Gizli bulut bilgi işleminde yiğit olan Fortanix, yakın zamanda Fortanix Confidential Data Search adlı son teknoloji ürünü bir çözümü tanıttı. Kritik verileri içeren şifreli veritabanlarında güvenli, ölçeklenebilir aramaları güçlendirmek için tasarlanmıştır. Önemli bir şekilde, çözüm verilerin güvenliğini tehlikeye atmaz veya herhangi bir gizlilik düzenlemesini ihlal etmez.

Şu anda, pazar tekliflerinin çoğu Homomorphic Encryption (HE) gibi pahalı ve karmaşık kriptografik modellere büyük ölçüde bağımlı olan şifreli veritabanı aramaları için çözümler içermektedir. Ancak bu çözümler, özellikle kapsamlı hesaplama gereksinimleri nedeniyle karmaşık tıbbi veya finansal verileri içerdiğinde, karmaşık veri madenciliği süreçleri için fizibiliteden yoksundur. Confidential Computing Consortium ifşalarına göre, bu teknikler geleneksel şifrelenmemiş veritabanlarına kıyasla bin ila milyon kat daha yavaş çalışma eğilimindedir ve çoğu durumda gecikmeyi gidermek için özel donanım gerektirir.

Fortanix Confidential Data Search operasyonel verimliliği engellemeden veri güvenliği ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu çözüm, GDPR, HIPAA, FINMA, PCI-DSS ve eşdeğerleri gibi sıkı yasal uyumluluk gerektiren karmaşık veri kümelerini analiz etmek için tasarlanmıştır.

Ayrıca Fortanix, Gizli Veri Aramasını stratejik olarak her şeyi kapsayan bir veri güvenliği ve gizlilik platformuna dahil etti. Bu platform, akıllı anahtar depolama için entegre Hardware Security Modules (HSMs) ile desteklenen karmaşık erişim kontrolü ve anahtar yaşam döngüsü yönetimi sunar. Ek olarak, çözüm, veri maskeleme, tokenizasyon özelliklerinin yanı sıra kod imzalama ve sır yönetimi gibi güvenli DevOps işlevleriyle birlikte gelir.

Fortanix CEO'su ve kurucu ortağı Anand Kashyap, en son gelişmeyi tartışırken, "Özellikle GDPR'nin başlangıcından bu yana, dünya genelinde gizlilik yasalarının hızla artmasıyla birlikte, işletmelerin düzenleme alanında faaliyet göstermesi kritik hale geldi" dedi. verilerini aynı anda şifreli ve erişilebilir tutarken uyumluluk. Fortanix Confidential Data Search veri güvenliğini en üst düzeyde koruyan ve aynı zamanda kullanılabilirliğini sağlayan dahice bir çözümle işletmelerin bu zorunluluklara etkili bir şekilde uymasını sağlar ve böylece iş operasyonlarının sürekli olarak verimli olmasını sağlar.

Şu anda, Confidential Data Search özel değerlendirmeler için erişilebilir durumdadır. Fortanix 2023'ün sonlarında çözümün eksiksiz, tam özellikli bir çeşidini sunmayı planlıyor. Bunun gibi ürünler veri güvenliğinde sağlam standartlar belirlerken, AppMaster gibi kodsuz platformlar dijital dünyada yazılım geliştirme ve dönüşümü hızlandırıyor.