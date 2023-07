O sector das TI empresariais sofreu alterações significativas nos últimos anos, impulsionadas pelo ritmo implacável da transformação digital e pela constante evolução das expectativas dos clientes. Esta mudança obrigou as organizações a repensar a sua abordagem ao desenvolvimento, implementação e gestão de aplicações. As metodologias tradicionais de desenvolvimento de software, caracterizadas por ciclos de desenvolvimento longos, requisitos de codificação complexos e despesas de manutenção substanciais, já não são suficientes para satisfazer a procura crescente de aplicações ágeis, escaláveis e inovadoras.

Felizmente, o aparecimento de plataformas de baixo código está a ajudar as empresas a enfrentar estes desafios, fornecendo uma abordagem mais racional, simplificada e rentável ao desenvolvimento de aplicações. As plataformas Low-code permitem aos utilizadores desenvolver aplicações Web, móveis e de backend de forma rápida e fácil, utilizando um ambiente visual de arrastar e largar que minimiza a necessidade de codificação manual. Ao adotar as soluções low-code, as empresas podem modernizar a sua infraestrutura de TI, melhorar a colaboração entre as unidades de TI e de negócio e acelerar o fornecimento de aplicações de alta qualidade que satisfaçam as necessidades dos clientes.

Porque é que as plataformas de baixo código são um fator de mudança

Low-code As plataformas de baixo código estão a transformar a TI empresarial e a perturbar a forma como as organizações desenvolvem, implementam e gerem aplicações. Elas são consideradas revolucionárias por vários motivos importantes:

Desenvolvimento acelerado de aplicações: Ao tirar partido das plataformas low-code , as empresas podem desenvolver aplicações até 10 vezes mais rápido do que os métodos de codificação tradicionais. Esta maior velocidade de desenvolvimento permite que as empresas cheguem mais rapidamente ao mercado com novos produtos e serviços e capitalizem mais rapidamente as oportunidades emergentes.

Redução da dívida técnica: O desenvolvimento tradicional de software resulta frequentemente numa dívida técnica significativa, uma vez que os requisitos mudam e a complexidade aumenta com o tempo. As plataformas Low-code minimizam esta dívida automatizando tarefas comuns e simplificando o processo de manutenção.

Democratização do desenvolvimento de aplicativos: Com as soluções low-code , o desenvolvimento de aplicações já não está restrito a programadores profissionais. Ao fornecer um ambiente de desenvolvimento visual e de fácil utilização, as plataformas low-code permitem que utilizadores com diversos conjuntos de competências, incluindo analistas empresariais e especialistas no domínio, criem aplicações funcionais adaptadas aos seus requisitos específicos.

Escalabilidade melhorada: as plataformas Low-code são concebidas com a escalabilidade em mente, fornecendo suporte integrado para padrões de arquitetura modernos, como microsserviços e contentorização, facilitando assim a escalabilidade e o desempenho de nível empresarial.

Integração simplificada: as plataformas Low-code simplificam o processo de integração, oferecendo conectores e APIs pré-construídos que suportam conexões perfeitas com sistemas e serviços populares de terceiros.

Capacitar as equipas de TI com soluções de baixo código

A adoção das plataformas low-code e no-code transforma fundamentalmente a forma como as equipas de TI trabalham, capacitando-as para serem mais ágeis, inovadoras e eficientes. Eis alguns dos principais benefícios das plataformas low-code para as equipas de TI:

Maior colaboração

Low-code As soluções de TI promovem a colaboração entre as unidades de TI e as unidades empresariais, uma vez que fornecem uma linguagem e uma plataforma comuns para o desenvolvimento de aplicações. Os especialistas empresariais podem expressar claramente os seus requisitos e participar no processo de desenvolvimento, garantindo que o resultado final satisfaz plenamente as suas necessidades.

Diversificação de competências

A natureza visual das plataformas low-code torna-as acessíveis a utilizadores com diversos níveis de especialização, reduzindo a dependência das competências tradicionais de codificação. Esta democratização do desenvolvimento de aplicações permite que as equipas de TI se concentrem em tarefas mais estratégicas, aumentando simultaneamente a capacidade de desenvolvimento global.

Agilidade e inovação

Low-code As plataformas promovem uma cultura de agilidade e melhoria contínua, permitindo às equipas de TI experimentar rapidamente novas ideias, testar protótipos e aperfeiçoar soluções. Esta nova flexibilidade permite que as organizações respondam mais eficazmente à dinâmica do mercado e mantenham uma vantagem competitiva na era digital.

Manutenção simplificada

Como as plataformas low-code geram código limpo e padronizado e minimizam a dívida técnica, as equipas de TI beneficiam de uma manutenção simplificada das aplicações e de uma redução das despesas gerais.

