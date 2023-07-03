شهدت صناعة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسات تغييرات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية ، مدفوعة بالوتيرة الحثيثة للتحول الرقمي وتوقعات العملاء دائمة التطور. أجبر هذا التحول المؤسسات على إعادة التفكير في نهجها في تطوير التطبيقات ونشرها وإدارتها. لم تعد منهجيات تطوير البرامج التقليدية ، التي تتميز بدورات تطوير طويلة ومتطلبات تشفير معقدة ونفقات صيانة كبيرة ، كافية لتلبية الطلب المتزايد على التطبيقات الرشيقة والقابلة للتطوير والمبتكرة.

لحسن الحظ ، يساعد ظهور الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية المؤسسات على مواجهة هذه التحديات من خلال توفير نهج أكثر بساطة وتبسيطًا وفعالية من حيث التكلفة لتطوير التطبيقات. تتيح الأنظمة الأساسية Low-code للمستخدمين تطوير تطبيقات الويب والجوال والخلفية بسرعة وسهولة ، باستخدام بيئة السحب والإفلات المرئية التي تقلل من الحاجة إلى الترميز اليدوي. من خلال اعتماد حلول low-code ، يمكن للمؤسسات تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديها ، وتعزيز التعاون بين تكنولوجيا المعلومات ووحدات الأعمال ، وتسريع تقديم التطبيقات عالية الجودة التي تلبي احتياجات العملاء.

لماذا المنصات منخفضة التعليمات البرمجية تغير قواعد اللعبة

تعمل الأنظمة Low-code على تحويل تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسة وتعطيل طريقة قيام المؤسسات بتطوير التطبيقات ونشرها وإدارتها. يُنظر إليهم على أنهم يغيرون قواعد اللعبة لعدة أسباب رئيسية:

تطوير التطبيقات المعجل: من خلال الاستفادة من الأنظمة الأساسية low-code ، يمكن للمؤسسات تطوير تطبيقات تصل إلى 10 مرات أسرع من طرق الترميز التقليدية. تمكّن سرعة التطوير المتزايدة الشركات من الدخول إلى السوق بسرعة أكبر بمنتجات وخدمات جديدة والاستفادة من الفرص الناشئة بشكل أسرع.

من خلال الاستفادة من الأنظمة الأساسية ، يمكن للمؤسسات تطوير تطبيقات تصل إلى 10 مرات أسرع من طرق الترميز التقليدية. تمكّن سرعة التطوير المتزايدة الشركات من الدخول إلى السوق بسرعة أكبر بمنتجات وخدمات جديدة والاستفادة من الفرص الناشئة بشكل أسرع. انخفاض الديون التقنية: غالبًا ما ينتج عن تطوير البرامج التقليدية ديون تقنية كبيرة ، حيث تتغير المتطلبات ويزداد التعقيد بمرور الوقت. تقلل المنصات Low-code من هذا الدين عن طريق أتمتة المهام الشائعة وتبسيط عملية الصيانة.

غالبًا ما ينتج عن تطوير البرامج التقليدية ديون تقنية كبيرة ، حيث تتغير المتطلبات ويزداد التعقيد بمرور الوقت. تقلل المنصات من هذا الدين عن طريق أتمتة المهام الشائعة وتبسيط عملية الصيانة. إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات: باستخدام الحلول low-code ، لم يعد تطوير التطبيقات مقصورًا على المطورين المحترفين. من خلال توفير بيئة تطوير مرئية سهلة الاستخدام ، تتيح الأنظمة الأساسية low-code للمستخدمين ذوي مجموعات المهارات المتنوعة ، بما في ذلك محللو الأعمال وخبراء المجال ، لإنشاء تطبيقات وظيفية مصممة وفقًا لمتطلباتهم الخاصة.

باستخدام الحلول ، لم يعد تطوير التطبيقات مقصورًا على المطورين المحترفين. من خلال توفير بيئة تطوير مرئية سهلة الاستخدام ، تتيح الأنظمة الأساسية للمستخدمين ذوي مجموعات المهارات المتنوعة ، بما في ذلك محللو الأعمال وخبراء المجال ، لإنشاء تطبيقات وظيفية مصممة وفقًا لمتطلباتهم الخاصة. قابلية التوسع المحسّنة: تم تصميم الأنظمة Low-code مع وضع قابلية التوسع في الاعتبار ، مما يوفر دعمًا مدمجًا لأنماط البنية الحديثة ، مثل الخدمات المصغرة والتعبئة بالحاويات ، مما يسهل قابلية التوسع والأداء على مستوى المؤسسة.

