Fortanix, de specialist in vertrouwelijke cloud computing, heeft onlangs een geavanceerde oplossing geïntroduceerd met de naam Fortanix Confidential Data Search. Deze is ontworpen om veilig en schaalbaar te kunnen zoeken in versleutelde databases met kritieke gegevens. De oplossing brengt de veiligheid van de gegevens niet in gevaar en maakt geen inbreuk op privacyregels.

Momenteel bevatten de meeste oplossingen op de markt oplossingen voor het versleuteld doorzoeken van databases die sterk afhankelijk zijn van dure en complexe cryptografische modellen zoals Homomorfe Encryptie (HE). Maar deze oplossingen zijn niet geschikt voor geavanceerde dataminingprocessen, vooral niet als het gaat om ingewikkelde medische of financiële gegevens vanwege de uitgebreide rekenvereisten. Volgens de onthullingen van het Confidential Computing Consortium werken deze technieken duizend tot een miljoen keer langzamer in vergelijking met traditionele niet-versleutelde databases en is er in veel gevallen gespecialiseerde hardware nodig om de vertraging te compenseren.

Fortanix Confidential Data Search is ontwikkeld om aan de behoefte aan gegevensbeveiliging te voldoen zonder de operationele efficiëntie te belemmeren. Deze oplossing is ontworpen om complexe datasets te analyseren die strikte naleving van de regelgeving vereisen, zoals GDPR, HIPAA, FINMA, PCI-DSS en hun equivalenten.

Daarnaast heeft Fortanix Confidential Data Search strategisch geïntegreerd in een allesomvattend platform voor gegevensbeveiliging en privacy. Dit platform biedt ingewikkelde toegangscontrole, beheer van de levenscyclus van sleutels ondersteund met geïntegreerde Hardware Security Modules (HSM's) voor slimme sleutelopslag. Daarnaast biedt de oplossing functies voor het maskeren van gegevens, tokenisatie en veilige DevOps-functies zoals het ondertekenen van codes en het beheer van geheimen.

Anand Kashyap, de CEO en medeoprichter van Fortanix, zei over de nieuwste ontwikkeling: "Met de onstuimige groei van privacywetten over de hele wereld, vooral sinds de invoering van GDPR, is het voor bedrijven van cruciaal belang om te voldoen aan de regelgeving en tegelijkertijd hun gegevens versleuteld en toegankelijk te houden. Fortanix Confidential Data Search stelt bedrijven in staat om effectief aan deze mandaten te voldoen met een ingenieuze oplossing die gegevensbeveiliging op het hoogste niveau handhaaft en de beschikbaarheid ervan garandeert, zodat de bedrijfsvoering voortdurend efficiënt blijft.

Op dit moment is Confidential Data Search alleen toegankelijk voor privé-evaluaties. Fortanix is van plan om later in 2023 een uitgebreide variant van de oplossing te introduceren. Terwijl producten als deze een solide standaard zetten voor gegevensbeveiliging, versnellen no-code platforms als AppMaster de ontwikkeling en transformatie van software in de digitale wereld.