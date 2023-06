Fortanix, der führende Anbieter von vertraulichem Cloud Computing, hat kürzlich eine hochmoderne Lösung namens Fortanix Confidential Data Search vorgestellt. Sie wurde entwickelt, um eine sichere, skalierbare Suche in verschlüsselten Datenbanken mit wichtigen Daten zu ermöglichen. Dabei gefährdet die Lösung weder die Sicherheit der Daten noch verstößt sie gegen Datenschutzbestimmungen.

Derzeit bieten die meisten Marktanbieter Lösungen für die verschlüsselte Datenbanksuche an, die stark von teuren und komplexen kryptografischen Modellen wie der homomorphen Verschlüsselung (HE) abhängig sind. Diese Lösungen eignen sich jedoch nicht für anspruchsvolle Data-Mining-Prozesse, insbesondere wenn es sich um komplizierte medizinische oder finanzielle Daten handelt, da sie sehr rechenintensiv sind. Wie das Confidential Computing Consortium herausgefunden hat, arbeiten diese Techniken im Vergleich zu herkömmlichen, nicht verschlüsselten Datenbanken tausend- bis millionenfach langsamer und erfordern in vielen Fällen spezielle Hardware, um die Verzögerung auszugleichen.

Fortanix Confidential Data Search wurde entwickelt, um die Anforderungen an die Datensicherheit zu erfüllen, ohne die betriebliche Effizienz zu beeinträchtigen. Diese Lösung wurde entwickelt, um komplexe Datensätze zu analysieren, die eine strenge Einhaltung von Vorschriften wie GDPR, HIPAA, FINMA, PCI-DSS und ähnlichen erfordern.

Darüber hinaus hat Fortanix seine vertrauliche Datensuche strategisch in eine allumfassende Plattform für Datensicherheit und Datenschutz integriert. Diese Plattform bietet eine ausgefeilte Zugriffskontrolle und ein Schlüssel-Lebenszyklus-Management, das durch integrierte Hardware-Sicherheitsmodule (HSMs) für eine intelligente Schlüsselspeicherung unterstützt wird. Darüber hinaus verfügt die Lösung über Funktionen zur Datenmaskierung, Tokenisierung sowie sichere DevOps-Funktionen wie Code Signing und Secrets Management.

Anand Kashyap, CEO und Mitbegründer von Fortanix, sagte zu der jüngsten Entwicklung: "Mit der rasanten Zunahme von Datenschutzgesetzen auf der ganzen Welt, insbesondere seit der Einführung der GDPR, ist es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung geworden, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten und gleichzeitig ihre Daten verschlüsselt und zugänglich zu halten. Fortanix Confidential Data Search ermöglicht es Unternehmen, diese Vorgaben mit einer ausgeklügelten Lösung effektiv einzuhalten, die die Datensicherheit auf höchstem Niveau aufrechterhält und gleichzeitig die Verfügbarkeit der Daten sicherstellt, so dass der Geschäftsbetrieb dauerhaft effizient ist.

Derzeit ist die vertrauliche Datensuche für private Auswertungen zugänglich. Fortanix plant, im Laufe des Jahres 2023 eine umfassende, voll funktionsfähige Variante der Lösung einzuführen. Während Produkte wie dieses solide Standards in der Datensicherheit setzen, beschleunigen No-Code-Plattformen wie AppMaster die Softwareentwicklung und den Wandel in der digitalen Welt.