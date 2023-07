Die IT-Branche in Unternehmen hat sich in den letzten Jahren stark verändert, angetrieben durch den unaufhaltsamen digitalen Wandel und die sich ständig ändernden Kundenerwartungen. Dieser Wandel hat Unternehmen dazu gezwungen, ihren Ansatz für die Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von Anwendungen zu überdenken. Herkömmliche Softwareentwicklungsmethoden, die durch lange Entwicklungszyklen, komplexe Kodierungsanforderungen und einen erheblichen Wartungsaufwand gekennzeichnet sind, reichen nicht mehr aus, um die wachsende Nachfrage nach agilen, skalierbaren und innovativen Anwendungen zu erfüllen.

Glücklicherweise hilft das Aufkommen von Low-Code-Plattformen Unternehmen, diese Herausforderungen zu bewältigen, indem sie einen rationalisierten, vereinfachten und kosteneffektiven Ansatz für die Anwendungsentwicklung bieten. Low-code Plattformen ermöglichen es Benutzern, Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen schnell und einfach zu entwickeln, indem sie eine visuelle Drag-and-Drop-Umgebung verwenden, die den Bedarf an manueller Kodierung minimiert. Durch die Einführung von low-code Lösungen können Unternehmen ihre IT-Infrastruktur modernisieren, die Zusammenarbeit zwischen IT- und Geschäftsbereichen verbessern und die Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Anwendungen beschleunigen, die den Kundenanforderungen entsprechen.

Warum Low-Code-Plattformen den Wandel herbeiführen

Low-code Low-Code-Plattformen sind dabei, die Unternehmens-IT zu verändern und die Art und Weise, wie Unternehmen Anwendungen entwickeln, bereitstellen und verwalten, umzukrempeln. Sie werden aus mehreren Gründen als wegweisend angesehen:

Beschleunigte Anwendungsentwicklung: Durch den Einsatz von low-code Plattformen können Unternehmen Anwendungen bis zu 10-mal schneller entwickeln als mit herkömmlichen Codierungsmethoden. Diese höhere Entwicklungsgeschwindigkeit ermöglicht es Unternehmen, neue Produkte und Dienstleistungen schneller auf den Markt zu bringen und sich bietende Chancen schneller zu nutzen.

Durch den Einsatz von Plattformen können Unternehmen Anwendungen bis zu 10-mal schneller entwickeln als mit herkömmlichen Codierungsmethoden. Diese höhere Entwicklungsgeschwindigkeit ermöglicht es Unternehmen, neue Produkte und Dienstleistungen schneller auf den Markt zu bringen und sich bietende Chancen schneller zu nutzen. Geringere technische Verschuldung: Die herkömmliche Softwareentwicklung führt häufig zu einer erheblichen technischen Verschuldung, da sich die Anforderungen ändern und die Komplexität im Laufe der Zeit zunimmt. Low-code Plattformen minimieren diese Verschuldung, indem sie allgemeine Aufgaben automatisieren und den Wartungsprozess vereinfachen.

Die herkömmliche Softwareentwicklung führt häufig zu einer erheblichen technischen Verschuldung, da sich die Anforderungen ändern und die Komplexität im Laufe der Zeit zunimmt. Plattformen minimieren diese Verschuldung, indem sie allgemeine Aufgaben automatisieren und den Wartungsprozess vereinfachen. Demokratisierung der Anwendungsentwicklung: Mit den Lösungen von low-code ist die Anwendungsentwicklung nicht mehr auf professionelle Entwickler beschränkt. Durch die Bereitstellung einer benutzerfreundlichen, visuellen Entwicklungsumgebung ermöglichen die Plattformen von low-code es Anwendern mit unterschiedlichen Qualifikationen, einschließlich Business-Analysten und Domänenexperten, funktionale Anwendungen zu erstellen, die auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.

Mit den Lösungen von ist die Anwendungsentwicklung nicht mehr auf professionelle Entwickler beschränkt. Durch die Bereitstellung einer benutzerfreundlichen, visuellen Entwicklungsumgebung ermöglichen die Plattformen von es Anwendern mit unterschiedlichen Qualifikationen, einschließlich Business-Analysten und Domänenexperten, funktionale Anwendungen zu erstellen, die auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Verbesserte Skalierbarkeit: Die Plattformen von Low-code sind auf Skalierbarkeit ausgelegt und bieten integrierte Unterstützung für moderne Architekturmuster wie Microservices und Containerisierung, wodurch Skalierbarkeit und Leistung auf Unternehmensniveau ermöglicht werden.