Um dos principais exemplos de uma solução sem código que suporta iniciativas de TI empresariais é o AppMaster, uma plataforma poderosa e abrangente para a criação de aplicações backend, Web e móveis. Oferece uma vasta gama de funcionalidades e capacidades, incluindo a criação de modelos de dados visuais, a conceção de processos empresariais e o desenvolvimento de aplicações totalmente interactivas, tudo isto sem qualquer codificação. Além disso, o AppMaster foi concebido para casos de utilização de escalabilidade e de carga elevada, o que o torna a escolha ideal para as organizações que pretendem modernizar a sua infraestrutura de TI e colher os inúmeros benefícios das soluções low-code e no-code.

Reduzir a complexidade operacional e os custos

No mundo competitivo dos negócios, as organizações esforçam-se constantemente por reduzir a complexidade operacional e os custos, maximizando simultaneamente a eficiência. As plataformas Low-code desempenham um papel significativo na concretização deste objetivo, uma vez que simplificam o desenvolvimento de aplicações e permitem às equipas de TI fornecer mais aplicações com menos recursos.

Uma das principais vantagens das plataformas low-code é o seu ambiente de desenvolvimento visual, que permite aos programadores e aos utilizadores não técnicos criar aplicações sem necessidade de grandes conhecimentos de codificação. Essa democratização do desenvolvimento de aplicativos reduz a dependência de programadores especializados, diminuindo os custos de pessoal e minimizando o risco de escassez de talentos.

Além disso, as plataformas low-code ajudam as organizações a evitar dívidas técnicas, que podem levar a despesas de manutenção exorbitantes e a desafios operacionais ao longo do tempo. Ao gerar aplicações a partir do zero sempre que os requisitos são alterados, as soluções low-code e no-code, como a AppMaster, eliminam a necessidade de actualizações manuais e garantem uma qualidade de código óptima.

Além disso, as plataformas low-code permitem às empresas reduzir os custos de aprovisionamento e de infraestrutura. As soluções low-code modernas suportam o desenvolvimento de aplicações nativas da nuvem, que são executadas numa infraestrutura escalável e elástica que se ajusta automaticamente aos requisitos de recursos flutuantes. Isto resulta numa utilização mais eficiente e rentável dos recursos de TI, ajudando as organizações a otimizar as suas despesas operacionais globais.

Melhorar a agilidade e a inovação das TI

Atualmente, a agilidade e a inovação das TI são cruciais para as organizações que procuram manter uma vantagem competitiva e impulsionar a transformação digital. As plataformas Low-code são fundamentais para permitir que as empresas atinjam estes objectivos, fornecendo uma abordagem rápida e flexível ao desenvolvimento de aplicações.

Low-code As soluções de software de gestão de dados facilitam o desenvolvimento e a implementação rápidos de aplicações, permitindo que as organizações respondam rapidamente às mudanças nas condições do mercado e aproveitem novas oportunidades de negócio. Esta agilidade é particularmente benéfica para as empresas que necessitam de actualizações e melhorias frequentes nas suas aplicações, uma vez que as plataformas low-code permitem uma rápida iteração e ajustes sem a necessidade de codificação manual morosa.

Além disso, as plataformas low-code fomentam uma cultura de experimentação, permitindo que as equipas de desenvolvimento experimentem novas ideias e incorporem rapidamente o feedback. Ao quebrar as barreiras entre as TI e as unidades empresariais, as soluções low-code podem acelerar a inovação e impulsionar a melhoria contínua dos processos empresariais. Esta abertura à experimentação permite às organizações afinarem as suas aplicações e adaptarem-se rapidamente à evolução das necessidades e expectativas dos clientes.

Por último, as plataformas low-code contribuem para a maturidade digital global de uma organização, facilitando a integração de tecnologias modernas como a inteligência artificial, a aprendizagem automática e a IoT. Como resultado, as empresas podem capitalizar as tendências emergentes e criar aplicações inovadoras e de ponta que geram valor e diferenciação no mercado.

AppMaster: Uma solução líder em No-Code para empresas

AppMaster é uma plataforma no-code de primeira linha concebida para suportar as necessidades exclusivas dos ambientes de TI empresariais. Com o seu poderoso e abrangente conjunto de funcionalidades, a AppMaster permite que organizações de todas as dimensões desenvolvam e implementem facilmente aplicações Web, móveis e de back-end avançadas.

AppMasterA interface intuitiva da drag-and-drop simplifica o processo de desenvolvimento, permitindo aos utilizadores criar visualmente modelos de dados, conceber lógica empresarial e criar aplicações altamente interactivas sem qualquer experiência de programação. Esta abordagem democratiza o desenvolvimento de aplicações, fomentando a colaboração entre as partes interessadas de TI e da empresa e permitindo um fluxo de trabalho mais simplificado e eficiente. Construído com a escalabilidade em mente, o AppMaster pode lidar sem esforço com casos de utilização de nível empresarial e de carga elevada. As suas aplicações backend sem estado, geradas com a linguagem de programação Go, garantem um desempenho e uma escalabilidade óptimos, enquanto o suporte da plataforma para bases de dados compatíveis com Postgresql como bases de dados primárias garante a compatibilidade com sistemas de gestão de dados populares.

