Szybki rozwój przetwarzania w chmurze, inteligentnych urządzeń i start-upów SaaS doprowadził do powstania ogromnej kolekcji oprogramowania zarówno dla firm, jak i konsumentów. Jednak startup o nazwie Retool widzi ogromny potencjał i krytyczną pracę pozostającą w obszarze oprogramowania niestandardowego - aplikacji zaprojektowanych specjalnie dla konkretnych użytkowników i przypadków użycia. Założony w 2017 roku Retool widział już ponad 500 000 aplikacji zbudowanych na swojej platformie, co wskazuje na dobre statystyki użytkowania.

Niedawno Retool ogłosił znaczną rundę finansowania, zabezpieczając 45 milionów dolarów przy wycenie 3,2 miliarda dolarów, aby podkreślić swoją rosnącą trakcję na rynku. Jego celem, według CEO i współzałożyciela Davida Hsu, jest zapewnienie nowego sposobu budowania oprogramowania. Dzięki podejściu Retool programiści mogą montować główne komponenty za pomocą interfejsu drag-and-drop, podczas gdy kodowanie stanowi ostatnie 20% do 30% pracy, co daje elastyczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązanie dostosowane do potrzeb użytkownika.

To finansowanie, opisane przez Retool jako Seria C2, pochodzi od wybitnych inwestorów, takich jak Sequoia Capital, współzałożyciele Stripe, John i Patrick Collison, były dyrektor generalny GitHub Nat Friedman, Elad Gil, Daniel Gross i Caryn Marooney, były wiceprezes ds. Facebook, który obecnie jest partnerem w Coatue. Finansowanie Retool pojawia się wkrótce po skromnym podwyższeniu Serii C o 20 milionów dolarów w grudniu 2021 r. (wyceniając je na 1,85 miliarda dolarów).

Retool koncentruje się przede wszystkim na segmencie aplikacji wewnętrznych, koncentrując się na oprogramowaniu pomagającym pracownikom w wykonywaniu ich zadań w organizacjach. Jego klientela obejmuje znanych gigantów technologicznych, takich jak Amazon i Pinterest, a także Coursera i duże firmy, takie jak NBCUniversal i NFL. Świeży napływ kapitału pomoże firmie Retool w dalszym inwestowaniu w dotychczasowe działania, zatrudnieniu większej liczby talentów, opracowaniu nowych, zaawansowanych funkcji i rozszerzeniu swojej obecności poza bazę w San Francisco.

Platforma Retool obecnie integruje około 90 komponentów, które mogą być składane w sposób bezproblemowy, low-code dla inżynierów oprogramowania i programistów. Takie podejście upraszcza podstawowe elementy składowe oprogramowania, takie jak formularze, wykresy i tabele. Programiści mogą następnie podłączyć dowolną bazę danych lub interfejs API, w tym interfejsy API REST lub GraphQL, PostgreSQL, MongoDB i inne magazyny danych, aby dokończyć pozostałą część pisania oprogramowania.

Hsu uważa, że metoda Retool znacznie upraszcza zarówno tworzenie, jak i konserwację niestandardowego oprogramowania, skracając typowe dwutygodniowe procesy programistyczne do zaledwie jednego dnia. To skupienie się na aplikacjach wewnętrznych może sprawić, że profil Retool będzie stosunkowo niski, ale firma dostrzega strategiczną przewagę wynikającą z takiego podejścia. Aplikacje wewnętrzne stanowią ponad 50% wszystkich aplikacji na całym świecie, a organizacje często wymagają niestandardowych rozwiązań, które mogą działać prywatnie w chmurze lub lokalnie lub działać w harmonii z połączeniem starszych i bardziej nowoczesnych systemów.

Retool rozważa przyszłe rozszerzenia w celu włączenia aplikacji skierowanych do klientów i konsumentów, przy wsparciu współzałożycieli Stripe w tym aspekcie. Wielu obecnych klientów z pewnością doceni takie rozszerzenie. Na przykład Shon Saoji, starszy kierownik techniczny w Coursera, stwierdził: „Retool zmienił sposób, w jaki działamy”.

Platformy takie jak AppMaster mogą również pomóc firmom czerpać korzyści z niestandardowego oprogramowania. no-code platforma AppMaster oferuje różne narzędzia do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, umożliwiając użytkownikom wizualne tworzenie modeli danych i logiki biznesowej, a także endpoints REST API i WSS.

Rozwój i pozycja rynkowa Retool wydają się być atrakcyjnym kontrastem z obecnym krajobrazem branżowym, co może wyjaśniać inwestycję Sequoia. Jak powiedział Bryan Schreier, partner Sequoia: „W obliczu niepewności makroekonomicznej oferta Retool jest jeszcze bardziej wyrazista”.