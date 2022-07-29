Быстрый рост облачных вычислений, интеллектуальных устройств и стартапов SaaS привел к появлению обширной коллекции программного обеспечения как для бизнеса, так и для потребителей. Тем не менее, стартап под названием Retool видит огромный потенциал и критически важную работу, остающуюся в сфере пользовательского программного обеспечения — приложений, разработанных специально для конкретных пользователей и вариантов использования. Компания Retool, основанная в 2017 году, уже успела увидеть более 500 000 приложений, созданных на ее платформе, что свидетельствует о хорошей статистике использования.

Недавно Retool объявила о крупном раунде финансирования, получив 45 миллионов долларов при оценке в 3,2 миллиарда долларов, чтобы подчеркнуть свою растущую популярность на рынке. Его цель, по словам генерального директора и соучредителя Дэвида Хсу, — предоставить новый способ создания программного обеспечения. Благодаря подходу Retool разработчики могут собирать основные компоненты, используя интерфейс drag-and-drop, в то время как кодирование составляет последние 20-30% работы, в результате чего получается гибкое, индивидуальное решение, отвечающее конкретным потребностям пользователя.

Это финансирование, описанное Retool как серия C2, поступает от известных инвесторов, таких как Sequoia Capital, соучредители Stripe Джон и Патрик Коллисон, бывший генеральный директор GitHub Нэт Фридман, Элад Гил, Дэниел Гросс и Кэрин Маруни, бывший вице-президент по коммуникациям в Facebook, который в настоящее время является партнером Coatue. Финансирование Retool поступило вскоре после скромного привлечения 20 миллионов долларов в рамках серии C в декабре 2021 года (при оценке в 1,85 миллиарда долларов).

Retool в первую очередь нацелен на сегмент внутренних приложений, сосредотачиваясь на программном обеспечении, помогающем сотрудникам в организациях выполнять свои задачи. В число его клиентов входят известные технологические гиганты, такие как Amazon и Pinterest, а также Coursera и крупные компании, такие как NBCUniversal и NFL. Новый приток капитала поможет Retool и дальше инвестировать в свои текущие усилия, нанимать больше талантов, разрабатывать новые, продвинутые функции и расширять свое присутствие за пределами своей базы в Сан-Франциско.

Платформа Retool в настоящее время объединяет около 90 компонентов, которые могут быть собраны бесшовным способом low-code для инженеров-программистов и разработчиков. Этот подход оптимизирует основные строительные блоки программного обеспечения, такие как формы, диаграммы и таблицы. Затем разработчики могут подключить любую базу данных или API, включая REST или GraphQL API, PostgreSQL, MongoDB и другие хранилища данных, чтобы завершить оставшуюся часть написания программного обеспечения.

Хсу считает, что метод Retool значительно упрощает как создание, так и обслуживание заказного программного обеспечения, сокращая типичные двухнедельные процессы разработки до одного дня. Такое внимание к внутренним приложениям может удерживать профиль Retool на относительно низком уровне, но компания видит в этом подходе стратегическое преимущество. Внутренние приложения составляют более 50 % всех приложений по всему миру, и организациям часто требуются настраиваемые решения, которые могут работать в частном порядке в облаке или на предприятии или работать в гармонии с сочетанием устаревших и более современных систем.

Retool рассматривает возможность будущих расширений, включающих приложения для клиентов и потребителей, при этом поддержка соучредителей Stripe заслуживает внимания в этом аспекте. Многие существующие клиенты, скорее всего, оценят такое расширение. Например, Шон Саоджи, старший технический менеджер Coursera, заявил: «Retool изменил способ нашей работы».

Такие платформы, как AppMaster также могут помочь предприятиям воспользоваться преимуществами заказного программного обеспечения. Платформа AppMaster no-code предлагает различные инструменты для разработки серверных, веб-приложений и мобильных приложений, позволяя пользователям визуально создавать модели данных и бизнес-логику, а также endpoints REST API и WSS.

Рост Retool и ее рыночное позиционирование кажутся привлекательным контрастом с текущим состоянием отрасли, что может объяснить инвестиции Sequoia. Как сказал Брайан Шрайер, партнер Sequoia, «перед лицом макроэкономической неопределенности ценностное предложение Retool становится еще более убедительным».