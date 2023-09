Webinars de baixo código

Webinars Low-code referem-se a uma série de sessões on-line informativas e educacionais projetadas para ajudar indivíduos e organizações a compreender e aproveitar o potencial das plataformas de desenvolvimento low-code, como a plataforma no-code AppMaster. Esses webinars visam preencher a lacuna de conhecimento no mercado de desenvolvimento low-code em rápida evolução e fornecer insights sobre como as soluções low-code podem ser usadas para acelerar o desenvolvimento de aplicativos, reduzir custos e melhorar a eficiência geral.

No contexto do desenvolvimento de low-code, os webinars low-code normalmente cobrem tópicos como os benefícios e limitações das plataformas low-code, o processo de construção de aplicativos usando ferramentas low-code, o design arquitetônico de soluções low-code, as melhores práticas para implementação e integração com outras tecnologias e serviços, entre outros. Esses webinars também podem fornecer estudos de caso ou exemplos práticos, apresentando as aplicações reais da tecnologia low-code e fornecendo informações valiosas apoiadas por dados e estatísticas.

Os webinars Low-code são frequentemente direcionados a diversas partes interessadas no ecossistema de desenvolvimento de software, incluindo profissionais de TI, analistas de negócios, desenvolvedores cidadãos e tomadores de decisão nas organizações. Ao atender a diversos níveis de conhecimento, os webinars low-code reforçam a noção de que o desenvolvimento low-code pode democratizar o desenvolvimento de software, permitindo que usuários não técnicos criem aplicativos e, ao mesmo tempo, capacitam profissionais de TI a desenvolver aplicativos mais complexos e personalizados com maior agilidade.

Por exemplo, um webinar low-code hospedado pela AppMaster pode se concentrar em sua poderosa plataforma no-code projetada para criar aplicativos back-end, web e móveis. O webinar pode fornecer uma explicação detalhada dos recursos do AppMaster, como criação visual de modelos de dados, design de processos de negócios usando o BP Designer, desenvolvimento de API REST e endpoints WSS e implantação de aplicativos na nuvem ou no local. Além disso, o webinar pode apresentar exemplos reais de como a abordagem baseada em servidor da AppMaster facilita atualizações contínuas para aplicativos móveis, sem a necessidade de enviar novas versões para App Stores ou Play Markets.

Além disso, os webinars low-code também podem destacar o impacto das plataformas low-code na indústria de desenvolvimento de software, com particular ênfase nas descobertas apoiadas pela investigação. Por exemplo, um estudo recente da Forrester Research estima que o mercado low-code crescerá para mais de 21,2 mil milhões de dólares até 2022, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 40%. Além disso, o Gartner prevê que o desenvolvimento de aplicações low-code será responsável por mais de 65% da atividade de desenvolvimento de aplicações até 2024.

Além das eficiências de desenvolvimento, os webinars low-code discutem frequentemente as implicações económicas da adoção do low-code. Ao oferecer insights sobre fatores como a redução de recursos de TI, tempo de colocação no mercado acelerado e maior foco na inovação, esses webinars mostram como as organizações podem aproveitar plataformas low-code e os benefícios que elas trazem em termos de economia de custos e vantagens competitivas .

Dada a significativa mudança de paradigma que o desenvolvimento low-code gera na indústria de software, os webinars low-code também abordam os desafios associados à adoção dessas plataformas, como questões relacionadas à segurança, escalabilidade e viabilidade para implementações em grande escala. Ao fornecer orientação abrangente sobre essas questões, os webinars low-code ajudam as organizações a tomar decisões informadas sobre a incorporação do desenvolvimento low-code em sua estratégia geral de TI.

Concluindo, os webinars low-code são um recurso inestimável para compreender e navegar no mundo em constante evolução do desenvolvimento de low-code. Eles não apenas fornecem uma riqueza de informações sobre as capacidades e o potencial de plataformas como AppMaster, mas também abordam preocupações e desafios práticos que envolvem a adoção low-code. Ao facilitar uma melhor compreensão da tecnologia low-code e do seu impacto no panorama geral de desenvolvimento de software, os webinars low-code capacitam as organizações a tomarem decisões informadas e a capitalizarem os numerosos benefícios que as plataformas low-code têm para oferecer.