أدى النمو السريع للحوسبة السحابية والأجهزة الذكية والشركات الناشئة SaaS إلى مجموعة كبيرة من البرامج لكل من الشركات والمستهلكين. ومع ذلك ، ترى شركة ناشئة تسمى Retool إمكانات هائلة وعملًا حاسمًا متبقيًا في عالم البرامج المخصص - التطبيقات المصممة خصيصًا لمستخدمين معينين وحالات استخدام. تأسست Retool في عام 2017 ، وقد شهدت بالفعل أكثر من 500000 تطبيق مبني على نظامها الأساسي ، مما يشير إلى إحصائيات استخدام قوية.

في الآونة الأخيرة ، أعلنت Retool عن جولة تمويل كبيرة ، حيث حصلت على 45 مليون دولار بتقييم يبلغ 3.2 مليار دولار للتأكيد على جاذبيتها المتزايدة في السوق. هدفها ، وفقًا للمدير التنفيذي والمؤسس المشارك ديفيد هسو ، هو توفير طريقة جديدة لبناء البرمجيات. من خلال نهج Retool ، يمكن للمطورين تجميع المكونات الرئيسية باستخدام واجهة drag-and-drop ، بينما يشكل الترميز 20٪ إلى 30٪ من العمل ، مما ينتج عنه حل مرن ومخصص يلبي احتياجات المستخدم المحددة.

يأتي هذا التمويل ، الذي وصفته Retool بأنه سلسلة C2 ، من مستثمرين بارزين مثل Sequoia Capital ، مؤسسي Stripe ، John و Patrick Collison ، والرئيس التنفيذي السابق لشركة GitHub نات فريدمان ، وإيلاد جيل ، ودانييل جروس ، وكارين ماروني ، نائب الرئيس السابق للاتصالات في Facebook ، الذي يعمل حاليًا كشريك في Coatue. يأتي تمويل Retool بعد فترة وجيزة من زيادة السلسلة C المتواضعة البالغة 20 مليون دولار في ديسمبر 2021 (بقيمة 1.85 مليار دولار).

يستهدف Retool بشكل أساسي قطاع التطبيقات الداخلية ، مع التركيز على البرامج لمساعدة الموظفين داخل المؤسسات على أداء مهامهم. يشمل عملاؤها عمالقة التكنولوجيا المعروفين مثل Amazon و Pinterest ، بالإضافة إلى Coursera والشركات الكبرى مثل NBCUniversal و NFL. سيساعد التدفق الجديد لرأس المال Retool على زيادة الاستثمار في جهودها الحالية ، وتوظيف المزيد من المواهب ، وتطوير ميزات جديدة ومتقدمة ، وتوسيع وجودها إلى ما وراء قاعدتها في سان فرانسيسكو.

تدمج منصة Retool حاليًا حوالي 90 مكونًا يمكن تجميعها بطريقة سلسة low-code لمهندسي ومطوري البرمجيات. يبسط هذا الأسلوب اللبنات الأساسية للبرامج ، مثل النماذج والمخططات والجداول. يمكن للمطورين بعد ذلك توصيل أي قاعدة بيانات أو واجهة برمجة تطبيقات ، بما في ذلك واجهات برمجة تطبيقات REST أو GraphQL و PostgreSQL و MongoDB ومخازن البيانات الأخرى ، لإنهاء الجزء المتبقي من كتابة البرنامج.

تعتقد Hsu أن طريقة Retool تبسط بشكل كبير إنشاء وصيانة البرامج المخصصة ، مما يقلل من عمليات التطوير النموذجية التي تستغرق أسبوعين إلى يوم واحد فقط. قد يؤدي هذا التركيز على التطبيقات الداخلية إلى إبقاء ملف تعريف Retool منخفضًا نسبيًا ، لكن الشركة ترى ميزة إستراتيجية ناشئة عن هذا النهج. تمثل التطبيقات الداخلية أكثر من 50٪ من جميع التطبيقات في جميع أنحاء العالم ، وغالبًا ما تتطلب المؤسسات حلولًا مخصصة يمكن تشغيلها بشكل خاص على السحابة أو في أماكن العمل ، أو العمل في انسجام مع مزيج من الأنظمة القديمة والحديثة.

تفكر Retool في التوسعات المستقبلية لتشمل التطبيقات التي تواجه العملاء وتلك التي تواجه المستهلك ، مع دعم مؤسسي Stripe المشاركين في هذا الجانب. من المرجح أن يقدر العديد من العملاء الحاليين مثل هذا الامتداد. على سبيل المثال ، صرح شون ساوجي ، كبير مديري الهندسة في Coursera ، "لقد غيرت Retool الطريقة التي نعمل بها."

يمكن أن تساعد المنصات مثل AppMaster الشركات أيضًا في جني فوائد البرامج المخصصة. توفر منصة AppMaster no-code أدوات متنوعة للخلفية والويب وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول ، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء نماذج بيانات ومنطق عمل بصريًا ، بالإضافة إلى REST API endpoints WSS.

يظهر نمو Retool ووضع السوق على أنه تناقض جذاب مع المشهد الصناعي الحالي ، والذي قد يفسر استثمار Sequoia. كما قال برايان شراير ، أحد شركاء سيكويا ، "في مواجهة حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الكلي ، فإن عرض القيمة الخاص بشركة Retool أكثر وضوحًا".