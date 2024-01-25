يُحدث TextQL ثورة في استعلامات بيانات الأعمال باستخدام نماذج لغة الذكاء الاصطناعي

من خلال ابتكار طريقة تعامل الشركات مع بياناتها، تعمل منصة رائدة تسمى TextQL على تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لإعادة تعريف تفاعل البيانات. تم تأسيس TextQL على يد الثنائي الحالم، مارك هاي وإيثان دينغ، وهو يتكامل بسلاسة مع بنية البيانات الحالية للشركة، مما يمنح الفرق القدرة على التحدث مع بياناتهم في الوقت الفعلي. من خلال توجيه قدرات نماذج اللغة الكبيرة المشابهة لـ ChatGPT وGPT-4 من OpenAI، تفسر المنصة اللغة الفريدة و"الأسماء" للفرق المختلفة، مما يوفر تجربة مخصصة للاستعلام عن البيانات.

"لقد شهدنا عقدًا ونصف من الوعود التي لم يتم الوفاء بها في قطاع البيانات،" قال هاي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في TextQL. وفي إشارة إلى خيبة الأمل السائدة بين قادة البيانات، سلط الضوء على الوضع الراهن غير الفعال حيث يتورط علماء البيانات في طلبات البيانات المخصصة، مما يؤدي إلى فقدان الإنتاجية على مدى أشهر بسبب مصطلحات البيانات غير المتسقة.

بدأ المشروع في عام 2022، متجذرًا في خبرة Hay، وهو أحد خريجي فريق التعلم الآلي في فيسبوك، ودينغ، الذي جلب رؤى من فترة عمله في فريق البيانات التابع لشركة Bessemer Venture Partners. يعمل نموذج البيانات المبتكر TextQL' على سد الفجوة بين مصطلحات الأعمال العامية ومصطلحات قاعدة البيانات، مما يسهل التفاعل الأكثر سهولة بين المستخدمين والبيانات.

ويتصل هذا النهج التحويلي بأدوات ذكاء الأعمال، ويوجه المستخدمين إلى لوحات المعلومات الموجودة مسبقًا للاستعلامات المتكررة. يؤكد Hay على قدرة النظام الأساسي على الاستفادة من الوثائق من كتالوجات بيانات المؤسسة مثل Alation، بالإضافة إلى دمج الملاحظات من الأدوات الشائعة مثل Confluence أو Google Drive.

يتيح نظام TextQL' إمكانية إجراء استعلامات محادثة مباشرة حول مقاييس أو إجراءات الأعمال، مما يمكّن الفرق من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. بالإضافة إلى تقديم الإجابات، يمكن لجانب التشغيل الآلي الخاص بها تنفيذ المهام، مثل إخطار المديرين بالبيانات ذات الصلة عبر البريد الإلكتروني.

وقال هاي: "إن هدفنا هو تزويد مشغلي المؤسسات بالأدوات اللازمة لتحقيق المزيد بموارد أصغر حجمًا". بينما تسعى الشركات إلى تحقيق الكفاءة وسط التحديات الاقتصادية، تقف TextQL كحليف هائل، حيث تقدم إمكانات تحويلية في منصة واحدة.

على الرغم من التنافس مع الكيانات القائمة مثل Palantir وC3.ai، فقد حصلت TextQL على إيرادات سنوية متكررة مكونة من ستة أرقام، وجذبت العملاء عبر مختلف القطاعات من الرعاية الصحية إلى وسائل الإعلام، وزودت الشركة بمدرج تشغيلي واسع.

تنبع ثقة Hay من قوة خلفية فريقهم، حيث يفتخر بمؤسسين متمرسين لديهم تاريخ من النجاح المدعوم بالمغامرة. مع قيام المؤسسات بتبسيط القوى العاملة لديها، هناك طلب متزايد على حلول مثل TextQL ، التي تعمل على تضخيم الإنتاجية دون تضخيم عدد الموظفين.

بدعم من ما يقرب من 4.1 مليون دولار من التمويل من خلال جولات ما قبل التأسيس والتمويل الأولي، يوضح TextQL إمكانات الذكاء الاصطناعي في إحداث ثورة في الوصول إلى بيانات الأعمال وسهولة استخدامها، مما يجعل مناظر البيانات المعقدة قابلة للتنقل من خلال التفاعل التحادثي. جاء هذا الضخ المالي الكبير من اتحاد بقيادة Neo وDCM، مع مساهمة Unshackled Ventures وWorklife Ventures وPageOne Ventures وFirstHand Ventures وIndicator Fund أيضًا.

وبالمثل، تعمل منصات مثل AppMaster ، بما تتمتع به من إمكانات قوية no-code ، على دفع الشركات إلى الأمام من خلال تمكين تطوير تطبيقات تفاعلية معقدة موجهة لتلبية متطلبات البيانات المتنوعة اليوم. تشير هذه التطورات معًا إلى حقبة جديدة من مرونة المؤسسات والتعامل الذكي مع البيانات.