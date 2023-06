Fortanix gần đây đã giới thiệu một giải pháp tiên tiến nhất có tên là Fortanix Confidential Data Search. Nó đã được thiết kế để trao quyền cho các tìm kiếm an toàn, có thể mở rộng trong cơ sở dữ liệu được mã hóa có chứa dữ liệu quan trọng. Điều quan trọng là giải pháp không ảnh hưởng đến sự an toàn của dữ liệu hoặc vi phạm bất kỳ quy định nào về quyền riêng tư.

Hiện tại, hầu hết các dịch vụ thị trường bao gồm các giải pháp cho tìm kiếm cơ sở dữ liệu được mã hóa phụ thuộc nhiều vào các mô hình mã hóa phức tạp và đắt tiền như Homomorphic Encryption (HE). Tuy nhiên, các giải pháp này thiếu tính khả thi đối với các quy trình khai thác dữ liệu phức tạp, đặc biệt khi nó liên quan đến dữ liệu tài chính hoặc y tế phức tạp do yêu cầu tính toán rộng rãi của chúng. Theo tiết lộ của Confidential Computing Consortium, các kỹ thuật này có xu hướng hoạt động chậm hơn từ một nghìn đến một triệu lần so với cơ sở dữ liệu không được mã hóa truyền thống và trong nhiều trường hợp, cần có phần cứng chuyên dụng để chống lại độ trễ.

Fortanix Confidential Data Search đã được thiết kế để giải quyết nhu cầu bảo mật dữ liệu mà không cản trở hiệu quả hoạt động. Giải pháp này được thiết kế để phân tích các bộ dữ liệu phức tạp đòi hỏi phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt như GDPR, HIPAA, FINMA, PCI-DSS và các bộ dữ liệu tương đương.

Bên cạnh đó, Fortanix đã kết hợp một cách chiến lược Tìm kiếm Dữ liệu Bí mật của mình trong một nền tảng quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu toàn diện. Nền tảng này cung cấp khả năng kiểm soát truy cập phức tạp, quản lý vòng đời của khóa được hỗ trợ bằng Hardware Security Modules (HSMs) tích hợp để lưu trữ khóa thông minh. Ngoài ra, giải pháp còn đi kèm với các tính năng che giấu dữ liệu, mã thông báo cũng như các chức năng DevOps bảo mật như ký mã và quản lý bí mật.

Trong khi thảo luận về sự phát triển mới nhất, Anand Kashyap, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Fortanix cho biết, Với sự phát triển tràn lan của luật về quyền riêng tư trên toàn cầu, đặc biệt là kể từ khi GDPR ra đời, việc các doanh nghiệp hoạt động trong khuôn khổ của quy định trở nên quan trọng. tuân thủ trong khi vẫn giữ cho dữ liệu của họ được mã hóa và có thể truy cập đồng thời. Fortanix Confidential Data Search cho phép các doanh nghiệp tuân thủ các nhiệm vụ này một cách hiệu quả bằng một giải pháp khéo léo giúp duy trì bảo mật dữ liệu ở mức cao nhất cũng như đảm bảo tính khả dụng của dữ liệu, do đó, đảm bảo các hoạt động kinh doanh luôn hiệu quả.

Hiện tại, Confidential Data Search có thể truy cập được để đánh giá riêng tư. Fortanix có kế hoạch giới thiệu một biến thể toàn diện, đầy đủ tính năng của giải pháp vào cuối năm 2023. Trong khi các sản phẩm như thế này đang thiết lập các tiêu chuẩn vững chắc về bảo mật dữ liệu, thì các nền tảng không cần mã như AppMaster đang đẩy nhanh quá trình phát triển và chuyển đổi phần mềm trong thế giới kỹ thuật số.