Die Plattformen von sind auf Skalierbarkeit ausgelegt und bieten integrierte Unterstützung für moderne Architekturmuster wie Microservices und Containerisierung, wodurch Skalierbarkeit und Leistung auf Unternehmensniveau ermöglicht werden. Optimierte Integration: Die Plattformen von Low-code vereinfachen den Integrationsprozess durch vorgefertigte Konnektoren und APIs, die nahtlose Verbindungen zu gängigen Systemen und Diensten von Drittanbietern unterstützen.

Stärkung der IT-Teams mit Low-Code-Lösungen

Die Einführung von low-code und no-code Plattformen verändert die Arbeitsweise von IT-Teams grundlegend und ermöglicht es ihnen, agiler, innovativer und effizienter zu arbeiten. Hier sind einige der wichtigsten Vorteile der low-code Plattformen für IT-Teams:

Verbesserte Zusammenarbeit

Low-code Lösungen fördern die Zusammenarbeit zwischen IT und Geschäftsbereichen, da sie eine gemeinsame Sprache und Plattform für die Entwicklung von Anwendungen bieten. Geschäftsexperten können ihre Anforderungen klar formulieren und sich am Entwicklungsprozess beteiligen, um sicherzustellen, dass das Endergebnis ihre Anforderungen vollständig erfüllt.

Diversifizierung der Qualifikationen

Die visuelle Beschaffenheit der low-code Plattformen macht sie für Benutzer mit unterschiedlichen Fachkenntnissen zugänglich und verringert die Abhängigkeit von traditionellen Programmierkenntnissen. Diese Demokratisierung der Anwendungsentwicklung ermöglicht es IT-Teams, sich auf strategischere Aufgaben zu konzentrieren und gleichzeitig die Gesamtentwicklungskapazität zu erhöhen.

Agilität und Innovation

Low-code Plattformen fördern eine Kultur der Agilität und kontinuierlichen Verbesserung, indem sie IT-Teams in die Lage versetzen, schnell mit neuen Ideen zu experimentieren, Prototypen zu testen und Lösungen zu verfeinern. Diese neu gewonnene Flexibilität ermöglicht es Unternehmen, effektiver auf die Marktdynamik zu reagieren und sich im digitalen Zeitalter einen Wettbewerbsvorteil zu sichern.

Rationalisierte Wartung

Da low-code Plattformen sauberen, standardisierten Code generieren und technische Schulden minimieren, profitieren IT-Teams von einer vereinfachten Anwendungswartung und einem geringeren Overhead.

Ein führendes Beispiel für eine No-Code-Lösung, die IT-Initiativen von Unternehmen unterstützt, ist AppMaster, eine leistungsstarke und umfassende Plattform für die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen. Sie bietet eine breite Palette von Funktionen und Möglichkeiten, darunter die Erstellung visueller Datenmodelle, das Design von Geschäftsprozessen und die vollständig interaktive Anwendungsentwicklung - und das alles ohne jegliche Programmierung. Darüber hinaus ist AppMaster für Skalierbarkeit und Anwendungsfälle mit hoher Last ausgelegt und damit die ideale Wahl für Unternehmen, die ihre IT-Infrastruktur modernisieren und die zahlreichen Vorteile von low-code und no-code nutzen möchten.

Verringerung der betrieblichen Komplexität und Kosten

In der wettbewerbsorientierten Geschäftswelt sind Unternehmen ständig bestrebt, die betriebliche Komplexität und die Kosten zu reduzieren und gleichzeitig die Effizienz zu maximieren. Low-code Plattformen spielen eine wichtige Rolle bei der Erreichung dieses Ziels, da sie die App-Entwicklung rationalisieren und es IT-Teams ermöglichen, mehr Anwendungen mit weniger Ressourcen bereitzustellen.

Einer der Hauptvorteile der Plattformen von low-code ist ihre visuelle Entwicklungsumgebung, die es Entwicklern und technisch nicht versierten Nutzern gleichermaßen ermöglicht, Anwendungen zu erstellen, ohne dass umfangreiche Programmierkenntnisse erforderlich sind. Diese Demokratisierung der App-Entwicklung reduziert die Abhängigkeit von qualifizierten Programmierern, was letztlich die Personalkosten senkt und das Risiko eines Talentmangels minimiert.

Darüber hinaus helfen die Plattformen von low-code Unternehmen, technische Schulden zu vermeiden, die im Laufe der Zeit zu exorbitanten Wartungskosten und betrieblichen Herausforderungen führen können. Indem sie Anwendungen bei jeder Änderung der Anforderungen von Grund auf neu generieren, machen low-code und no-code Lösungen wie AppMaster manuelle Aktualisierungen überflüssig und gewährleisten eine optimale Codequalität.

Darüber hinaus ermöglichen es die Plattformen von low-code den Unternehmen, die Kosten für die Bereitstellung und die Infrastruktur zu senken. Moderne low-code Lösungen unterstützen die Entwicklung von Cloud-nativen Anwendungen, die auf einer skalierbaren, elastischen Infrastruktur laufen, die sich automatisch an schwankende Ressourcenanforderungen anpasst. Dies führt zu einer effizienteren und kostengünstigeren Nutzung von IT-Ressourcen und hilft Unternehmen, ihre Betriebskosten insgesamt zu optimieren.