تم تصميم الأنظمة مع وضع قابلية التوسع في الاعتبار ، مما يوفر دعمًا مدمجًا لأنماط البنية الحديثة ، مثل الخدمات المصغرة والتعبئة بالحاويات ، مما يسهل قابلية التوسع والأداء على مستوى المؤسسة. تكامل مبسط: تعمل الأنظمة الأساسية Low-code على تبسيط عملية التكامل من خلال تقديم موصلات وواجهات برمجة تطبيقات مدمجة مسبقًا تدعم الاتصالات السلسة بأنظمة وخدمات الطرف الثالث الشائعة.

تمكين فرق تكنولوجيا المعلومات بحلول منخفضة التعليمات البرمجية

يؤدي اعتماد الأنظمة الأساسية low-code no-code إلى تغيير جذري في طريقة عمل فرق تكنولوجيا المعلومات ، وتمكينهم من أن يكونوا أكثر مرونة وابتكارًا وفعالية. فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية للمنصات low-code لفرق تكنولوجيا المعلومات:

زيادة التعاون

تعزز الحلول Low-code التعاون بين تكنولوجيا المعلومات ووحدات الأعمال ، لأنها توفر لغة ومنصة مشتركة لتطوير التطبيقات. يمكن لخبراء الأعمال التعبير عن متطلباتهم بوضوح والمشاركة في عملية التطوير ، مما يضمن أن الناتج النهائي يلبي احتياجاتهم بالكامل.

تنويع المهارات

تجعل الطبيعة المرئية للمنصات low-code البرمجية الوصول إليها للمستخدمين ذوي مستويات الخبرة المتنوعة ، مما يقلل من الاعتماد على مهارات الترميز التقليدية. إن إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات يمكّن فرق تقنية المعلومات من التركيز على المزيد من المهام الاستراتيجية مع زيادة القدرة التطويرية الإجمالية.

الرشاقة والابتكار

تعمل الأنظمة الأساسية Low-code على تعزيز ثقافة المرونة والتحسين المستمر من خلال تمكين فرق تكنولوجيا المعلومات من تجربة الأفكار الجديدة بسرعة واختبار النماذج الأولية وتحسين الحلول. تسمح هذه المرونة المكتشفة حديثًا للمؤسسات بالاستجابة بشكل أكثر فعالية لديناميكيات السوق والحفاظ على ميزة تنافسية في العصر الرقمي.

صيانة مبسطة

نظرًا لأن الأنظمة الأساسية low-code تولد رمزًا نظيفًا وموحدًا وتقلل من الديون التقنية ، تستفيد فرق تقنية المعلومات من صيانة التطبيقات المبسطة وتقليل النفقات العامة.

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يعد AppMaster أحد الأمثلة الرائدة على الحلول الخالية من التعليمات البرمجية التي تدعم مبادرات تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات ، وهي منصة قوية وشاملة لبناء تطبيقات الويب والهاتف المحمول والخلفية. يوفر مجموعة واسعة من الميزات والقدرات ، بما في ذلك إنشاء نماذج البيانات المرئية ، وتصميم عمليات الأعمال ، وتطوير التطبيقات التفاعلية بالكامل ، وكل ذلك بدون أي ترميز. علاوة على ذلك ، تم تصميم AppMaster من أجل قابلية التوسع وحالات الاستخدام ذات الأحمال العالية ، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمؤسسات التي تتطلع إلى تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها وجني الفوائد العديدة للحلول ذات low-code no-code.

تقليل التعقيد التشغيلي والتكاليف

في عالم الأعمال التنافسي ، تسعى المؤسسات باستمرار إلى تقليل التعقيد التشغيلي والتكاليف مع زيادة الكفاءة إلى أقصى حد. تلعب الأنظمة الأساسية Low-code دورًا مهمًا في تحقيق هذا الهدف ، حيث تعمل على تبسيط تطوير التطبيقات وتمكين فرق تكنولوجيا المعلومات من تقديم المزيد من التطبيقات بموارد أقل.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية للمنصات low-code في بيئة التطوير المرئي الخاصة بها ، والتي تتيح للمطورين والمستخدمين غير التقنيين على حد سواء إنشاء تطبيقات دون الحاجة إلى خبرة تشفير واسعة النطاق. تقلل إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات من الاعتماد على المبرمجين المهرة ، مما يؤدي في النهاية إلى خفض تكاليف الموظفين وتقليل مخاطر نقص المواهب.

علاوة على ذلك ، تساعد المنصات low-code المؤسسات على تجنب الديون التقنية ، والتي يمكن أن تؤدي إلى نفقات صيانة باهظة وتحديات تشغيلية بمرور الوقت. من خلال إنشاء تطبيقات من نقطة الصفر متى تم تغيير المتطلبات ، فإن الحلول low-code no-code مثل AppMaster تلغي الحاجة إلى التحديثات اليدوية وتضمن جودة الكود المثلى.

