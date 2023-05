La rapida crescita del cloud computing, dei dispositivi intelligenti e delle startup SaaS ha portato a una vasta raccolta di software sia per le aziende che per i consumatori. Tuttavia, una startup chiamata Retool vede un enorme potenziale e un lavoro critico rimanendo all'interno del regno del software personalizzato: app progettate specificamente per utenti e casi d'uso particolari. Fondata nel 2017, Retool ha già visto oltre 500.000 applicazioni costruite sulla sua piattaforma, indicando solide statistiche di utilizzo.

Di recente, Retool ha annunciato un significativo round di finanziamento, assicurandosi $ 45 milioni a una valutazione di $ 3,2 miliardi per sottolineare la sua crescente trazione sul mercato. Il suo obiettivo, secondo il CEO e co-fondatore David Hsu, è fornire un nuovo modo di creare software. Con l'approccio di Retool, gli sviluppatori possono assemblare i componenti principali utilizzando un'interfaccia drag-and-drop, mentre la codifica costituisce l'ultimo 20-30% del lavoro, risultando in una soluzione flessibile e personalizzata che soddisfa le esigenze specifiche degli utenti.

Questo finanziamento, descritto da Retool come una serie C2, proviene da importanti investitori come Sequoia Capital, i co-fondatori di Stripe John e Patrick Collison, l'ex CEO di GitHub Nat Friedman, Elad Gil, Daniel Gross e Caryn Marooney, ex vicepresidente delle comunicazioni presso Facebook, che attualmente è partner di Coatue. Il finanziamento di Retool arriva poco dopo il suo modesto aumento di $ 20 milioni di serie C nel dicembre 2021 (valutandolo a $ 1,85 miliardi).

Retool si rivolge principalmente al segmento delle app interne, concentrandosi sul software per aiutare i dipendenti all'interno delle organizzazioni a svolgere le proprie attività. La sua clientela comprende noti giganti della tecnologia come Amazon e Pinterest, così come Coursera e grandi aziende come NBCUniversal e NFL. Il nuovo afflusso di capitali aiuterà Retool a investire ulteriormente nei suoi sforzi esistenti, assumere più talenti, sviluppare nuove funzionalità avanzate ed estendere la sua presenza oltre la sua base di San Francisco.

La piattaforma di Retool attualmente integra circa 90 componenti che possono essere assemblati in modo fluido e low-code per ingegneri e sviluppatori di software. Questo approccio semplifica gli elementi costitutivi di base del software, come moduli, grafici e tabelle. Gli sviluppatori possono quindi connettere qualsiasi database o API, incluse le API REST o GraphQL, PostgreSQL, MongoDB e altri archivi di dati, per completare la parte rimanente della scrittura del software.

Hsu ritiene che il metodo di Retool semplifichi notevolmente sia la creazione che la manutenzione di software personalizzato, riducendo i tipici processi di sviluppo di due settimane a un solo giorno. Questa attenzione alle app interne può mantenere il profilo di Retool relativamente basso, ma l'azienda vede un vantaggio strategico derivante da questo approccio. Le app interne rappresentano oltre il 50% di tutte le applicazioni in tutto il mondo e le organizzazioni spesso richiedono soluzioni personalizzate che possano essere eseguite privatamente nel cloud o in locale o che funzionino in armonia con un mix di sistemi legacy e più moderni.

Retool sta contemplando future espansioni per includere app rivolte ai clienti e ai consumatori, con il supporto dei co-fondatori di Stripe che si distinguono in questo aspetto. È probabile che molti clienti esistenti apprezzino tale estensione. Ad esempio, Shon Saoji, Senior Engineering Manager di Coursera, ha dichiarato: "Retool ha cambiato il modo in cui operiamo".

Piattaforme come AppMaster possono anche aiutare le aziende a sfruttare i vantaggi del software personalizzato. La piattaforma no-code di AppMaster offre vari strumenti per lo sviluppo di back-end, web e applicazioni mobili, consentendo agli utenti di creare visivamente modelli di dati e logica di business, oltre a REST API e endpoints WSS.

La crescita e il posizionamento di mercato di Retool appaiono in contrasto con l'attuale panorama del settore, il che potrebbe spiegare l'investimento di Sequoia. Come ha affermato Bryan Schreier, un partner di Sequoia, "Di fronte all'incertezza macroeconomica, la proposta di valore di Retool è ancora più netta".