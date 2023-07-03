Kurumsal BT sektörü, dijital dönüşümün durmak bilmeyen hızı ve sürekli gelişen müşteri beklentileri nedeniyle son birkaç yılda önemli değişiklikler geçirdi. Bu değişim, kuruluşları uygulama geliştirme, dağıtım ve yönetim yaklaşımlarını yeniden düşünmeye zorladı. Uzun geliştirme döngüleri, karmaşık kodlama gereksinimleri ve önemli bakım yükü ile karakterize edilen geleneksel yazılım geliştirme metodolojileri, çevik, ölçeklenebilir ve yenilikçi uygulamalara yönelik artan talebi karşılamak için artık yeterli değildir.

Neyse ki, düşük kodlu platformların ortaya çıkışı, uygulama geliştirmeye yönelik daha akıcı, basitleştirilmiş ve uygun maliyetli bir yaklaşım sağlayarak işletmelerin bu zorlukları aşmasına yardımcı oluyor. Low-code platformlar, manuel kodlama ihtiyacını en aza indiren görsel bir sürükle ve bırak ortamı kullanarak kullanıcıların web, mobil ve arka uç uygulamalarını hızlı ve kolay bir şekilde geliştirmelerini sağlar. Kuruluşlar, low-code çözümleri benimseyerek BT ​​altyapılarını modernize edebilir, BT ve iş birimleri arasındaki işbirliğini geliştirebilir ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayan yüksek kaliteli uygulamaların sunumunu hızlandırabilir.

Düşük Kodlu Platformlar Neden Oyunu Değiştiriyor?

Low-code platformlar, kurumsal BT'yi dönüştürüyor ve kuruluşların uygulamaları geliştirme, dağıtma ve yönetme şeklini bozuyor. Birkaç temel nedenden dolayı oyun değiştirici olarak kabul edilirler:

Hızlandırılmış Uygulama Geliştirme: low-code platformlardan yararlanan kuruluşlar, geleneksel kodlama yöntemlerinden 10 kata kadar daha hızlı uygulamalar geliştirebilir. Bu artan geliştirme hızı, işletmelerin yeni ürün ve hizmetlerle pazara daha hızlı gitmelerini ve ortaya çıkan fırsatlardan daha hızlı yararlanmalarını sağlar.

platformlardan yararlanan kuruluşlar, geleneksel kodlama yöntemlerinden 10 kata kadar daha hızlı uygulamalar geliştirebilir. Bu artan geliştirme hızı, işletmelerin yeni ürün ve hizmetlerle pazara daha hızlı gitmelerini ve ortaya çıkan fırsatlardan daha hızlı yararlanmalarını sağlar. Azalan Teknik Borç: Geleneksel yazılım geliştirme, gereksinimler değiştikçe ve zaman içinde karmaşıklık arttıkça, genellikle önemli ölçüde teknik borçla sonuçlanır. Low-code platformlar, ortak görevleri otomatikleştirerek ve bakım sürecini basitleştirerek bu borcu en aza indirir.

Geleneksel yazılım geliştirme, gereksinimler değiştikçe ve zaman içinde karmaşıklık arttıkça, genellikle önemli ölçüde teknik borçla sonuçlanır. platformlar, ortak görevleri otomatikleştirerek ve bakım sürecini basitleştirerek bu borcu en aza indirir. Uygulama Geliştirmenin Demokratikleştirilmesi: low-code çözümlerle, uygulama geliştirme artık profesyonel geliştiricilerle sınırlı değil. low-code platformlar, kullanıcı dostu, görsel bir geliştirme ortamı sunarak, iş analistleri ve alan uzmanları da dahil olmak üzere çeşitli becerilere sahip kullanıcıların kendi özel gereksinimlerine göre uyarlanmış işlevsel uygulamalar oluşturmalarına olanak tanır.

çözümlerle, uygulama geliştirme artık profesyonel geliştiricilerle sınırlı değil. platformlar, kullanıcı dostu, görsel bir geliştirme ortamı sunarak, iş analistleri ve alan uzmanları da dahil olmak üzere çeşitli becerilere sahip kullanıcıların kendi özel gereksinimlerine göre uyarlanmış işlevsel uygulamalar oluşturmalarına olanak tanır. Gelişmiş Ölçeklenebilirlik: Low-code platformlar, ölçeklenebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır ve mikro hizmetler ve konteynerleştirme gibi modern mimari kalıpları için yerleşik destek sağlar ve böylece kurumsal düzeyde ölçeklenebilirlik ve performansı kolaylaştırır.

platformlar, ölçeklenebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır ve mikro hizmetler ve konteynerleştirme gibi modern mimari kalıpları için yerleşik destek sağlar ve böylece kurumsal düzeyde ölçeklenebilirlik ve performansı kolaylaştırır. Kolaylaştırılmış Entegrasyon: Low-code platformlar, popüler üçüncü taraf sistemlere ve hizmetlere sorunsuz bağlantıları destekleyen önceden oluşturulmuş bağlayıcılar ve API'ler sunarak entegrasyon sürecini basitleştirir.

