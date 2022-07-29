Bulut bilgi işlem, akıllı cihazlar ve SaaS girişimlerinin hızlı büyümesi, hem işletmeler hem de tüketiciler için geniş bir yazılım koleksiyonuna yol açtı. Bununla birlikte, Retool adlı bir girişim, özel yazılım alanında - özellikle belirli kullanıcılar ve kullanım durumları için tasarlanmış uygulamalar - içinde kalan muazzam potansiyel ve kritik iş görüyor. 2017'de kurulan Retool, platformunda oluşturulmuş 500.000'den fazla uygulama gördü, bu da güçlü kullanım istatistiklerine işaret ediyor.

Kısa bir süre önce Retool, pazardaki artan çekiş gücünü vurgulamak için 3,2 milyar dolarlık bir değerlemeyle 45 milyon doları güvence altına alan önemli bir finansman turunu duyurdu. CEO ve kurucu ortak David Hsu'ya göre amacı, yazılım oluşturmanın yeni bir yolunu sağlamaktır. Retool'un yaklaşımıyla, geliştiriciler drag-and-drop arabirimini kullanarak ana bileşenleri bir araya getirebilirken, kodlama işin son %20 ila %30'unu oluşturur ve bu da belirli kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan esnek, özelleştirilmiş bir çözümle sonuçlanır.

Retool tarafından Series C2 olarak tanımlanan bu fon, Sequoia Capital, Stripe kurucu ortakları John ve Patrick Collison, eski GitHub CEO'su Nat Friedman, Elad Gil, Daniel Gross ve eski İletişim Başkan Yardımcısı Caryn Marooney gibi önde gelen yatırımcılardan geliyor. Şu anda Coatue'da ortak olarak hizmet veren Facebook. Retool'un finansmanı, Aralık 2021'deki C Serisi mütevazı 20 milyon dolarlık artışından (1,85 milyar dolar değerinde) kısa bir süre sonra geldi.

Retool, kuruluşlardaki çalışanların görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olacak yazılıma odaklanarak öncelikle dahili uygulamalar segmentini hedefler. Müşterileri, Amazon ve Pinterest gibi tanınmış teknoloji devlerinin yanı sıra Coursera ve NBCUniversal ve NFL gibi büyük şirketleri içerir. Yeni sermaye akışı, Retool'un mevcut çabalarına daha fazla yatırım yapmasına, daha fazla yetenek kiralamasına, yeni, gelişmiş özellikler geliştirmesine ve varlığını San Francisco üssünün ötesine taşımasına yardımcı olacaktır.

Retool'un platformu şu anda yazılım mühendisleri ve geliştiriciler için sorunsuz, low-code bir şekilde birleştirilebilen yaklaşık 90 bileşeni entegre ediyor. Bu yaklaşım, formlar, çizelgeler ve tablolar gibi yazılımın temel yapı taşlarını kolaylaştırır. Geliştiriciler daha sonra yazılım yazmanın kalan kısmını bitirmek için REST veya GraphQL API'leri, PostgreSQL, MongoDB ve diğer veri depoları dahil herhangi bir veritabanını veya API'yi bağlayabilir.

Hsu, Retool'un yönteminin özel yazılımların hem oluşturulmasını hem de bakımını önemli ölçüde basitleştirerek tipik iki haftalık geliştirme süreçlerini yalnızca bir güne indirdiğine inanıyor. Dahili uygulamalara odaklanma, Retool'un profilini nispeten düşük tutabilir, ancak şirket bu yaklaşımdan kaynaklanan stratejik bir avantaj görüyor. Dahili uygulamalar, dünya çapındaki tüm uygulamaların %50'sinden fazlasını oluşturuyor ve kuruluşlar genellikle bulutta veya şirket içinde özel olarak çalışabilen veya eski ve daha modern sistemlerin bir karışımıyla uyum içinde çalışabilen özel çözümlere ihtiyaç duyuyor.

Retool, Stripe'ın kurucu ortaklarının bu açıdan dikkate değer desteğiyle, müşteriye yönelik ve tüketiciye yönelik uygulamaları içerecek şekilde gelecekteki genişletmeleri düşünüyor. Birçok mevcut müşteri muhtemelen böyle bir uzantıyı takdir edecektir. Örneğin, Coursera Kıdemli Mühendislik Müdürü Shon Saoji, "Retool çalışma şeklimizi değiştirdi" dedi.

AppMaster gibi platformlar, işletmelerin özel yazılımların avantajlarından yararlanmalarına da yardımcı olabilir. AppMaster'ın no-code platformu, arka uç, web ve mobil uygulama geliştirme için çeşitli araçlar sunarak kullanıcıların görsel olarak veri modelleri ve iş mantığının yanı sıra REST API ve WSS endpoints oluşturmasına olanak tanır.

Retool'un büyümesi ve pazar konumu, Sequoia'nın yatırımını açıklayabilecek mevcut endüstri manzarasıyla çekici bir tezat oluşturuyor. Bir Sequoia ortağı olan Bryan Schreier'in dediği gibi, "Makroekonomik belirsizlik karşısında, Retool'un değer önerisi daha da keskin."