Fortanix, líder en computación confidencial en la nube, ha presentado recientemente una solución de última generación denominada Fortanix Confidential Data Search. Ha sido diseñada para permitir búsquedas seguras y escalables en bases de datos cifradas que contienen datos críticos. Además, la solución no compromete la seguridad de los datos ni infringe ninguna normativa sobre privacidad.

Actualmente, la mayoría de las ofertas del mercado incluyen soluciones para búsquedas en bases de datos cifradas que dependen en gran medida de modelos criptográficos caros y complejos como el cifrado homomórfico (HE). Pero estas soluciones no son viables para procesos sofisticados de extracción de datos, sobre todo cuando se trata de datos médicos o financieros complejos, debido a sus elevados requisitos computacionales. Según las revelaciones del Confidential Computing Consortium, estas técnicas suelen funcionar entre mil y un millón de veces más despacio que las bases de datos tradicionales no cifradas y, en muchos casos, requieren hardware especializado para contrarrestar el retraso.

Fortanix Confidential Data Search ha sido diseñado para responder a las necesidades de seguridad de los datos sin obstaculizar la eficiencia operativa. Esta solución está diseñada para analizar conjuntos de datos complejos que exigen un estricto cumplimiento normativo, como GDPR, HIPAA, FINMA, PCI-DSS y sus equivalentes.

Además, Fortanix ha incorporado estratégicamente su Búsqueda de Datos Confidenciales dentro de una plataforma integral de seguridad y privacidad de datos. Esta plataforma ofrece un intrincado control de acceso y una gestión del ciclo de vida de las claves reforzada con módulos de seguridad de hardware (HSM) integrados para un almacenamiento sagaz de las claves. Además, la solución incluye funciones de enmascaramiento de datos, tokenización y funciones DevOps seguras, como la firma de código y la gestión de secretos.

Al hablar del último desarrollo, Anand Kashyap, CEO y cofundador de Fortanix, dijo: "Con el crecimiento desenfrenado de las leyes de privacidad en todo el mundo, especialmente desde la creación de GDPR, se ha vuelto crítico para las empresas operar en el ámbito del cumplimiento normativo mientras mantienen sus datos encriptados y accesibles al mismo tiempo. Fortanix Confidential Data Search permite a las empresas adherirse a estos mandatos de manera efectiva con una solución ingeniosa que mantiene la seguridad de los datos al más alto nivel, así como garantiza su disponibilidad, por lo tanto, asegurando que las operaciones comerciales sean perpetuamente eficientes.

Actualmente, la búsqueda de datos confidenciales es accesible para evaluaciones privadas. Fortanix tiene previsto introducir una variante completa y exhaustiva de la solución más adelante, en 2023. Mientras que productos como este están estableciendo sólidos estándares en seguridad de datos, plataformas sin código como AppMaster están acelerando el desarrollo de software y la transformación en el mundo digital.