بالإضافة إلى ذلك ، تمكّن الأنظمة الأساسية low-code المؤسسات من تقليل تكاليف التزويد والبنية التحتية . تدعم الحلول الحديثة low-code تطوير تطبيقات السحابة الأصلية ، والتي تعمل على بنية تحتية مرنة وقابلة للتطوير تتكيف تلقائيًا مع متطلبات الموارد المتقلبة. ينتج عن هذا استخدام أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لموارد تكنولوجيا المعلومات ، مما يساعد المؤسسات على تحسين نفقاتها التشغيلية الإجمالية.

تعزيز سرعة تكنولوجيا المعلومات والابتكار

تعد سرعة تكنولوجيا المعلومات والابتكار اليوم أمرًا بالغ الأهمية للمؤسسات التي تسعى إلى الحفاظ على ميزة تنافسية ودفع التحول الرقمي. تعد الأنظمة الأساسية Low-code مفيدة في تمكين المؤسسات من تحقيق هذه الأهداف من خلال توفير نهج سريع ومرن لتطوير التطبيقات.

تسهل الحلول Low-code التطوير السريع للتطبيقات ونشرها ، مما يسمح للمؤسسات بالاستجابة بسرعة لظروف السوق المتغيرة واغتنام الفرص التجارية الجديدة. تعد هذه السرعة مفيدة بشكل خاص للمؤسسات التي تتطلب تحديثات وتحسينات متكررة لتطبيقاتها ، حيث تتيح الأنظمة الأساسية low-code التكرار والتعديل السريع دون الحاجة إلى الترميز اليدوي الذي يستغرق وقتًا طويلاً.

علاوة على ذلك ، تعزز الأنظمة الأساسية low-code ثقافة التجريب ، وتمكين فرق التطوير من تجربة أفكار جديدة ودمج الملاحظات بسرعة. من خلال كسر الحواجز بين تكنولوجيا المعلومات ووحدات الأعمال ، يمكن للحلول low-code تسريع الابتكار ودفع التحسين المستمر لعمليات الأعمال. يمكّن هذا الانفتاح على التجريب المؤسسات من ضبط تطبيقاتها والتكيف بسرعة مع احتياجات العملاء المتغيرة وتوقعاتهم.

أخيرًا ، تساهم الأنظمة الأساسية low-code في النضج الرقمي الشامل للمؤسسة من خلال تسهيل تكامل التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء . نتيجة لذلك ، يمكن للمؤسسات الاستفادة من الاتجاهات الناشئة وإنشاء تطبيقات مبتكرة ومتطورة تدفع القيمة والتمايز في السوق.

AppMaster : حل رائد للمؤسسات No-Code

AppMaster هو نظام أساسي no-code مصمم لدعم الاحتياجات الفريدة لبيئات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسات. بفضل مجموعة الميزات القوية والشاملة ، يتيح AppMaster للمؤسسات من جميع الأحجام تطوير ونشر تطبيقات الويب والجوال والخلفية المتقدمة بسهولة.

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تعمل واجهة drag-and-drop البديهية الخاصة بـ AppMaster على تبسيط عملية التطوير ، وتمكين المستخدمين من إنشاء نماذج البيانات بشكل مرئي ، وتصميم منطق الأعمال ، وبناء تطبيقات تفاعلية للغاية دون أي خبرة في الترميز. يعمل هذا النهج على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات ، وتعزيز التعاون بين تكنولوجيا المعلومات وأصحاب المصلحة في الأعمال والسماح بسير عمل أكثر بساطة وكفاءة. تم تصميم AppMaster مع وضع قابلية التوسع في الاعتبار ، حيث يمكنه التعامل بسهولة مع حالات الاستخدام عالية الأحمال على مستوى المؤسسة. تضمن تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة ، والتي تم إنشاؤها باستخدام لغة برمجة Go ، الأداء الأمثل وقابلية التوسع ، بينما يضمن دعم النظام الأساسي لقواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql كقواعد بيانات أولية التوافق مع أنظمة إدارة البيانات الشائعة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن خيارات النشر المرنة لـ AppMaster ، بما في ذلك الاستضافة المحلية ، تجعله خيارًا مثاليًا للمؤسسات ذات المتطلبات التشغيلية المتنوعة. تم الاعتراف بـ AppMaster كأداة عالية الأداء من قبل G2 في فئات متعددة ، بما في ذلك منصات تطوير No-Code وتطوير التطبيقات السريع (RAD) ، وقد ساعد بالفعل آلاف المستخدمين على تسريع رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم. من خلال التزامها بتعزيز خفة الحركة والابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات ، AppMaster في وضع جيد لتصبح أداة أساسية للمؤسسات التي تسعى إلى تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديها والبقاء في صدارة المنافسة.

