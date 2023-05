O rápido crescimento da computação em nuvem, dispositivos inteligentes e startups SaaS levou a uma vasta coleção de software para empresas e consumidores. No entanto, uma startup chamada Retool vê um enorme potencial e um trabalho crítico remanescente no domínio do software personalizado - aplicativos projetados especificamente para usuários e casos de uso específicos. Fundada em 2017, a Retool já conta com mais de 500.000 aplicativos construídos em sua plataforma, indicando fortes estatísticas de uso.

Recentemente, a Retool anunciou uma rodada de financiamento significativa, garantindo US$ 45 milhões em uma avaliação de US$ 3,2 bilhões para enfatizar sua crescente tração no mercado. Seu objetivo, de acordo com o CEO e co-fundador David Hsu, é fornecer uma nova maneira de construir software. Com a abordagem da Retool, os desenvolvedores podem montar componentes principais usando uma interface drag-and-drop, enquanto a codificação representa os 20% a 30% finais do trabalho, resultando em uma solução flexível e personalizada que atende às necessidades específicas do usuário.

Esse financiamento, descrito pela Retool como uma Série C2, vem de investidores proeminentes como Sequoia Capital, co-fundadores da Stripe John e Patrick Collison, ex-CEO do GitHub Nat Friedman, Elad Gil, Daniel Gross e Caryn Marooney, ex-vice-presidente de comunicações da Facebook, que atualmente é sócio da Coatue. O financiamento da Retool ocorre logo após seu modesto aumento de $ 20 milhões na Série C em dezembro de 2021 (avaliando-o em $ 1,85 bilhão).

A Retool visa principalmente o segmento de aplicativos internos, com foco em software para ajudar os funcionários dentro das organizações a realizar suas tarefas. Sua clientela inclui gigantes da tecnologia conhecidos como Amazon e Pinterest, bem como Coursera e grandes empresas como NBCUniversal e NFL. O novo influxo de capital ajudará a Retool a investir ainda mais em seus esforços existentes, contratar mais talentos, desenvolver recursos novos e avançados e estender sua presença além de sua base em San Francisco.

A plataforma da Retool atualmente integra cerca de 90 componentes que podem ser montados de maneira integrada e low-code para engenheiros e desenvolvedores de software. Essa abordagem simplifica os blocos de construção básicos do software, como formulários, gráficos e tabelas. Os desenvolvedores podem conectar qualquer banco de dados ou API, incluindo APIs REST ou GraphQL, PostgreSQL, MongoDB e outros armazenamentos de dados, para concluir a parte restante da criação do software.

Hsu acredita que o método da Retool simplifica significativamente a criação e a manutenção de software personalizado, reduzindo os processos típicos de desenvolvimento de duas semanas para apenas um dia. Esse foco em aplicativos internos pode manter o perfil da Retool relativamente baixo, mas a empresa vê uma vantagem estratégica decorrente dessa abordagem. Os aplicativos internos representam mais de 50% de todos os aplicativos em todo o mundo, e as organizações geralmente exigem soluções personalizadas que podem ser executadas de forma privada na nuvem ou no local, ou funcionam em harmonia com uma mistura de sistemas legados e mais modernos.

A Retool está contemplando expansões futuras para incluir aplicativos voltados para o cliente e voltados para o consumidor, com o apoio dos cofundadores da Stripe sendo notável nesse aspecto. Muitos clientes existentes provavelmente apreciarão essa extensão. Por exemplo, Shon Saoji, gerente sênior de engenharia da Coursera, afirmou: "A Retool mudou a forma como operamos."

O crescimento e o posicionamento de mercado da Retool aparecem como um contraste atraente com o cenário atual da indústria, o que pode explicar o investimento da Sequoia. Como Bryan Schreier, sócio da Sequoia, disse: "Diante da incerteza macroeconômica, a proposta de valor da Retool é ainda mais rígida".