Verbesserung von IT-Flexibilität und Innovation

Heutzutage sind IT-Flexibilität und Innovation entscheidend für Unternehmen, die sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und die digitale Transformation vorantreiben wollen. Die Plattformen von Low-code tragen entscheidend dazu bei, dass Unternehmen diese Ziele erreichen können, indem sie einen schnellen und flexiblen Ansatz für die Anwendungsentwicklung bieten.

Low-code Lösungen erleichtern die schnelle Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen, so dass Unternehmen schnell auf sich ändernde Marktbedingungen reagieren und neue Geschäftsmöglichkeiten nutzen können. Diese Flexibilität ist besonders vorteilhaft für Unternehmen, die ihre Anwendungen häufig aktualisieren und erweitern müssen, da die Plattformen von low-code schnelle Iterationen und Anpassungen ermöglichen, ohne dass zeitaufwändige manuelle Kodierung erforderlich ist.

Darüber hinaus fördern die Plattformen von low-code eine Kultur des Experimentierens, die es den Entwicklungsteams ermöglicht, neue Ideen auszuprobieren und das Feedback schnell zu verarbeiten. Durch den Abbau von Barrieren zwischen der IT und den Geschäftsbereichen können low-code Lösungen die Innovation beschleunigen und die kontinuierliche Verbesserung von Geschäftsprozessen vorantreiben. Diese Offenheit für Experimente ermöglicht es Unternehmen, ihre Anwendungen zu verfeinern und sich schnell an veränderte Kundenbedürfnisse und -erwartungen anzupassen.

Schließlich tragen die Plattformen von low-code zur allgemeinen digitalen Reife eines Unternehmens bei, indem sie die Integration moderner Technologien wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und IoT erleichtern. Auf diese Weise können Unternehmen aufkommende Trends nutzen und innovative, innovative Anwendungen erstellen, die den Wert und die Differenzierung auf dem Markt vorantreiben.

AppMaster: Eine führende No-Code Lösung für Unternehmen

AppMaster ist eine erstklassige no-code Plattform, die speziell für die Anforderungen von IT-Umgebungen in Unternehmen entwickelt wurde. Mit seinem leistungsstarken und umfassenden Funktionsumfang ermöglicht AppMaster Unternehmen aller Größenordnungen die einfache Entwicklung und Bereitstellung fortschrittlicher Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen.

AppMasterDie intuitive Benutzeroberfläche drag-and-drop vereinfacht den Entwicklungsprozess, indem sie es den Benutzern ermöglicht, Datenmodelle visuell zu erstellen, Geschäftslogik zu entwerfen und hochgradig interaktive Anwendungen ohne jegliche Programmierkenntnisse zu entwickeln. Dieser Ansatz demokratisiert die Anwendungsentwicklung, fördert die Zusammenarbeit zwischen IT- und Geschäftsverantwortlichen und ermöglicht einen strafferen und effizienteren Arbeitsablauf. AppMaster wurde mit Blick auf Skalierbarkeit entwickelt und kann mühelos Anwendungsfälle auf Unternehmensebene und mit hoher Last bewältigen. Die zustandslosen Backend-Anwendungen, die mit der Programmiersprache Go generiert werden, gewährleisten optimale Leistung und Skalierbarkeit, während die Unterstützung der Plattform für Postgresql-kompatible Datenbanken als primäre Datenbanken die Kompatibilität mit gängigen Datenverwaltungssystemen sicherstellt.

Darüber hinaus sind die flexiblen Bereitstellungsoptionen von AppMaster(), einschließlich Hosting vor Ort, die ideale Wahl für Unternehmen mit unterschiedlichen betrieblichen Anforderungen. AppMaster wurde von G2 in mehreren Kategorien als High Performer ausgezeichnet, darunter No-Code Entwicklungsplattformen und Rapid Application Development (RAD), und hat bereits Tausenden von Anwendern geholfen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Mit seinem Engagement für die Verbesserung der Agilität und Innovation der Unternehmens-IT ist AppMaster gut positioniert, um ein unverzichtbares Werkzeug für Organisationen zu werden, die ihre IT-Infrastruktur modernisieren und der Konkurrenz voraus sein wollen.