Düşük Kodlu Çözümlerle BT Ekiplerini Güçlendirme

low-code ve no-code platformların benimsenmesi, BT ekiplerinin çalışma şeklini kökten değiştirerek daha çevik, yenilikçi ve verimli olmalarını sağlıyor. BT ekipleri için low-code platformların temel avantajlarından bazıları şunlardır:

Artan İşbirliği

Low-code çözümler, uygulama geliştirmek için ortak bir dil ve platform sağladıkları için BT ve iş birimleri arasındaki işbirliğini teşvik eder. İş uzmanları, gereksinimlerini net bir şekilde ifade edebilir ve geliştirme sürecine katılarak nihai çıktının ihtiyaçlarını tam olarak karşılamasını sağlayabilir.

Beceri Çeşitlendirmesi

low-code platformların görsel doğası, onları farklı uzmanlık düzeylerine sahip kullanıcılar için erişilebilir kılarak geleneksel kodlama becerilerine olan bağımlılığı azaltır. Uygulama geliştirmenin bu şekilde demokratikleştirilmesi, BT ekiplerinin genel geliştirme kapasitesini artırırken daha stratejik görevlere odaklanmasını sağlar.

Çeviklik ve İnovasyon

Low-code platformlar, BT ekiplerinin yeni fikirleri hızla denemelerine, prototipleri test etmelerine ve çözümleri iyileştirmelerine olanak tanıyarak bir çeviklik ve sürekli iyileştirme kültürünü teşvik eder. Bu yeni keşfedilen esneklik, kuruluşların pazar dinamiklerine daha etkin bir şekilde yanıt vermesine ve dijital çağda rekabet avantajını korumasına olanak tanır.

Kolaylaştırılmış Bakım

low-code platformlar temiz, standartlaştırılmış kod ürettikçe ve teknik borcu en aza indirirken, BT ekipleri basitleştirilmiş uygulama bakımından ve azaltılmış ek yükten yararlanır.

Kurumsal BT girişimlerini destekleyen kodsuz çözümlerin önde gelen örneklerinden biri, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için güçlü ve kapsamlı bir platform olan AppMaster'dır . Görsel veri modeli oluşturma, iş süreci tasarımı ve tamamen etkileşimli uygulama geliştirme dahil olmak üzere, tümü herhangi bir kodlama olmaksızın çok çeşitli özellik ve yetenekler sunar. Ayrıca, AppMaster ölçeklenebilirlik ve yüksek yüklü kullanım durumları için tasarlanmıştır, bu da onu BT altyapılarını modernize etmek ve low-code ve no-code çözümlerin sayısız avantajından yararlanmak isteyen kuruluşlar için ideal bir seçim haline getirir.

Operasyonel Karmaşıklığı ve Maliyetleri Azaltma

Rekabetçi iş dünyasında, kuruluşlar sürekli olarak verimliliği en üst düzeye çıkarırken operasyonel karmaşıklığı ve maliyetleri azaltmaya çalışır. Low-code platformlar, uygulama geliştirmeyi kolaylaştırdıkları ve BT ekiplerinin daha az kaynakla daha fazla uygulama sunmasını sağladığı için bu hedefe ulaşılmasında önemli bir rol oynar.

low-code platformların en önemli avantajlarından biri, geliştiricilerin ve teknik olmayan kullanıcıların benzer şekilde kapsamlı kodlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan görsel geliştirme ortamlarıdır. Uygulama geliştirmenin bu şekilde demokratikleştirilmesi, yetenekli programcılara olan güveni azaltır, sonuç olarak personel maliyetlerini düşürür ve yetenek açığı riskini en aza indirir.

Ayrıca, low-code platformlar, kuruluşların zaman içinde fahiş bakım masraflarına ve operasyonel zorluklara yol açabilecek teknik borçlardan kaçınmasına yardımcı olur. Gereksinimler değiştiğinde sıfırdan uygulamalar oluşturarak, AppMaster gibi low-code ve no-code çözümler manuel güncelleme ihtiyacını ortadan kaldırır ve en iyi kod kalitesini sağlar.

Ek olarak, low-code platformlar, kuruluşların tedarik ve altyapı maliyetlerini azaltmasına olanak tanır. Modern low-code çözümler, dalgalanan kaynak gereksinimlerine otomatik olarak uyum sağlayan ölçeklenebilir, esnek altyapı üzerinde çalışan bulut yerel uygulamaların geliştirilmesini destekler. Bu, BT kaynaklarının daha verimli ve uygun maliyetli kullanımına yol açarak kuruluşların genel işletim giderlerini optimize etmelerine yardımcı olur.

