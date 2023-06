Fortanix, azienda leader nel cloud computing riservato, ha recentemente introdotto una soluzione all'avanguardia denominata Fortanix Confidential Data Search. È stata progettata per consentire ricerche sicure e scalabili all'interno di database crittografati contenenti dati critici. La soluzione non compromette la sicurezza dei dati e non viola le norme sulla privacy.

Attualmente, la maggior parte delle offerte di mercato comprende soluzioni per la ricerca nei database crittografati che dipendono fortemente da modelli crittografici costosi e complessi come la crittografia omomorfa (HE). Tuttavia, queste soluzioni non sono praticabili per processi sofisticati di data mining, in particolare quando si tratta di dati medici o finanziari complessi, a causa degli elevati requisiti computazionali. Secondo le rivelazioni del Confidential Computing Consortium, queste tecniche tendono a funzionare da mille a un milione di volte più lentamente rispetto ai database tradizionali non crittografati e, in molti casi, richiedono hardware specializzato per contrastare il ritardo.

Fortanix Confidential Data Search è stato progettato per soddisfare le esigenze di sicurezza dei dati senza ostacolare l'efficienza operativa. Questa soluzione è stata progettata per analizzare insiemi di dati complessi che richiedono una rigorosa conformità normativa come GDPR, HIPAA, FINMA, PCI-DSS ed equivalenti.

Inoltre, Fortanix ha strategicamente incorporato la sua ricerca di dati riservati all'interno di una piattaforma completa per la sicurezza e la privacy dei dati. Questa piattaforma offre un controllo intricato degli accessi, la gestione del ciclo di vita delle chiavi e l'integrazione di moduli di sicurezza hardware (HSM) per l'archiviazione intelligente delle chiavi. Inoltre, la soluzione è dotata di funzionalità per il mascheramento dei dati, la tokenizzazione e funzioni DevOps sicure come la firma del codice e la gestione dei segreti.

Anand Kashyap, CEO e co-fondatore di Fortanix, ha dichiarato: "Con la crescita dilagante delle leggi sulla privacy in tutto il mondo, soprattutto dopo l'introduzione del GDPR, è diventato fondamentale per le aziende operare nel rispetto della conformità normativa, mantenendo i propri dati crittografati e accessibili allo stesso tempo. Fortanix Confidential Data Search consente alle aziende di aderire efficacemente a questi mandati con una soluzione ingegnosa che mantiene la sicurezza dei dati al massimo livello e ne garantisce la disponibilità, assicurando così che le operazioni aziendali siano sempre efficienti.

Attualmente, la ricerca di dati riservati è accessibile per valutazioni private. Fortanix prevede di introdurre una variante completa della soluzione nel corso del 2023. Mentre prodotti come questo stanno definendo solidi standard nella sicurezza dei dati, le piattaforme no-code come AppMaster stanno accelerando lo sviluppo e la trasformazione del software nel mondo digitale.