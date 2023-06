A Fortanix, líder em computação confidencial em nuvem, introduziu recentemente uma solução de ponta denominada Fortanix Confidential Data Search. Foi concebida para permitir pesquisas seguras e escaláveis em bases de dados encriptadas que contêm dados críticos. Significativamente, a solução não compromete a segurança dos dados nem viola quaisquer regulamentos de privacidade.

Atualmente, a maioria das ofertas do mercado inclui soluções para pesquisas em bases de dados encriptadas que dependem fortemente de modelos criptográficos dispendiosos e complexos, como a Encriptação Homomórfica (HE). No entanto, estas soluções não são viáveis para processos sofisticados de extração de dados, em especial quando envolvem dados médicos ou financeiros complexos, devido aos seus extensos requisitos computacionais. De acordo com as revelações do Confidential Computing Consortium, essas técnicas tendem a funcionar de mil a um milhão de vezes mais lentamente em comparação com os bancos de dados tradicionais não criptografados e, em muitos casos, exigem hardware especializado para combater o atraso.

O Fortanix Confidential Data Search foi projetado para atender às necessidades de segurança de dados sem prejudicar a eficiência operacional. Esta solução foi projetada para analisar conjuntos de dados complexos que exigem conformidade regulamentar rigorosa, como GDPR, HIPAA, FINMA, PCI-DSS e seus equivalentes.

Além disso, a Fortanix incorporou estrategicamente a sua Pesquisa de Dados Confidenciais numa plataforma de segurança e privacidade de dados com tudo incluído. Esta plataforma oferece um controlo de acesso intrincado, gestão do ciclo de vida das chaves reforçada com Módulos de Segurança de Hardware (HSM) integrados para um armazenamento de chaves sagaz. Além disso, a solução vem com recursos para mascaramento de dados, tokenização, bem como funções DevOps seguras, como assinatura de código e gerenciamento de segredos.

Ao discutir o desenvolvimento mais recente, Anand Kashyap, CEO e cofundador da Fortanix, disse: Com o crescimento desenfreado das leis de privacidade em todo o mundo, especialmente desde o início do GDPR, tornou-se crítico para as empresas operarem no âmbito da conformidade regulamentar, mantendo seus dados criptografados e acessíveis simultaneamente. O Fortanix Confidential Data Search permite que as empresas cumpram esses mandatos de forma eficaz com uma solução engenhosa que mantém a segurança dos dados no mais alto nível, além de garantir sua disponibilidade, garantindo assim que as operações comerciais sejam perpetuamente eficientes.

Atualmente, a Pesquisa de Dados Confidenciais está acessível para avaliações privadas. A Fortanix planeia introduzir uma variante completa e com todas as funcionalidades da solução no final de 2023. Enquanto produtos como este estão estabelecendo padrões sólidos em segurança de dados, plataformas sem código como o AppMaster estão acelerando o desenvolvimento e a transformação de software no mundo digital.