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BT Çevikliğini ve İnovasyonu Geliştirme

Günümüzde BT çevikliği ve yenilikçiliği, rekabet avantajını sürdürmek ve dijital dönüşümü yönlendirmek isteyen kuruluşlar için çok önemlidir. Low-code platformlar, uygulama geliştirmeye yönelik hızlı ve esnek bir yaklaşım sağlayarak işletmelerin bu hedeflere ulaşmasını sağlamada etkilidir.

Low-code çözümler, uygulamaların hızlı bir şekilde geliştirilmesini ve devreye alınmasını kolaylaştırarak kuruluşların değişen pazar koşullarına hızla yanıt vermesine ve yeni iş fırsatlarını yakalamasına olanak tanır. low-code platformlar, zaman alıcı manuel kodlamaya ihtiyaç duymadan hızlı yineleme ve ayarlamalar sağladığından, bu çeviklik, uygulamalarında sık sık güncellemeler ve geliştirmeler gerektiren kuruluşlar için özellikle yararlıdır.

Ayrıca, low-code platformlar, geliştirme ekiplerine yeni fikirleri denemeleri ve geri bildirimleri hızla dahil etmeleri için güç vererek bir deneme kültürü geliştirir. low-code çözümler, BT ve iş birimleri arasındaki engelleri ortadan kaldırarak yeniliği hızlandırabilir ve iş süreçlerinin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlayabilir. Deneylere bu açıklık, kuruluşların uygulamalarında ince ayar yapmalarını ve değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerine hızla uyum sağlamalarını sağlar.

Son olarak, low-code platformlar, yapay zeka, makine öğrenimi ve IoT gibi modern teknolojilerin entegrasyonunu kolaylaştırarak bir kuruluşun genel dijital olgunluğuna katkıda bulunur. Sonuç olarak, kuruluşlar ortaya çıkan trendlerden faydalanabilir ve pazarda değer ve farklılaşma sağlayan yenilikçi, son teknoloji uygulamalar yaratabilir.

AppMaster: Kuruluşlar için Lider No-Code Çözüm

AppMaster, kurumsal BT ortamlarının benzersiz ihtiyaçlarını desteklemek için tasarlanmış birinci sınıf bir no-code platformdur. Güçlü ve kapsamlı özellik seti ile AppMaster, her büyüklükteki kuruluşun gelişmiş web, mobil ve arka uç uygulamalarını kolaylıkla geliştirmesini ve dağıtmasını sağlar.

AppMaster sezgisel drag-and-drop arayüzü, geliştirme sürecini basitleştirerek kullanıcıların herhangi bir kodlama deneyimi olmadan görsel olarak veri modelleri oluşturmasına, iş mantığı tasarlamasına ve yüksek düzeyde etkileşimli uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Bu yaklaşım, uygulama geliştirmeyi demokratikleştirir, BT ile iş paydaşları arasındaki iş birliğini teşvik eder ve daha düzenli ve verimli bir iş akışı sağlar. Ölçeklenebilirlik göz önünde bulundurularak oluşturulan AppMaster, kurumsal düzeyde, yüksek yüklü kullanım durumlarını zahmetsizce yönetebilir. Go programlama dili ile oluşturulan durum bilgisiz arka uç uygulamaları, optimum performans ve ölçeklenebilirlik sağlarken, platformun birincil veritabanları olarak Postgresql uyumlu veritabanlarını desteklemesi, popüler veri yönetimi sistemleriyle uyumluluğu garanti eder.

Ek olarak, AppMaster şirket içi barındırma da dahil olmak üzere esnek dağıtım seçenekleri, çeşitli operasyonel gereksinimleri olan kuruluşlar için onu ideal bir seçim haline getirir. No-Code Geliştirme Platformları ve Hızlı Uygulama Geliştirme (RAD) dahil olmak üzere birçok kategoride G2 tarafından Yüksek Performanslı olarak tanınan AppMaster şimdiden binlerce kullanıcının dijital dönüşüm yolculuklarını hızlandırmasına yardımcı oldu. Kurumsal BT çevikliğini ve yeniliğini artırma taahhüdü ile AppMaster, BT altyapılarını modernize etmek ve rekabette önde olmak isteyen kuruluşlar için önemli bir araç haline gelmek için iyi bir konumdadır.

