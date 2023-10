Um Data Mart, no contexto de bancos de dados relacionais, é um subconjunto dedicado, focado e especializado de dados de uma organização que dá suporte às necessidades analíticas de uma unidade de negócios, departamento ou área temática específica. Essencialmente, um Data Mart é um data warehouse condensado feito sob medida para atender às demandas informacionais de um determinado grupo de usuários, agilizando e otimizando sua interação com os dados.

Projetados para enfrentar os desafios associados ao gerenciamento e à análise eficaz de dados em organizações complexas, os Data Marts simplificam o processo de análise de dados, fornecendo aos usuários uma visão mais focada e precisa, o que, em última análise, leva a uma melhor tomada de decisões. No cenário mais amplo de gerenciamento de dados, os Data Marts desempenham um papel vital na melhoria da acessibilidade dos dados e na promoção da eficiência. Eles atuam como intermediários entre o data warehouse e os usuários finais, quebrando silos de dados e permitindo conjuntos de dados personalizados e específicos para análises direcionadas.

Um dos principais recursos de um Data Mart é sua adesão a um design de esquema em estrela, tornando-o mais compreensível e navegável para os usuários. Ao usar essa estrutura, os Data Marts facilitam a recuperação rápida de dados e o desempenho ideal na consulta de grandes conjuntos de dados. Esta característica é de particular importância na plataforma AppMaster, que oferece aos clientes a capacidade de criar aplicações backend com modelos de dados visualmente projetados, tornando mais fácil do que nunca para as empresas gerenciar e utilizar seus dados.

Existem vários tipos de Data Marts com base em suas abordagens de fornecimento, design e integração:

Data Mart Independente : Esses Data Marts são construídos separadamente do data warehouse, obtendo dados diretamente de sistemas operacionais ou fontes de dados externas. Geralmente são mais rápidos de construir e oferecem uma solução localizada, mas podem levar a inconsistências nas definições de dados e redundâncias.

Data Mart Dependente : Esses Data Marts são construídos usando o data warehouse como fonte de dados primária, garantindo consistência e uniformidade nos dados usados ​​em toda a organização. No entanto, esta abordagem requer um armazém de dados bem desenvolvido, o que pode ser demorado e dispendioso.

Data Mart Híbrido : Como o nome sugere, esses Data Marts combinam os recursos de Data Marts independentes e dependentes, obtendo dados do data warehouse e também de sistemas operacionais. Essa abordagem oferece flexibilidade para atender às diversas necessidades de negócios e permite uma solução mais rápida e personalizada sem comprometer a integridade dos dados.

Ao construir um Data Mart, diversas considerações devem ser levadas em consideração:

Identificação das necessidades : Definir e compreender claramente o objetivo do negócio e os requisitos de dados correspondentes é crucial para garantir que o Data Mart atenda eficazmente ao seu propósito. Modelagem de dados : O processo de definição e organização do esquema de dados, incluindo dimensões e medidas de dados, é uma etapa crítica no projeto de um Data Mart. Isso fornece a base para estruturar e simplificar o acesso aos dados para os usuários finais. Fonte e integração de dados : identificar e consolidar fontes de dados precisas, confiáveis ​​e relevantes, juntamente com sua integração adequada, garante a qualidade e a consistência do Data Mart. Extração, transformação e carregamento de dados (ETL) : O processo ETL desempenha um papel significativo na preparação dos dados para armazenamento no Data Mart, envolvendo extração de dados dos sistemas de origem, transformação no formato desejado e carregamento no Data Mart. Segurança de dados e controle de acesso : Dada a natureza sensível de muitos dados organizacionais, a implementação de mecanismos robustos de segurança de dados e controle de acesso no Data Mart é essencial para proteger ativos de informações valiosos. Monitoramento e otimização de desempenho : O monitoramento contínuo do desempenho do Data Mart e a realização de medidas de otimização conforme necessário garantem sua eficiência e eficácia a longo prazo.

Concluindo, os Data Marts são cruciais no mundo atual orientado por dados, simplificando o acesso a subconjuntos de dados direcionados e especializados para diversas unidades de negócios, departamentos e áreas temáticas. Ao fornecer acesso rápido, preciso e eficiente aos dados, os Data Marts, em última análise, capacitam as organizações a tomarem decisões informadas, melhorarem as suas operações e permanecerem competitivas no mercado. No contexto da plataforma AppMaster, os Data Marts não apenas melhoram o processo de construção e gerenciamento de aplicativos web, móveis e back-end, mas também contribuem para o poderoso e abrangente ambiente de desenvolvimento integrado oferecido, tornando o desenvolvimento de aplicativos mais rápido e mais econômico. e eliminando a dívida técnica.