مستقبل الكود المنخفض في تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسات: الاتجاهات والتنبؤات

يحمل مستقبل low-code في تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسات إمكانات هائلة للابتكار والتحول. مع استمرار تقدم التكنولوجيا بوتيرة سريعة ، من المتوقع أن يلعب تطوير low-code دورًا محوريًا في تشكيل صناعة تكنولوجيا المعلومات. فيما يلي بعض الاتجاهات والتنبؤات الرئيسية لمستقبل low-code في تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات:

النمو المستمر والاعتماد : من المتوقع أن يرتفع اعتماد المنصات low-code في السنوات القادمة حيث تدرك المزيد من المنظمات القيمة والفوائد التي تقدمها. ستؤدي سهولة التطوير وسرعة الوصول إلى السوق وزيادة خفة الحركة إلى اعتماد واسع النطاق عبر الصناعات.

: من المتوقع أن يرتفع اعتماد المنصات في السنوات القادمة حيث تدرك المزيد من المنظمات القيمة والفوائد التي تقدمها. ستؤدي سهولة التطوير وسرعة الوصول إلى السوق وزيادة خفة الحركة إلى اعتماد واسع النطاق عبر الصناعات. تكامل الذكاء الاصطناعي والأتمتة : ستدمج الأنظمة الأساسية Low-code بشكل متزايد الذكاء الاصطناعي (AI) وقدرات الأتمتة ، مما يمكّن المؤسسات من بناء تطبيقات ذكية بوظائف متقدمة. ستعمل الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية والتحليلات التنبؤية على تعزيز قدرات التطبيق وتوفير تجارب مستخدم أكثر تخصيصًا.

: ستدمج الأنظمة الأساسية بشكل متزايد الذكاء الاصطناعي (AI) وقدرات الأتمتة ، مما يمكّن المؤسسات من بناء تطبيقات ذكية بوظائف متقدمة. ستعمل الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية والتحليلات التنبؤية على تعزيز قدرات التطبيق وتوفير تجارب مستخدم أكثر تخصيصًا. تطوير الأجهزة المحمولة والمتعددة القنوات : مع تزايد الطلب على تطبيقات الهاتف المحمول والتجارب السلسة متعددة القنوات ، ستستمر الأنظمة الأساسية low-code في التطور لدعم تطوير الأجهزة المحمولة والتكامل عبر مختلف القنوات. سيمكن ذلك المؤسسات من بناء ونشر التطبيقات التي تلبي احتياجات عالم متنقل ومترابط بشكل متزايد.

: مع تزايد الطلب على تطبيقات الهاتف المحمول والتجارب السلسة متعددة القنوات ، ستستمر الأنظمة الأساسية في التطور لدعم تطوير الأجهزة المحمولة والتكامل عبر مختلف القنوات. سيمكن ذلك المؤسسات من بناء ونشر التطبيقات التي تلبي احتياجات عالم متنقل ومترابط بشكل متزايد. إضفاء الطابع الديمقراطي على التنمية : ستعمل المنصات Low-code على إضفاء المزيد من الديمقراطية على تطوير البرمجيات ، وتمكين المطورين المواطنين ومستخدمي الأعمال التجارية من خلال الحد الأدنى من مهارات الترميز لإنشاء التطبيقات. سيؤدي هذا التحول إلى تعزيز التعاون بين فرق تكنولوجيا المعلومات والأعمال ، وتسريع عملية التطوير ودفع الابتكار في جميع أنحاء المنظمة.

: ستعمل المنصات على إضفاء المزيد من الديمقراطية على تطوير البرمجيات ، وتمكين المطورين المواطنين ومستخدمي الأعمال التجارية من خلال الحد الأدنى من مهارات الترميز لإنشاء التطبيقات. سيؤدي هذا التحول إلى تعزيز التعاون بين فرق تكنولوجيا المعلومات والأعمال ، وتسريع عملية التطوير ودفع الابتكار في جميع أنحاء المنظمة. توسيع قدرات التكامل : سيظل التكامل جانبًا حاسمًا في تكنولوجيا المعلومات المؤسسية ، وستستمر الأنظمة الأساسية low-code في تعزيز قدرات التكامل الخاصة بها. سيمكن التكامل السلس مع الأنظمة الحالية وواجهات برمجة التطبيقات وخدمات الجهات الخارجية المؤسسات من الاستفادة من استثماراتها التكنولوجية الحالية أثناء إنشاء تطبيقات جديدة.

مع تطور هذه الاتجاهات ، سيصبح تطوير low-code جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات ، مما يمكّن المؤسسات من الابتكار بسرعة والتكيف مع احتياجات السوق المتغيرة ودفع التحول الرقمي. من خلال تبني الأنظمة الأساسية low-code والبقاء في طليعة المنحنى ، يمكن للمؤسسات وضع نفسها لتحقيق النجاح في بيئة الأعمال الديناميكية والتنافسية في المستقبل.