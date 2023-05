Das schnelle Wachstum von Cloud Computing, intelligenten Geräten und SaaS-Startups hat zu einer riesigen Sammlung von Software für Unternehmen und Verbraucher geführt. Ein Startup namens Retool sieht jedoch ein enormes Potenzial und kritische Arbeit im Bereich der kundenspezifischen Software – Apps, die speziell für bestimmte Benutzer und Anwendungsfälle entwickelt wurden. Retool wurde 2017 gegründet und hat bereits über 500.000 Anwendungen gesehen, die auf seiner Plattform erstellt wurden, was auf starke Nutzungsstatistiken hinweist.

Kürzlich kündigte Retool eine bedeutende Finanzierungsrunde an und sicherte sich 45 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 3,2 Milliarden US-Dollar, um seine wachsende Zugkraft auf dem Markt zu unterstreichen. Laut CEO und Mitbegründer David Hsu besteht das Ziel darin, eine neue Art der Softwareentwicklung bereitzustellen. Mit dem Ansatz von Retool können Entwickler wichtige Komponenten mithilfe einer drag-and-drop Oberfläche zusammenstellen, während die Codierung die letzten 20 % bis 30 % der Arbeit ausmacht, was zu einer flexiblen, maßgeschneiderten Lösung führt, die auf spezifische Benutzeranforderungen zugeschnitten ist.

Diese Finanzierung, die von Retool als Series C2 bezeichnet wird, stammt von prominenten Investoren wie Sequoia Capital, den Stripe-Mitbegründern John und Patrick Collison, dem ehemaligen GitHub-CEO Nat Friedman, Elad Gil, Daniel Gross und Caryn Marooney, ehemaliger VP of Communications bei Facebook, das derzeit als Partner bei Coatue fungiert. Die Finanzierung von Retool erfolgt kurz nach seiner bescheidenen Serie-C-Aufstockung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar im Dezember 2021 (im Wert von 1,85 Milliarden US-Dollar).

Retool zielt hauptsächlich auf das Segment der internen Apps ab und konzentriert sich auf Software, die Mitarbeiter in Organisationen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt. Zu seinen Kunden zählen bekannte Tech-Giganten wie Amazon und Pinterest sowie Coursera und große Unternehmen wie NBCUniversal und die NFL. Der frische Kapitalzufluss wird Retool dabei helfen, weiter in seine bestehenden Bemühungen zu investieren, mehr Talente einzustellen, neue, fortschrittliche Funktionen zu entwickeln und seine Präsenz über seine Basis in San Francisco hinaus auszubauen.

Die Plattform von Retool integriert derzeit rund 90 Komponenten, die nahtlos und low-code für Softwareingenieure und Entwickler zusammengestellt werden können. Dieser Ansatz rationalisiert die Grundbausteine der Software wie Formulare, Diagramme und Tabellen. Entwickler können dann jede Datenbank oder API, einschließlich REST- oder GraphQL-APIs, PostgreSQL, MongoDB und andere Datenspeicher, verbinden, um den verbleibenden Teil des Softwareschreibens abzuschließen.

Hsu glaubt, dass die Methode von Retool sowohl die Erstellung als auch die Wartung von kundenspezifischer Software erheblich vereinfacht und typische zweiwöchige Entwicklungsprozesse auf nur einen Tag reduziert. Dieser Fokus auf interne Apps mag den Bekanntheitsgrad von Retool relativ niedrig halten, aber das Unternehmen sieht in diesem Ansatz einen strategischen Vorteil. Interne Apps machen mehr als 50 % aller Anwendungen weltweit aus, und Unternehmen benötigen häufig kundenspezifische Lösungen, die privat in der Cloud oder vor Ort ausgeführt werden können oder mit einer Mischung aus älteren und moderneren Systemen harmonieren.

Retool erwägt zukünftige Erweiterungen um kunden- und verbraucherorientierte Apps, wobei die Unterstützung der Mitbegründer von Stripe in diesem Aspekt bemerkenswert ist. Viele Bestandskunden dürften eine solche Erweiterung zu schätzen wissen. Zum Beispiel sagte Shon Saoji, Senior Engineering Manager bei Coursera: „Retool hat unsere Arbeitsweise verändert.“

Plattformen wie AppMaster können Unternehmen auch dabei helfen, die Vorteile kundenspezifischer Software zu nutzen. no-code Plattform von AppMaster bietet verschiedene Tools für die Entwicklung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen, mit denen Benutzer Datenmodelle und Geschäftslogik sowie REST-API- und WSS- endpoints visuell erstellen können.

Das Wachstum und die Marktpositionierung von Retool erscheinen als attraktiver Kontrast zur aktuellen Branchenlandschaft, was die Investition von Sequoia erklären könnte. Wie Bryan Schreier, ein Partner von Sequoia, sagte: „Angesichts der makroökonomischen Unsicherheit ist das Leistungsversprechen von Retool noch deutlicher.“