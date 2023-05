La croissance rapide du cloud computing, des appareils intelligents et des startups SaaS a conduit à une vaste collection de logiciels pour les entreprises et les consommateurs. Cependant, une startup appelée Retool voit un énorme potentiel et un travail critique restant dans le domaine des logiciels personnalisés - des applications conçues spécifiquement pour des utilisateurs et des cas d'utilisation particuliers. Fondée en 2017, Retool a déjà vu plus de 500 000 applications construites sur sa plate-forme, indiquant de solides statistiques d'utilisation.

Récemment, Retool a annoncé un cycle de financement important, obtenant 45 millions de dollars à une valorisation de 3,2 milliards de dollars pour souligner sa traction croissante sur le marché. Son objectif, selon le PDG et co-fondateur David Hsu, est de fournir une nouvelle façon de créer des logiciels. Avec l'approche de Retool, les développeurs peuvent assembler les principaux composants à l'aide d'une interface drag-and-drop, tandis que le codage représente les 20 à 30 % finaux du travail, ce qui donne une solution flexible et personnalisée répondant aux besoins spécifiques des utilisateurs.

Ce financement, décrit par Retool comme une série C2, provient d'investisseurs de premier plan tels que Sequoia Capital, les co-fondateurs de Stripe John et Patrick Collison, l'ancien PDG de GitHub Nat Friedman, Elad Gil, Daniel Gross et Caryn Marooney, ancienne vice-présidente des communications chez Facebook, qui est actuellement partenaire de Coatue. Le financement de Retool intervient peu de temps après sa modeste levée de fonds de série C de 20 millions de dollars en décembre 2021 (la valorisant à 1,85 milliard de dollars).

Retool cible principalement le segment des applications internes, en se concentrant sur les logiciels pour aider les employés au sein des organisations à effectuer leurs tâches. Sa clientèle comprend des géants de la technologie bien connus comme Amazon et Pinterest, ainsi que Coursera et de grandes entreprises telles que NBCUniversal et la NFL. Le nouvel afflux de capitaux aidera Retool à investir davantage dans ses efforts existants, à embaucher plus de talents, à développer de nouvelles fonctionnalités avancées et à étendre sa présence au-delà de sa base de San Francisco.

La plate-forme de Retool intègre actuellement environ 90 composants qui peuvent être assemblés de manière transparente et low-code pour les ingénieurs et développeurs de logiciels. Cette approche rationalise les blocs de construction de base du logiciel, tels que les formulaires, les graphiques et les tableaux. Les développeurs peuvent ensuite connecter n'importe quelle base de données ou API, y compris les API REST ou GraphQL, PostgreSQL, MongoDB et d'autres magasins de données, pour terminer la partie restante de l'écriture du logiciel.

Hsu pense que la méthode de Retool simplifie considérablement à la fois la création et la maintenance de logiciels personnalisés, réduisant les processus de développement typiques de deux semaines à une seule journée. Cette concentration sur les applications internes peut maintenir le profil de Retool relativement bas, mais l'entreprise voit un avantage stratégique découlant de cette approche. Les applications internes représentent plus de 50 % de toutes les applications dans le monde, et les organisations ont souvent besoin de solutions personnalisées pouvant s'exécuter en privé sur le cloud ou sur site, ou fonctionner en harmonie avec un mélange de systèmes hérités et plus modernes.

Retool envisage de futures extensions pour inclure des applications destinées aux clients et aux consommateurs, le soutien des cofondateurs de Stripe étant notable à cet égard. De nombreux clients existants sont susceptibles d'apprécier une telle extension. Par exemple, Shon Saoji, Senior Engineering Manager chez Coursera, a déclaré : « Retool a changé notre façon de fonctionner.

La croissance et le positionnement de Retool sur le marché apparaissent comme un contraste attrayant avec le paysage actuel de l'industrie, ce qui pourrait expliquer l'investissement de Sequoia. Comme l'a dit Bryan Schreier, un partenaire de Sequoia, "Face à l'incertitude macroéconomique, la proposition de valeur de Retool est encore plus austère."