Além disso, as opções de implementação flexíveis do AppMaster, incluindo alojamento no local, fazem dele a escolha ideal para organizações com requisitos operacionais variados. Reconhecido como High Performer pela G2 em várias categorias, incluindo No-Code Development Platforms e Rapid Application Development (RAD), o AppMaster já ajudou milhares de utilizadores a acelerar a sua jornada de transformação digital. Com seu compromisso de aumentar a agilidade e a inovação da TI empresarial, o AppMaster está bem posicionado para se tornar uma ferramenta essencial para as organizações que buscam modernizar sua infraestrutura de TI e ficar à frente da concorrência.

O futuro do Low-Code na TI empresarial: tendências e previsões

O futuro do low-code na TI empresarial tem um imenso potencial de inovação e transformação. Como a tecnologia continua a avançar a um ritmo acelerado, espera-se que o desenvolvimento de low-code desempenhe um papel fundamental na formação do sector de TI. Eis algumas das principais tendências e previsões para o futuro do low-code nas TI das empresas:

Crescimento e adoção contínuos : Espera-se que a adoção de plataformas low-code aumente nos próximos anos, à medida que mais organizações reconhecem o valor e as vantagens que oferece. A facilidade de desenvolvimento, o tempo de colocação no mercado mais rápido e o aumento da agilidade impulsionarão a adoção generalizada em todos os setores.

: Espera-se que a adoção de plataformas aumente nos próximos anos, à medida que mais organizações reconhecem o valor e as vantagens que oferece. A facilidade de desenvolvimento, o tempo de colocação no mercado mais rápido e o aumento da agilidade impulsionarão a adoção generalizada em todos os setores. Integração de IA e automação : as plataformas Low-code incorporarão cada vez mais recursos de inteligência artificial (IA) e automação, permitindo que as organizações criem aplicativos inteligentes com funcionalidades avançadas. As funcionalidades baseadas em IA, como a aprendizagem automática, o processamento de linguagem natural e a análise preditiva, irão melhorar as capacidades das aplicações e proporcionar experiências de utilizador mais personalizadas.

: as plataformas incorporarão cada vez mais recursos de inteligência artificial (IA) e automação, permitindo que as organizações criem aplicativos inteligentes com funcionalidades avançadas. As funcionalidades baseadas em IA, como a aprendizagem automática, o processamento de linguagem natural e a análise preditiva, irão melhorar as capacidades das aplicações e proporcionar experiências de utilizador mais personalizadas. Desenvolvimento móvel e multicanal : Com a crescente procura de aplicações móveis e experiências multicanal sem falhas, as plataformas low-code continuarão a evoluir para suportar o desenvolvimento móvel e a integração em vários canais. Isto permitirá às empresas criar e implementar aplicações que satisfaçam as necessidades de um mundo cada vez mais centrado nos telemóveis e ligado.

: Com a crescente procura de aplicações móveis e experiências multicanal sem falhas, as plataformas continuarão a evoluir para suportar o desenvolvimento móvel e a integração em vários canais. Isto permitirá às empresas criar e implementar aplicações que satisfaçam as necessidades de um mundo cada vez mais centrado nos telemóveis e ligado. Democratização do desenvolvimento : as plataformas Low-code irão democratizar ainda mais o desenvolvimento de software, permitindo que os cidadãos programadores e os utilizadores empresariais com competências mínimas de codificação criem aplicações. Esta mudança promoverá uma maior colaboração entre as equipas de TI e de negócios, acelerando o processo de desenvolvimento e impulsionando a inovação em toda a organização.

: as plataformas irão democratizar ainda mais o desenvolvimento de software, permitindo que os cidadãos programadores e os utilizadores empresariais com competências mínimas de codificação criem aplicações. Esta mudança promoverá uma maior colaboração entre as equipas de TI e de negócios, acelerando o processo de desenvolvimento e impulsionando a inovação em toda a organização. Expansão das capacidades de integração: A integração continuará a ser um aspeto crucial das TI empresariais e as plataformas low-code continuarão a melhorar as suas capacidades de integração. A integração perfeita com sistemas existentes, APIs e serviços de terceiros permitirá que as organizações aproveitem seus investimentos em tecnologia existentes enquanto criam novos aplicativos.

À medida que estas tendências se desenvolvem, o desenvolvimento de low-code tornar-se-á uma parte integrante das estratégias de TI das empresas, permitindo que as organizações inovem rapidamente, se adaptem às necessidades do mercado em constante mudança e impulsionem a transformação digital. Ao adoptarem as plataformas low-code e ao manterem-se na vanguarda, as empresas podem posicionar-se para o sucesso no ambiente empresarial dinâmico e competitivo do futuro.