Die Zukunft von Low-Code in der Unternehmens-IT: Trends und Prognosen

Die Zukunft von low-code in der Unternehmens-IT birgt ein immenses Potenzial für Innovation und Transformation. Angesichts des rasanten technologischen Fortschritts wird erwartet, dass die Entwicklung von low-code eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der IT-Branche spielen wird. Hier sind einige wichtige Trends und Prognosen für die Zukunft von low-code in der Unternehmens-IT:

Anhaltendes Wachstum und Akzeptanz : Es wird erwartet, dass die Akzeptanz von low-code Plattformen in den kommenden Jahren stark zunehmen wird, da immer mehr Unternehmen den Wert und die Vorteile erkennen, die sie bieten. Die einfache Entwicklung, die kürzere Markteinführungszeit und die erhöhte Flexibilität werden die breite Akzeptanz in allen Branchen fördern.

: Es wird erwartet, dass die Akzeptanz von Plattformen in den kommenden Jahren stark zunehmen wird, da immer mehr Unternehmen den Wert und die Vorteile erkennen, die sie bieten. Die einfache Entwicklung, die kürzere Markteinführungszeit und die erhöhte Flexibilität werden die breite Akzeptanz in allen Branchen fördern. Integration von KI und Automatisierung : Die Plattformen von Low-code werden in zunehmendem Maße künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierungsfunktionen enthalten, die es Unternehmen ermöglichen, intelligente Anwendungen mit fortschrittlichen Funktionen zu erstellen. KI-gestützte Funktionen wie maschinelles Lernen, die Verarbeitung natürlicher Sprache und prädiktive Analysen werden die Anwendungsmöglichkeiten verbessern und ein personalisierteres Benutzererlebnis ermöglichen.

: Die Plattformen von werden in zunehmendem Maße künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierungsfunktionen enthalten, die es Unternehmen ermöglichen, intelligente Anwendungen mit fortschrittlichen Funktionen zu erstellen. KI-gestützte Funktionen wie maschinelles Lernen, die Verarbeitung natürlicher Sprache und prädiktive Analysen werden die Anwendungsmöglichkeiten verbessern und ein personalisierteres Benutzererlebnis ermöglichen. Mobile und Multi-Channel-Entwicklung : Angesichts der steigenden Nachfrage nach mobilen Anwendungen und nahtlosen Multi-Channel-Erlebnissen werden sich die Plattformen von low-code weiterentwickeln, um die mobile Entwicklung und Integration über verschiedene Kanäle hinweg zu unterstützen. Dies wird es Unternehmen ermöglichen, Anwendungen zu entwickeln und bereitzustellen, die den Anforderungen einer zunehmend mobil ausgerichteten und vernetzten Welt gerecht werden.

: Angesichts der steigenden Nachfrage nach mobilen Anwendungen und nahtlosen Multi-Channel-Erlebnissen werden sich die Plattformen von weiterentwickeln, um die mobile Entwicklung und Integration über verschiedene Kanäle hinweg zu unterstützen. Dies wird es Unternehmen ermöglichen, Anwendungen zu entwickeln und bereitzustellen, die den Anforderungen einer zunehmend mobil ausgerichteten und vernetzten Welt gerecht werden. Demokratisierung der Entwicklung : Die Plattformen von Low-code werden die Softwareentwicklung weiter demokratisieren und es Entwicklern und Geschäftsanwendern mit minimalen Programmierkenntnissen ermöglichen, Anwendungen zu erstellen. Dieser Wandel wird eine bessere Zusammenarbeit zwischen IT- und Geschäftsteams fördern, den Entwicklungsprozess beschleunigen und Innovationen im gesamten Unternehmen vorantreiben.

: Die Plattformen von werden die Softwareentwicklung weiter demokratisieren und es Entwicklern und Geschäftsanwendern mit minimalen Programmierkenntnissen ermöglichen, Anwendungen zu erstellen. Dieser Wandel wird eine bessere Zusammenarbeit zwischen IT- und Geschäftsteams fördern, den Entwicklungsprozess beschleunigen und Innovationen im gesamten Unternehmen vorantreiben. Erweiterung der Integrationsfähigkeiten: Die Integration wird ein entscheidender Aspekt der Unternehmens-IT bleiben, und die low-code Plattformen werden ihre Integrationsfähigkeiten weiter ausbauen. Die nahtlose Integration mit bestehenden Systemen, APIs und Diensten von Drittanbietern wird es Unternehmen ermöglichen, ihre bestehenden Technologieinvestitionen zu nutzen, während sie neue Anwendungen entwickeln.

Im Zuge dieser Trends wird die Entwicklung von low-code zu einem integralen Bestandteil der IT-Strategien von Unternehmen, die dadurch in die Lage versetzt werden, schnell zu innovieren, sich an veränderte Marktanforderungen anzupassen und die digitale Transformation voranzutreiben. Indem sie die Plattformen von low-code nutzen und der Entwicklung voraus sind, können sich Unternehmen für den Erfolg in der dynamischen und wettbewerbsorientierten Geschäftsumgebung der Zukunft positionieren.