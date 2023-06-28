Компания Fortanix, лидер в области конфиденциальных облачных вычислений, недавно представила современное решение под названием Fortanix Confidential Data Search. Оно разработано для безопасного и масштабируемого поиска в зашифрованных базах данных, содержащих важные данные. Важно отметить, что решение не ставит под угрозу безопасность данных и не нарушает никаких правил конфиденциальности.

В настоящее время большинство предложений на рынке включают решения для поиска в зашифрованных базах данных, которые в значительной степени зависят от дорогих и сложных криптографических моделей, таких как гомоморфное шифрование (HE). Однако эти решения не подходят для сложных процессов добычи данных, особенно когда речь идет о сложных медицинских или финансовых данных, из-за высоких требований к вычислениям. По данным Консорциума конфиденциальных вычислений, эти методы работают в тысячу-миллион раз медленнее по сравнению с традиционными незашифрованными базами данных, и во многих случаях для борьбы с отставанием требуется специализированное оборудование.

РешениеFortanix Confidential Data Search было разработано для обеспечения безопасности данных без снижения операционной эффективности. Это решение предназначено для анализа сложных наборов данных, требующих строгого соответствия нормативным требованиям, таким как GDPR, HIPAA, FINMA, PCI-DSS и им подобным.

Кроме того, Fortanix стратегически включила свой Confidential Data Search в комплексную платформу безопасности и конфиденциальности данных. Эта платформа предлагает сложный контроль доступа, управление жизненным циклом ключей с интегрированными аппаратными модулями безопасности (HSM) для надежного хранения ключей. Кроме того, решение оснащено функциями маскировки данных, токенизации, а также безопасными функциями DevOps, такими как подписание кода и управление секретами.

Обсуждая последние разработки, Ананд Кашьяп, генеральный директор и соучредитель Fortanix, сказал: "С бурным ростом законов о конфиденциальности по всему миру, особенно после введения GDPR, для предприятий стало критически важно работать в рамках нормативного соответствия, сохраняя свои данные зашифрованными и доступными одновременно. Fortanix Confidential Data Search позволяет предприятиям эффективно выполнять эти требования с помощью оригинального решения, которое поддерживает безопасность данных на самом высоком уровне, а также обеспечивает их доступность, тем самым обеспечивая постоянную эффективность бизнес-операций.

В настоящее время поиск конфиденциальных данных доступен для частных оценок. Fortanix планирует представить подробный, полнофункциональный вариант решения позднее в 2023 году. В то время как подобные продукты устанавливают твердые стандарты в области безопасности данных, платформы no-code, такие как AppMaster, ускоряют разработку программного обеспечения и преобразования в цифровом мире.