De snelle groei van cloud computing, slimme apparaten en SaaS-startups heeft geleid tot een uitgebreide verzameling software voor zowel bedrijven als consumenten. Een startup genaamd Retool ziet echter een enorm potentieel en kritiek werk dat nog moet worden gedaan binnen het domein van aangepaste software - apps die speciaal zijn ontworpen voor bepaalde gebruikers en gebruiksscenario's. Retool, opgericht in 2017, heeft al meer dan 500.000 applicaties op zijn platform gebouwd, wat wijst op sterke gebruiksstatistieken.

Onlangs kondigde Retool een aanzienlijke financieringsronde aan, waarbij $ 45 miljoen werd veiliggesteld tegen een waardering van $ 3,2 miljard om de groeiende grip op de markt te benadrukken. Het doel, volgens CEO en mede-oprichter David Hsu, is om een nieuwe manier te bieden om software te bouwen. Met de aanpak van Retool kunnen ontwikkelaars de belangrijkste componenten samenstellen met behulp van een interface met drag-and-drop, terwijl de codering de laatste 20% tot 30% van het werk uitmaakt, wat resulteert in een flexibele, op maat gemaakte oplossing die voldoet aan specifieke gebruikersbehoeften.

Deze financiering, door Retool beschreven als een Series C2, is afkomstig van prominente investeerders zoals Sequoia Capital, Stripe mede-oprichters John en Patrick Collison, voormalig GitHub CEO Nat Friedman, Elad Gil, Daniel Gross en Caryn Marooney, voormalig VP of Communications bij Facebook, die momenteel als partner bij Coatue fungeert. De financiering van Retool komt kort na de bescheiden Series C-verhoging van $ 20 miljoen in december 2021 (ter waarde van $ 1,85 miljard).

Retool richt zich primair op het segment interne apps en richt zich op software om medewerkers binnen organisaties te helpen bij het uitvoeren van hun taken. Tot de klantenkring behoren bekende techreuzen zoals Amazon en Pinterest, maar ook Coursera en grote bedrijven zoals NBCUniversal en de NFL. De nieuwe instroom van kapitaal zal Retool helpen verder te investeren in zijn bestaande inspanningen, meer talent aan te nemen, nieuwe, geavanceerde functies te ontwikkelen en zijn aanwezigheid uit te breiden tot buiten de basis in San Francisco.

Het platform van Retool integreert momenteel ongeveer 90 componenten die op een naadloze, low-code manier kunnen worden samengesteld voor software-engineers en -ontwikkelaars. Deze benadering stroomlijnt de basisbouwstenen van software, zoals formulieren, grafieken en tabellen. Ontwikkelaars kunnen vervolgens elke database of API aansluiten, inclusief REST- of GraphQL-API's, PostgreSQL, MongoDB en andere gegevensarchieven, om het resterende deel van het schrijven van software te voltooien.

Hsu is van mening dat de methode van Retool zowel het maken als het onderhouden van maatwerksoftware aanzienlijk vereenvoudigt, waardoor typische ontwikkelingsprocessen van twee weken worden teruggebracht tot slechts één dag. Deze focus op interne apps houdt het profiel van Retool misschien relatief laag, maar het bedrijf ziet een strategisch voordeel in deze aanpak. Interne apps zijn goed voor meer dan 50% van alle applicaties wereldwijd, en organisaties hebben vaak maatwerkoplossingen nodig die privé in de cloud of on-premises kunnen draaien, of in harmonie kunnen werken met een mix van legacy en modernere systemen.

Retool overweegt toekomstige uitbreidingen met klantgerichte en consumentgerichte apps, waarbij de steun van de mede-oprichters van Stripe in dit opzicht opmerkelijk is. Veel bestaande klanten zullen zo'n uitbreiding waarschijnlijk wel waarderen. Shon Saoji, Senior Engineering Manager bij Coursera, zei bijvoorbeeld: "Retool heeft de manier waarop we werken veranderd."

Platforms zoals AppMaster kunnen bedrijven ook helpen de voordelen van maatwerksoftware te benutten. no-code platform van AppMaster biedt verschillende tools voor backend-, web- en mobiele applicatie-ontwikkeling, waardoor gebruikers visueel datamodellen en bedrijfslogica kunnen creëren, evenals REST API- en WSS- endpoints.

De groei en marktpositionering van Retool lijken een aantrekkelijk contrast met het huidige industriële landschap, wat de investering van Sequoia zou kunnen verklaren. Zoals Bryan Schreier, een Sequoia-partner, zei: "In het licht van macro-economische onzekerheid is de waardepropositie van Retool nog sterker."