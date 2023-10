Forma normal de Boyce-Codd (BCNF)

No contexto de bancos de dados relacionais, a Forma Normal Boyce-Codd (BCNF) é um princípio crucial que visa reduzir a redundância de dados e melhorar a integridade dos dados, garantindo que cada tabela em um banco de dados siga regras específicas de normalização. Idealizado por Raymond F. Boyce e Edgar F. Codd em 1974, o BCNF é considerado uma progressão avançada da Terceira Forma Normal (3NF). Ele fornece um critério mais rigoroso para a eficiência do projeto e evita certos tipos de anomalias de atualização, que podem levar a inconsistências ou armazenamento impreciso de informações nos bancos de dados.

Para compreender a BCNF, é necessário primeiro familiarizar-se com o conceito de dependências funcionais. Em uma tabela de banco de dados, existe uma dependência funcional quando os valores em uma ou mais colunas (ou atributos) determinam os valores em outra coluna. Se uma chave primária consistir em uma única coluna, esta dependência é trivial e não problemática. No entanto, podem surgir problemas com chaves compostas, que são chaves primárias compostas por múltiplas colunas. Para evitar tais problemas, o BCNF determina que para cada dependência funcional não trivial (X → Y) em uma tabela, X deve ser uma superchave – ou um conjunto mínimo de colunas – que identifica exclusivamente cada linha da tabela.

A implementação da BCNF envolve o processo de decomposição de tabelas que não atendem ao critério em tabelas menores, garantindo que cada tabela resultante esteja de acordo com a BCNF. Isso ajuda a diminuir anomalias de atualização, minimizando a duplicação de dados e garantindo a consistência lógica do banco de dados. A decomposição não tem perdas, o que significa que as informações originais podem ser recuperadas juntando-se as tabelas decompostas sem incorrer em perda ou duplicação de dados.

No entanto, o BCNF não está isento de limitações, pois ocasionalmente, as decomposições que preservam o BCNF podem não existir. Nesses casos, a adoção de técnicas como o uso de valores nulos ou chaves substitutas pode ajudar a atingir parcialmente o objetivo do BCNF. Embora a BCNF apresente condições mais rigorosas que a 3NF, ela garante um design de banco de dados mais normalizado e eficiente.

