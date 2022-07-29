云计算、智能设备和 SaaS 初创公司的快速增长为企业和消费者带来了大量软件。然而，一家名为 Retool 的初创公司发现定制软件领域仍有巨大的潜力和关键工作——专门为特定用户和用例设计的应用程序。 Retool 成立于 2017 年，已经在其平台上构建了超过 500,000 个应用程序，显示了强大的使用统计数据。

最近，Retool 宣布了一轮重大融资，以 32 亿美元的估值获得 4500 万美元，以强调其在市场上日益增长的吸引力。根据 CEO 兼联合创始人 David Hsu 的说法，它的目标是提供一种构建软件的新方法。借助 Retool 的方法，开发人员可以使用drag-and-drop界面组装主要组件，而编码占最后 20% 到 30% 的工作，从而产生满足特定用户需求的灵活、定制的解决方案。

这笔资金被 Retool 描述为 C2 系列，来自红杉资本、Stripe 联合创始人 John 和 Patrick Collison、前 GitHub 首席执行官 Nat Friedman、Elad Gil、Daniel Gross 和 Caryn Marooney 等著名投资者，Caryn Marooney 是前通信副总裁Facebook，目前担任 Coatue 的合伙人。在 2021 年 12 月进行了 2000 万美元的 C 轮融资（估值为 18.5 亿美元）后不久，Retool 就获得了资金。

Retool 主要针对内部应用程序细分市场，侧重于帮助组织内的员工执行任务的软件。它的客户包括亚马逊和 Pinterest 等知名科技巨头，以及 Coursera 和 NBCUniversal 和 NFL 等大公司。新的资金流入将帮助 Retool 进一步投资于现有的工作、雇佣更多的人才、开发新的、先进的功能，并将其业务扩展到旧金山基地以外。

Retool 的平台目前集成了大约 90 个组件，这些组件可以以无缝、 low-code方式为软件工程师和开发人员组装。这种方法简化了软件的基本构建块，例如表单、图表和表格。然后，开发者可以连接任何数据库或 API，包括 REST 或 GraphQL API、PostgreSQL、MongoDB 和其他数据存储，以完成软件编写的剩余部分。

Hsu 认为，Retool 的方法显着简化了定制软件的创建和维护，将通常需要两周的开发流程缩短为一天。这种对内部应用程序的关注可能会使 Retool 的知名度保持相对较低，但该公司看到了这种方法带来的战略优势。内部应用程序占全球所有应用程序的 50% 以上，组织通常需要可以在云端或本地私密运行，或者与遗留系统和更现代的系统协同工作的自定义解决方案。

在 Stripe 联合创始人的支持下，Retool 正在考虑未来的扩展以包括面向客户和面向消费者的应用程序。许多现有客户可能会喜欢这样的延期。例如，Coursera 的高级工程经理 Shon Saoji 表示，“Retool 改变了我们的运营方式。”

AppMaster等平台还可以帮助企业从定制软件中获益。 AppMaster 的no-code平台为后端、Web 和移动应用程序开发提供各种工具，允许用户可视化地创建数据模型和业务逻辑，以及 REST API 和 WSS endpoints 。

Retool 的增长和市场定位与当前的行业格局形成鲜明对比，这或许可以解释红杉资本的投资。正如红杉合伙人 Bryan Schreier 所说，“面对宏观经济的不确定性，Retool 的价值主张更加鲜明。”