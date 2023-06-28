保密云计算的中坚力量，Fortanix，最近推出了一个最先进的解决方案，名为Fortanix保密数据搜索。它被设计用来授权在包含关键数据的加密数据库中进行安全、可扩展的搜索。重要的是，该解决方案不会损害数据的安全或违反任何隐私法规。

目前，大多数市场产品包括加密数据库搜索的解决方案，这些解决方案严重依赖昂贵和复杂的加密模型，如同态加密（HE）。但是，这些解决方案对于复杂的数据挖掘过程缺乏可行性，特别是当它涉及复杂的医疗或金融数据时，由于其广泛的计算要求。根据保密计算联盟的披露，这些技术的工作速度往往比传统的非加密数据库慢一千到一百万倍，在许多情况下，需要专门的硬件来应对这种滞后。

Fortanix保密数据搜索已经被设计用来解决数据安全需求，而不妨碍操作效率。这个解决方案被设计用来分析复杂的数据集，这些数据集需要严格的监管，如GDPR，HIPAA，FINMA，PCI-DSS，以及它们的等效物。

此外，Fortanix已经战略性地将其机密数据搜索纳入一个全方位的数据安全和隐私平台。这个平台提供了复杂的访问控制和密钥生命周期管理，并通过集成的硬件安全模块（HSM）来支持明智的密钥存储。此外，该解决方案还具有数据屏蔽、标记化以及代码签名和秘密管理等安全DevOps功能。

Fortanix首席执行官兼联合创始人Anand Kashyap在讨论这一最新进展时说，随着全球隐私法的蓬勃发展，特别是自GDPR成立以来，企业在保持数据加密和可访问性的同时，在监管合规的范围内运作已经变得至关重要。Fortanix Confidential Data Search使企业能够有效地遵守这些规定，它是一个巧妙的解决方案，在最高水平上维护数据安全，并确保其可用性，从而确保业务运营的长期高效。

目前，机密数据搜索可用于私人评估。Fortanix计划在2023年晚些时候推出一个彻底的、功能齐全的解决方案变体。虽然像这样的产品正在设定数据安全的坚实标准，但像AppMaster这样的无代码平台正在加速数字世界的软件开发和转型。