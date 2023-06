Fortanix, lider w dziedzinie poufnego przetwarzania danych w chmurze, wprowadził niedawno najnowocześniejsze rozwiązanie o nazwie Fortanix Confidential Data Search. Zostało ono zaprojektowane w celu umożliwienia bezpiecznego, skalowalnego wyszukiwania w zaszyfrowanych bazach danych zawierających krytyczne dane. Co ważne, rozwiązanie to nie zagraża bezpieczeństwu danych ani nie narusza żadnych przepisów dotyczących prywatności.

Obecnie większość ofert rynkowych obejmuje rozwiązania do szyfrowanego przeszukiwania baz danych, które są w dużym stopniu zależne od drogich i złożonych modeli kryptograficznych, takich jak szyfrowanie homomorficzne (HE). Rozwiązania te nie są jednak w stanie sprostać zaawansowanym procesom eksploracji danych, szczególnie w przypadku skomplikowanych danych medycznych lub finansowych, ze względu na ich duże wymagania obliczeniowe. Zgodnie z informacjami ujawnionymi przez Confidential Computing Consortium, techniki te działają od tysiąca do miliona razy wolniej w porównaniu z tradycyjnymi, nieszyfrowanymi bazami danych i w wielu przypadkach wymagają specjalistycznego sprzętu, aby przeciwdziałać opóźnieniom.

Fortanix Confidential Data Search został zaprojektowany w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie bezpieczeństwa danych bez ograniczania wydajności operacyjnej. Rozwiązanie to zostało zaprojektowane do analizy złożonych zbiorów danych, które wymagają ścisłej zgodności z przepisami, takimi jak RODO, HIPAA, FINMA, PCI-DSS i ich odpowiedniki.

Ponadto Fortanix strategicznie włączył swoje wyszukiwanie poufnych danych do kompleksowej platformy bezpieczeństwa danych i prywatności. Platforma ta oferuje kompleksową kontrolę dostępu, zarządzanie cyklem życia kluczy oraz zintegrowane sprzętowe moduły bezpieczeństwa (HSM) do przechowywania kluczy. Co więcej, rozwiązanie jest wyposażone w funkcje maskowania danych, tokenizacji, a także bezpieczne funkcje DevOps, takie jak podpisywanie kodu i zarządzanie sekretami.

Omawiając najnowsze osiągnięcie, Anand Kashyap, dyrektor generalny i współzałożyciel Fortanix, powiedział: Wraz z gwałtownym wzrostem przepisów dotyczących prywatności na całym świecie, zwłaszcza od czasu wprowadzenia RODO, stało się krytyczne dla przedsiębiorstw, aby działać w zakresie zgodności z przepisami, jednocześnie utrzymując szyfrowanie danych i jednoczesny dostęp do nich. Fortanix Conf idential Data Search umożliwia firmom skuteczne przestrzeganie tych mandatów dzięki pomysłowemu rozwiązaniu, które utrzymuje bezpieczeństwo danych na najwyższym poziomie, a także zapewnia ich dostępność, dzięki czemu operacje biznesowe są stale wydajne.

Obecnie funkcja wyszukiwania poufnych danych jest dostępna do prywatnej oceny. Fortanix planuje wprowadzić dokładny, w pełni funkcjonalny wariant rozwiązania jeszcze w 2023 roku. Podczas gdy produkty takie jak ten wyznaczają solidne standardy w zakresie bezpieczeństwa danych, platformy bez kodu, takie jak AppMaster, przyspieszają rozwój oprogramowania i transformację w cyfrowym świecie.