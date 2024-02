TextQL revolutioneert zakelijke gegevensquery's met AI-taalmodellen

Een baanbrekend platform met de naam TextQL innoveert de manier waarop bedrijven met hun data omgaan en maakt gebruik van de kracht van AI om data-interactie opnieuw te definiëren. TextQL opgericht door het visionaire duo Mark Hay en Ethan Ding, integreert naadloos met de bestaande data-architectuur van een bedrijf, waardoor teams het vermogen krijgen om in realtime met hun data te communiceren. Door de mogelijkheden van grote taalmodellen, vergelijkbaar met OpenAI's ChatGPT en GPT-4, te kanaliseren, interpreteert het platform de unieke taal en 'zelfstandige naamwoorden' van verschillende teams, waardoor een op maat gemaakte data-onderzoekservaring wordt geboden.

"We zijn getuige geweest van anderhalf decennium onvervulde beloften in de datasector", klaagde Hay, de CTO van TextQL. Verwijzend naar de desillusie onder dataleiders benadrukte hij de inefficiënte status quo waarbij datawetenschappers vastlopen door ad-hoc dataverzoeken, wat neerkomt op een maandenlang productiviteitsverlies als gevolg van inconsistente dataterminologie.

De onderneming begon in 2022 en was geworteld in de expertise van Hay, een alumnus van het machine learning-team van Facebook, en Ding, die inzichten meebracht uit zijn ambtstermijn bij het datateam van Bessemer Venture Partners. Het innovatieve datamodel TextQL' overbrugt de kloof tussen zakelijke taal en databaseterminologie, waardoor een meer intuïtieve interactie tussen gebruikers en data mogelijk wordt gemaakt.

Deze transformatieve aanpak sluit aan op business intelligence-tools en leidt gebruikers naar reeds bestaande dashboards voor terugkerende vragen. Hay onderstreept het vermogen van het platform om gebruik te maken van documentatie uit bedrijfsdatacatalogi zoals Alation, en om notities van populaire tools zoals Confluence of Google Drive te integreren.

Het systeem TextQL' maakt eenvoudige conversatievragen over zakelijke statistieken of acties mogelijk, waardoor teams datagestuurde beslissingen kunnen nemen. Naast het bieden van antwoorden kan het automatiseringsfacet ook taken uitvoeren, zoals het per e-mail op de hoogte stellen van managers over relevante gegevens.

"Ons doel is om ondernemers uit te rusten met de tools die nodig zijn om meer te bereiken met gestroomlijndere middelen", aldus Hay. Terwijl bedrijven efficiëntie zoeken te midden van economische uitdagingen, is TextQL een formidabele bondgenoot die transformatieve mogelijkheden biedt op één enkel platform.

Ondanks de concurrentie met gevestigde entiteiten als Palantir en C3.ai, heeft TextQL een jaarlijkse terugkerende omzet van zes cijfers behaald, klanten uit verschillende sectoren aangetrokken, van de gezondheidszorg tot de media, en het bedrijf voldoende operationele landingsbaan gegeven.

Het vertrouwen van Hay komt voort uit de kracht van de achtergrond van hun team, met doorgewinterde oprichters met een geschiedenis van door ondernemingen gesteund succes. Terwijl bedrijven hun personeelsbestand stroomlijnen, is er een groeiende vraag naar oplossingen zoals TextQL, die de productiviteit verhogen zonder het personeelsbestand te vergroten.

Gesteund door ongeveer $4,1 miljoen aan financiering via pre-seed- en seed-rondes, demonstreert TextQL het potentieel van AI bij het revolutioneren van de toegang en bruikbaarheid van bedrijfsgegevens, waardoor complexe datalandschappen navigeerbaar worden via conversatie-interactie. Deze substantiële financiële injectie kwam van een consortium onder leiding van Neo en DCM, waaraan ook Unshackled Ventures, Worklife Ventures, PageOne Ventures, FirstHand Ventures en Indicator Fund deelnamen.

Op dezelfde manier stuwen platforms als AppMaster , met hun robuuste no-code mogelijkheden, bedrijven vooruit door de ontwikkeling mogelijk te maken van ingewikkelde interactieve applicaties die zijn afgestemd op de hedendaagse uiteenlopende databehoeften. Samen betekenen deze ontwikkelingen een nieuw tijdperk van bedrijfsflexibiliteit en slimme gegevensmanipulatie.