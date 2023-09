Fusões e aquisições de baixo código

Fusões e aquisições (M&A) Low-code referem-se ao processo estratégico de combinação de entidades empresariais, parcial ou totalmente, onde pelo menos uma das entidades envolvidas utiliza plataformas de desenvolvimento low-code para suas necessidades de desenvolvimento de software. A ascensão de plataformas low-code, como AppMaster, mudou fundamentalmente a forma como as organizações desenvolvem e mantêm soluções de software, impactando assim a dinâmica e as considerações das atividades de fusões e aquisições.

À medida que as empresas de todos os setores adotam cada vez mais plataformas low-code para fins de desenvolvimento de software, o papel dessas plataformas no contexto de fusões e aquisições tornou-se ainda mais crucial. O processo de M&A envolve vários aspectos: planejamento estratégico, busca de negócios, avaliação, due diligence, negociação, integração e gestão pós-fusão. No cenário tecnológico atual, as plataformas low-code desempenham um papel vital em vários destes aspectos, mais notavelmente, due diligence, integração e gestão pós-fusão.

Durante a fase de due diligence de M&A, a empresa adquirente deve avaliar os ativos de software da empresa-alvo, os processos de desenvolvimento de software e as capacidades da equipe de tecnologia. Este processo torna-se significativamente simplificado quando a empresa-alvo utiliza uma plataforma low-code como AppMaster para o desenvolvimento de software. Como a adoção low-code permite um processo de desenvolvimento mais transparente e eficiente, é mais fácil para a empresa adquirente avaliar o estado e a qualidade dos ativos de software do alvo, bem como o seu potencial para crescimento e escalabilidade futuros.

Um dos principais desafios que as organizações enfrentam durante o processo de M&A é a integração de sistemas e aplicativos de software distintos. Com a crescente adoção de plataformas de desenvolvimento low-code, as empresas agora têm a capacidade de construir ou modificar rapidamente aplicações para integração com sistemas de software existentes. A flexibilidade e adaptabilidade das plataformas low-code permitem uma integração mais suave dos sistemas de software, contribuindo assim para um processo de M&A mais contínuo.

A gestão pós-fusão é outro aspecto crítico impactado pelas fusões e aquisições low-code. As organizações enfrentam frequentemente desafios na gestão dos activos de software adquiridos durante fusões e aquisições, especialmente se as soluções de software adquiridas forem construídas utilizando técnicas de codificação tradicionais. Porém, com plataformas low-code como AppMaster, o gerenciamento das soluções de software adquiridas torna-se significativamente mais simples. A abordagem de desenvolvimento visual dessas plataformas permite que as organizações entendam, atualizem e mantenham facilmente os ativos de software, reduzindo assim a complexidade geral e os custos associados ao gerenciamento pós-fusão.

De acordo com pesquisas recentes, espera-se que a adoção de plataformas low-code cresça a uma impressionante taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 28,1% de 2020 a 2025. À medida que as plataformas low-code se tornam mais predominantes, a importância de considerar essas plataformas em fusões e aquisições as atividades aumentarão. Os principais benefícios para fusões e aquisições envolvendo plataformas low-code incluem due diligence mais rápida e eficiente, integração mais fácil de sistemas de software e gerenciamento aprimorado pós-fusão.

Um exemplo de cenário de fusões e aquisições low-code seria uma empresa de serviços financeiros adquirindo uma startup fintech que utiliza uma plataforma low-code como AppMaster para seu desenvolvimento de software. A empresa adquirente pode avaliar rapidamente os ativos de software e os processos de desenvolvimento do alvo, garantindo que atendam aos requisitos regulatórios e aos padrões do setor. Após a aquisição, a empresa adquirente pode aproveitar a plataforma low-code para integrar os sistemas de software da fintech adquirida à sua infraestrutura existente, tornando o processo geral de M&A mais simplificado e econômico.

Concluindo, as fusões e aquisições low-code representam um aspecto cada vez mais importante do cenário de fusões e aquisições, à medida que as empresas continuam a migrar para plataformas de desenvolvimento low-code para as suas necessidades de software. O uso de plataformas low-code como AppMaster oferece inúmeros benefícios tanto para as empresas adquirentes quanto para as empresas-alvo envolvidas em tais atividades de fusões e aquisições, principalmente em termos de due diligence, integração e gerenciamento pós-fusão. À medida que a adoção de plataformas low-code continua a crescer, também aumentará o impacto e a importância das considerações low-code em fusões e aquisições.