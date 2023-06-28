قدم Fortanix ، الرائد في الحوسبة السحابية السرية ، حلاً متطورًا يسمى Fortanix Confidential Data Search. لقد تم تصميمه لتمكين عمليات بحث آمنة وقابلة للتطوير داخل قواعد البيانات المشفرة التي تحتوي على بيانات مهمة. إلى حد كبير ، لا يضر الحل بأمان البيانات أو ينتهك أي لوائح للخصوصية.

في الوقت الحالي ، تشتمل معظم عروض السوق على حلول لعمليات البحث في قواعد البيانات المشفرة التي تعتمد بشكل كبير على نماذج تشفير باهظة الثمن ومعقدة مثل Homomorphic Encryption (HE). لكن هذه الحلول تفتقر إلى الجدوى لعمليات التنقيب عن البيانات المعقدة ، لا سيما عندما تتضمن بيانات طبية أو مالية معقدة بسبب متطلباتها الحسابية الواسعة. وفقًا لما كشف عنه Confidential Computing Consortium ، تميل هذه التقنيات إلى العمل أبطأ من ألف إلى مليون مرة مقارنة بقواعد البيانات التقليدية غير المشفرة ، وفي كثير من الحالات ، تتطلب أجهزة متخصصة لمواجهة التأخر.

تم تصميم Fortanix Confidential Data Search لتلبية احتياجات أمان البيانات دون إعاقة الكفاءة التشغيلية. تم تصميم هذا الحل لتحليل مجموعات البيانات المعقدة التي تتطلب امتثالًا تنظيميًا صارمًا مثل GDPR و HIPAA و FINMA و PCI-DSS وما يماثلها.

إلى جانب ذلك ، قامت Fortanix بدمج بحثها السري عن البيانات بشكل استراتيجي ضمن نظام أساسي شامل لأمن البيانات والخصوصية. توفر هذه المنصة تحكمًا معقدًا في الوصول وإدارة دورة الحياة الرئيسية مدعومة Hardware Security Modules (HSMs) لتخزين المفاتيح بشكل رشيق. للإضافة ، يأتي الحل مزودًا بميزات لإخفاء البيانات ، والترميز ، بالإضافة إلى وظائف DevOps الآمنة مثل توقيع الكود وإدارة الأسرار.

أثناء مناقشة أحدث التطورات ، قال Anand Kashyap ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Fortanix ، مع النمو الهائل لقوانين الخصوصية في جميع أنحاء العالم ، لا سيما منذ بدء اللائحة العامة لحماية البيانات ، أصبح من الضروري للمؤسسات أن تعمل في نطاق اللوائح التنظيمية الامتثال مع الحفاظ على بياناتهم مشفرة ويمكن الوصول إليها في نفس الوقت. يُمكّن Fortanix Confidential Data Search الشركات من الالتزام بهذه التفويضات بفعالية من خلال حل مبتكر يدعم أمن البيانات على أعلى مستوى ويضمن توفرها ، وبالتالي التأكد من أن العمليات التجارية تتسم بالكفاءة على الدوام.

حاليًا ، يمكن الوصول إلى Confidential Data Search للتقييمات الخاصة. تخطط Fortanix لتقديم متغير شامل ومتكامل الميزات للحل في وقت لاحق في عام 2023. بينما تضع منتجات مثل هذه معايير صلبة في أمان البيانات ، تعمل الأنظمة الأساسية غير المشفرة مثل AppMaster على تسريع تطوير البرامج وتحويلها في العالم الرقمي.