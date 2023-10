No domínio dos bancos de dados relacionais, uma "transação de banco de dados" é um conceito crucial que se refere a uma unidade de trabalho ou operação que abrange uma série de tarefas ordenadas sequencialmente. Essas tarefas representam uma operação individual completa executada em um banco de dados por um usuário ou aplicativo. As transações de banco de dados garantem a integridade dos dados aderindo às propriedades ACID, que são Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade. Estas propriedades governam o comportamento geral das transações e contribuem para manter a consistência, confiabilidade e desempenho dos sistemas de banco de dados.

No contexto dos sistemas de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS), as transações são projetadas para funcionar de maneira organizada e eficiente para atingir um objetivo específico. Freqüentemente, envolvem múltiplas ações que, juntas, manipulam, recuperam ou atualizam dados em uma ou mais tabelas. Exemplos de tais transações incluem a transferência de fundos entre contas bancárias, o registro de um novo cliente ou o ajuste dos níveis de estoque. Ao trabalhar com bancos de dados relacionais, é essencial estruturar e sequenciar tarefas dentro de uma transação de forma a garantir consistência, integridade e correção dos dados.

No centro do processamento transacional estão as propriedades ACID mencionadas acima, que são fundamentais na definição do comportamento e dos atributos esperados das transações do banco de dados. Essas propriedades são brevemente descritas abaixo:

Atomicidade : esta propriedade garante que uma transação seja totalmente concluída ou não seja executada. Em outras palavras, se qualquer parte da transação falhar, toda a transação será revertida e o banco de dados retornará ao seu estado original antes do início da transação. Esse comportamento de tudo ou nada é fundamental para manter a integridade dos dados e evitar inconsistências.

Consistência : A consistência exige que uma transação de banco de dados sempre transforme o banco de dados de um estado consistente para outro. Isto significa que antes e depois de uma transação bem-sucedida, todas as restrições de integridade, regras de negócios e relacionamentos de dados devem ser preservados. Em caso de falha, a transação é revertida, restaurando o banco de dados ao seu estado consistente antes da transação.

Isolamento : O isolamento implica que cada transação deve operar de forma independente e os resultados intermediários não devem ser visíveis para outras transações. Essa propriedade ajuda a eliminar conflitos entre transações simultâneas e evita que elas interfiram umas nas outras. O isolamento de dados garante que o resultado de uma transação permaneça preciso e confiável, apesar do acesso simultâneo ao banco de dados por vários usuários e aplicativos.

Durabilidade : A durabilidade garante que, uma vez concluída com sucesso uma transação, suas alterações no banco de dados se tornem permanentes. Esta propriedade evita a perda de dados devido a falhas do sistema, travamentos ou outros eventos inesperados. A durabilidade normalmente é alcançada através da implementação de registro write-ahead e outras técnicas destinadas a garantir a persistência dos dados.

