Fortanix, le pilier de l'informatique en nuage confidentielle, a récemment lancé une solution de pointe appelée Fortanix Confidential Data Search. Cette solution a été conçue pour permettre des recherches sécurisées et évolutives dans des bases de données cryptées contenant des données critiques. De plus, cette solution ne compromet pas la sécurité des données et n'enfreint aucune réglementation en matière de protection de la vie privée.

Actuellement, la plupart des offres du marché comprennent des solutions pour les recherches dans les bases de données cryptées qui dépendent fortement de modèles cryptographiques coûteux et complexes tels que le cryptage homomorphique (HE). Mais ces solutions ne sont pas adaptées aux processus sophistiqués d'exploration de données, en particulier lorsqu'il s'agit de données médicales ou financières complexes, en raison de leurs exigences de calcul élevées. Selon les révélations du Confidential Computing Consortium, ces techniques ont tendance à fonctionner mille à un million de fois plus lentement que les bases de données traditionnelles non cryptées et, dans de nombreux cas, nécessitent du matériel spécialisé pour compenser le décalage.

Fortanix Confidential Data Search a été conçu pour répondre aux besoins de sécurité des données sans entraver l'efficacité opérationnelle. Cette solution est conçue pour analyser des ensembles de données complexes qui exigent une conformité réglementaire stricte telle que GDPR, HIPAA, FINMA, PCI-DSS et leurs équivalents.

En outre, Fortanix a stratégiquement intégré sa recherche de données confidentielles dans une plateforme complète de sécurité et de confidentialité des données. Cette plateforme offre un contrôle d'accès complexe, une gestion du cycle de vie des clés renforcée par des modules de sécurité matériels (HSM) intégrés pour un stockage sagace des clés. En outre, la solution comprend des fonctions de masquage des données, de tokenisation, ainsi que des fonctions DevOps sécurisées telles que la signature de code et la gestion des secrets.

Anand Kashyap, PDG et cofondateur de Fortanix, a déclaré à propos de ce dernier développement : " Avec la croissance galopante des lois sur la protection de la vie privée dans le monde, en particulier depuis l'entrée en vigueur du GDPR, il est devenu essentiel pour les entreprises d'opérer dans le cadre de la conformité réglementaire tout en conservant leurs données chiffrées et accessibles simultanément. Fortanix Confidential Data Search permet aux entreprises d'adhérer efficacement à ces mandats grâce à une solution ingénieuse qui maintient la sécurité des données au plus haut niveau et assure leur disponibilité, garantissant ainsi l'efficacité perpétuelle des opérations de l'entreprise.

Actuellement, la recherche de données confidentielles est accessible pour des évaluations privées. Fortanix prévoit d'introduire une variante complète et détaillée de la solution dans le courant de l'année 2023. Tandis que des produits comme celui-ci établissent des normes solides en matière de sécurité des données, des plateformes sans code comme AppMaster accélèrent le développement et la transformation des logiciels dans le monde numérique.