöründe on beş yıldır yerine getirilmeyen sözlere tanık olduk" diye yakınıyordu. Veri liderleri arasındaki hayal kırıklığına değinerek, veri bilimcilerin geçici veri talepleri nedeniyle çıkmaza girdiği ve tutarsız veri terminolojisi nedeniyle aylara yayılan üretkenlik kaybına yol açan verimsiz statükonun altını çizdi.

Girişim 2022'de başladı ve kökleri, Facebook'un makine öğrenimi ekibi mezunu Hay ve Bessemer Venture Partners'ın veri ekibindeki görev süresinden bilgiler getiren Ding'in uzmanlığına dayanıyordu. TextQL' yenilikçi veri modeli, iş dili ile veritabanı terminolojisi arasındaki boşluğu doldurarak kullanıcılar ve veriler arasında daha sezgisel bir etkileşimi kolaylaştırır.

Bu dönüştürücü yaklaşım, iş zekası araçlarıyla bağlantı kurarak kullanıcıları yinelenen sorgular için önceden var olan kontrol panellerine yönlendirir. Hay, platformun Alation gibi kurumsal veri kataloglarındaki dokümantasyondan yararlanma ve Confluence veya Google Drive gibi popüler araçlardaki notları entegre etme yeteneğinin altını çiziyor.

TextQL' sistemi, iş ölçümleri veya eylemleri hakkında doğrudan etkileşimli sorgulara olanak tanıyarak ekiplerin veriye dayalı kararlar almasına olanak tanır. Otomasyon özelliği, yanıtlar sağlamanın ötesinde, yöneticileri ilgili veriler hakkında e-posta yoluyla bilgilendirmek gibi görevleri de yerine getirebilir.

Hay, "Amacımız, kurumsal operatörleri daha yalın kaynaklarla daha fazlasını başarmak için gerekli araçlarla donatmaktır" dedi. Şirketler ekonomik zorlukların ortasında verimlilik ararken TextQL, tek bir platformda dönüştürücü yetenekler sunan zorlu bir müttefik olarak duruyor.

TextQL, Palantir ve C3.ai gibi köklü kuruluşlarla rekabet etmesine rağmen altı haneli yıllık yinelenen gelir elde ederek sağlık hizmetlerinden medyaya kadar çeşitli sektörlerdeki müşterileri kendine çekti ve şirkete geniş bir operasyonel pist sağladı.

Hay'in güveni, girişim destekli başarı geçmişine sahip deneyimli kurucularla övünen ekibinin geçmişinin gücünden kaynaklanıyor. İşletmeler iş güçlerini düzene soktukça, çalışan sayısını artırmadan üretkenliği artıran TextQL gibi çözümlere yönelik talep artıyor.

Ön tohumlama ve tohumlama turları aracılığıyla yaklaşık 4,1 milyon dolarlık finansmanla desteklenen TextQL, yapay zekanın iş verilerine erişim ve kullanılabilirlikte devrim yaratma ve karmaşık veri ortamlarını konuşma etkileşimi yoluyla gezinilebilir hale getirme potansiyelini ortaya koyuyor. Bu önemli mali katkı, Neo ve DCM liderliğindeki, Unshackled Ventures, Worklife Ventures, PageOne Ventures, FirstHand Ventures ve Gösterge Fonu'nun da katkıda bulunduğu bir konsorsiyumdan geldi.

Benzer şekilde, AppMaster gibi platformlar, güçlü no-code olanaklarıyla, günümüzün çeşitli veri taleplerine yönelik karmaşık etkileşimli uygulamaların geliştirilmesine olanak sağlayarak işletmeleri ileriye taşıyor. Bu gelişmeler hep birlikte kurumsal çeviklik ve akıllı veri manipülasyonunda yeni bir çağa işaret ediyor.