Kurumsal BT'de Low-Code'un Geleceği: Eğilimler ve Öngörüler

Kurumsal BT'de low-code geleceği, inovasyon ve dönüşüm için muazzam bir potansiyel barındırıyor. Teknoloji hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ederken, low-code geliştirmenin BT endüstrisini şekillendirmede çok önemli bir rol oynaması bekleniyor. Kurumsal BT'de low-code geleceğine yönelik bazı temel eğilimler ve tahminler aşağıda verilmiştir:

Devam Eden Büyüme ve Benimseme : low-code platformların benimsenmesinin, daha fazla kuruluşun sunduğu değer ve faydaları fark etmesiyle önümüzdeki yıllarda hızla artması bekleniyor. Geliştirme kolaylığı, daha hızlı pazara sürüm süresi ve artan çeviklik, endüstriler arasında yaygın bir şekilde benimsenmesini sağlayacaktır.

: platformların benimsenmesinin, daha fazla kuruluşun sunduğu değer ve faydaları fark etmesiyle önümüzdeki yıllarda hızla artması bekleniyor. Geliştirme kolaylığı, daha hızlı pazara sürüm süresi ve artan çeviklik, endüstriler arasında yaygın bir şekilde benimsenmesini sağlayacaktır. Yapay Zeka ve Otomasyon Entegrasyonu : Low-code platformlar, kuruluşların gelişmiş işlevlere sahip akıllı uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan yapay zeka (AI) ve otomasyon yeteneklerini giderek daha fazla içerecek. Makine öğrenimi, doğal dil işleme ve tahmine dayalı analitik gibi yapay zeka destekli özellikler, uygulama yeteneklerini geliştirecek ve daha kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimleri sağlayacaktır.

: platformlar, kuruluşların gelişmiş işlevlere sahip akıllı uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan yapay zeka (AI) ve otomasyon yeteneklerini giderek daha fazla içerecek. Makine öğrenimi, doğal dil işleme ve tahmine dayalı analitik gibi yapay zeka destekli özellikler, uygulama yeteneklerini geliştirecek ve daha kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimleri sağlayacaktır. Mobil ve Çok Kanallı Geliştirme : Mobil uygulamalara yönelik artan talep ve sorunsuz çok kanallı deneyimlerle, low-code platformlar, çeşitli kanallarda mobil geliştirme ve entegrasyonu desteklemek için gelişmeye devam edecek. Bu, işletmelerin giderek daha fazla mobil merkezli ve bağlantılı bir dünyanın ihtiyaçlarını karşılayan uygulamalar oluşturmasını ve dağıtmasını sağlayacaktır.

: Mobil uygulamalara yönelik artan talep ve sorunsuz çok kanallı deneyimlerle, platformlar, çeşitli kanallarda mobil geliştirme ve entegrasyonu desteklemek için gelişmeye devam edecek. Bu, işletmelerin giderek daha fazla mobil merkezli ve bağlantılı bir dünyanın ihtiyaçlarını karşılayan uygulamalar oluşturmasını ve dağıtmasını sağlayacaktır. Geliştirmenin Demokratikleştirilmesi : Low-code platformlar, yazılım geliştirmeyi daha da demokratikleştirecek ve uygulama oluşturmak için minimum kodlama becerisine sahip vatandaş geliştiricileri ve iş kullanıcılarını güçlendirecektir. Bu geçiş, BT ve iş ekipleri arasında daha fazla işbirliğini teşvik edecek, geliştirme sürecini hızlandıracak ve kuruluş genelinde yeniliği yönlendirecektir.

: platformlar, yazılım geliştirmeyi daha da demokratikleştirecek ve uygulama oluşturmak için minimum kodlama becerisine sahip vatandaş geliştiricileri ve iş kullanıcılarını güçlendirecektir. Bu geçiş, BT ve iş ekipleri arasında daha fazla işbirliğini teşvik edecek, geliştirme sürecini hızlandıracak ve kuruluş genelinde yeniliği yönlendirecektir. Entegrasyon Yeteneklerinin Genişletilmesi : Entegrasyon, kurumsal BT'nin önemli bir yönü olmaya devam edecek ve low-code platformlar, entegrasyon yeteneklerini geliştirmeye devam edecek. Mevcut sistemler, API'ler ve üçüncü taraf hizmetlerle sorunsuz entegrasyon, kuruluşların yeni uygulamalar oluştururken mevcut teknoloji yatırımlarından yararlanmalarını sağlayacaktır.

Bu eğilimler ortaya çıktıkça, low-code geliştirme kurumsal BT stratejilerinin ayrılmaz bir parçası haline gelecek ve kuruluşların hızla yenilik yapmasına, değişen pazar ihtiyaçlarına uyum sağlamasına ve dijital dönüşümü yönlendirmesine olanak tanıyacak. İşletmeler low-code platformları benimseyerek ve çağın ötesinde kalarak geleceğin dinamik ve rekabetçi iş ortamında başarı için kendilerini konumlandırabilirler.