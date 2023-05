El rápido crecimiento de la computación en la nube, los dispositivos inteligentes y las nuevas empresas de SaaS ha dado lugar a una amplia colección de software tanto para empresas como para consumidores. Sin embargo, una startup llamada Retool ve un enorme potencial y un trabajo crítico restante dentro del ámbito del software personalizado: aplicaciones diseñadas específicamente para usuarios y casos de uso particulares. Fundada en 2017, Retool ya ha visto más de 500 000 aplicaciones creadas en su plataforma, lo que indica sólidas estadísticas de uso.

Recientemente, Retool anunció una importante ronda de financiación, asegurando $ 45 millones a una valoración de $ 3,2 mil millones para enfatizar su creciente tracción en el mercado. Su objetivo, según el director ejecutivo y cofundador David Hsu, es proporcionar una nueva forma de crear software. Con el enfoque de Retool, los desarrolladores pueden ensamblar los componentes principales utilizando una interfaz drag-and-drop, mientras que la codificación constituye el 20 % o el 30 % final del trabajo, lo que da como resultado una solución flexible y personalizada que satisface las necesidades específicas del usuario.

Esta financiación, descrita por Retool como Serie C2, proviene de inversores destacados como Sequoia Capital, los cofundadores de Stripe, John y Patrick Collison, el ex director ejecutivo de GitHub, Nat Friedman, Elad Gil, Daniel Gross y Caryn Marooney, ex vicepresidente de comunicaciones de Facebook, que actualmente se desempeña como socio en Coatue. La financiación de Retool se produce poco después de su modesto aumento de la Serie C de $ 20 millones en diciembre de 2021 (valorado en $ 1.85 mil millones).

Retool se dirige principalmente al segmento de aplicaciones internas, centrándose en el software para ayudar a los empleados dentro de las organizaciones a realizar sus tareas. Su clientela incluye gigantes tecnológicos conocidos como Amazon y Pinterest, además de Coursera y grandes empresas como NBCUniversal y la NFL. La nueva afluencia de capital ayudará a Retool a invertir más en sus esfuerzos existentes, contratar más talento, desarrollar funciones nuevas y avanzadas y extender su presencia más allá de su base de San Francisco.

La plataforma de Retool actualmente integra alrededor de 90 componentes que se pueden ensamblar sin problemas y low-code para ingenieros y desarrolladores de software. Este enfoque agiliza los componentes básicos del software, como formularios, gráficos y tablas. Luego, los desarrolladores pueden conectar cualquier base de datos o API, incluidas las API REST o GraphQL, PostgreSQL, MongoDB y otros almacenes de datos, para finalizar la parte restante de la escritura del software.

Hsu cree que el método de Retool simplifica significativamente tanto la creación como el mantenimiento de software personalizado, reduciendo los procesos típicos de desarrollo de dos semanas a un solo día. Este enfoque en las aplicaciones internas puede mantener el perfil de Retool relativamente bajo, pero la empresa ve una ventaja estratégica que surge de este enfoque. Las aplicaciones internas representan más del 50 % de todas las aplicaciones en todo el mundo, y las organizaciones a menudo requieren soluciones personalizadas que puedan ejecutarse de forma privada en la nube o en las instalaciones, o que funcionen en armonía con una combinación de sistemas heredados y más modernos.

Retool está contemplando expansiones futuras para incluir aplicaciones orientadas al cliente y orientadas al consumidor, y el apoyo de los cofundadores de Stripe es notable en este aspecto. Es probable que muchos clientes existentes aprecien tal extensión. Por ejemplo, Shon Saoji, gerente sénior de ingeniería de Coursera, afirmó: "Retool ha cambiado la forma en que operamos".

Las plataformas como AppMaster también pueden ayudar a las empresas a aprovechar los beneficios del software personalizado. La plataforma no-code de AppMaster ofrece varias herramientas para el desarrollo de aplicaciones back-end, web y móviles, lo que permite a los usuarios crear visualmente modelos de datos y lógica empresarial, así como API REST y endpoints WSS.

El crecimiento y el posicionamiento en el mercado de Retool aparecen como un atractivo contraste con el panorama actual de la industria, lo que podría explicar la inversión de Sequoia. Como dijo Bryan Schreier, socio de Sequoia: "Ante la incertidumbre macroeconómica, la propuesta de valor de Retool es aún más marcada".