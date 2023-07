Il settore IT aziendale ha subito cambiamenti significativi negli ultimi anni, guidati dal ritmo incessante della trasformazione digitale e dalle aspettative dei clienti in continua evoluzione. Questo cambiamento ha costretto le organizzazioni a ripensare il loro approccio allo sviluppo, alla distribuzione e alla gestione delle applicazioni. Le metodologie di sviluppo software tradizionali, caratterizzate da lunghi cicli di sviluppo, requisiti di codifica complessi e costi di manutenzione elevati, non sono più sufficienti a soddisfare la crescente domanda di applicazioni agili, scalabili e innovative.

Fortunatamente, l'emergere di piattaforme low-code sta aiutando le aziende ad affrontare queste sfide, fornendo un approccio più snello, semplificato ed economico allo sviluppo delle applicazioni. Le piattaforme Low-code consentono agli utenti di sviluppare applicazioni web, mobili e backend in modo rapido e semplice, utilizzando un ambiente visivo drag-and-drop che riduce al minimo la necessità di codifica manuale. Adottando le soluzioni di low-code, le aziende possono modernizzare l'infrastruttura IT, migliorare la collaborazione tra IT e unità aziendali e accelerare la fornitura di applicazioni di alta qualità che soddisfino le esigenze dei clienti.

Perché le piattaforme Low-Code cambiano le carte in tavola

Low-code Le piattaforme Low-Code stanno trasformando l'IT aziendale e sconvolgono il modo in cui le organizzazioni sviluppano, distribuiscono e gestiscono le applicazioni. Sono considerate dei "game changer" per diversi motivi chiave:

Sviluppo accelerato delle applicazioni: Sfruttando le piattaforme low-code , le aziende possono sviluppare applicazioni fino a 10 volte più velocemente rispetto ai metodi di codifica tradizionali. Questa maggiore velocità di sviluppo consente alle aziende di arrivare più rapidamente sul mercato con nuovi prodotti e servizi e di sfruttare più rapidamente le opportunità emergenti.

Potenziamento dei team IT con soluzioni low-code

L'adozione delle piattaforme low-code e no-code trasforma radicalmente il modo in cui i team IT lavorano, consentendo loro di essere più agili, innovativi ed efficienti. Ecco alcuni dei principali vantaggi delle piattaforme low-code per i team IT:

Maggiore collaborazione

Low-code Le soluzioni promuovono la collaborazione tra le unità IT e le unità aziendali, in quanto forniscono un linguaggio e una piattaforma comuni per lo sviluppo delle applicazioni. Gli esperti di business possono esprimere chiaramente i loro requisiti e partecipare al processo di sviluppo, garantendo che il risultato finale soddisfi pienamente le loro esigenze.

Diversificazione delle competenze

La natura visiva delle piattaforme low-code le rende accessibili a utenti con diversi livelli di competenza, riducendo la dipendenza dalle competenze di codifica tradizionali. Questa democratizzazione dello sviluppo delle applicazioni consente ai team IT di concentrarsi su attività più strategiche, aumentando al contempo la capacità di sviluppo complessiva.

Agilità e innovazione

Low-code Le piattaforme promuovono una cultura di agilità e miglioramento continuo, consentendo ai team IT di sperimentare rapidamente nuove idee, testare prototipi e perfezionare le soluzioni. Questa nuova flessibilità consente alle organizzazioni di rispondere in modo più efficace alle dinamiche del mercato e di mantenere un vantaggio competitivo nell'era digitale.

Manutenzione semplificata

Poiché le piattaforme low-code generano codice pulito e standardizzato e riducono al minimo il debito tecnico, i team IT beneficiano di una manutenzione semplificata delle applicazioni e di una riduzione delle spese generali.

Uno dei principali esempi di soluzione no-code che supporta le iniziative IT aziendali è AppMaster, una piattaforma potente e completa per la creazione di applicazioni backend, web e mobili. Offre un'ampia gamma di funzionalità e capacità, tra cui la creazione di modelli di dati visivi, la progettazione di processi aziendali e lo sviluppo di applicazioni completamente interattive, il tutto senza alcuna codifica. Inoltre, AppMaster è progettato per la scalabilità e i casi di utilizzo ad alto carico, il che lo rende una scelta ideale per le organizzazioni che desiderano modernizzare la propria infrastruttura IT e sfruttare i numerosi vantaggi delle soluzioni low-code e no-code.

Riduzione della complessità operativa e dei costi

Nel mondo competitivo delle aziende, le organizzazioni cercano costantemente di ridurre la complessità operativa e i costi, massimizzando l'efficienza. Le piattaforme Low-code svolgono un ruolo significativo nel raggiungimento di questo obiettivo, in quanto semplificano lo sviluppo delle applicazioni e consentono ai team IT di fornire più applicazioni con meno risorse.

Uno dei vantaggi principali delle piattaforme low-code è il loro ambiente di sviluppo visuale, che consente agli sviluppatori e agli utenti non tecnici di creare applicazioni senza la necessità di una vasta esperienza di codifica. Questa democratizzazione dello sviluppo delle applicazioni riduce la dipendenza da programmatori qualificati, riducendo i costi del personale e il rischio di carenza di talenti.

Inoltre, le piattaforme low-code aiutano le organizzazioni a evitare il debito tecnico, che nel tempo può portare a spese di manutenzione esorbitanti e a problemi operativi. Generando applicazioni da zero ogni volta che i requisiti vengono modificati, le soluzioni low-code e no-code come AppMaster eliminano la necessità di aggiornamenti manuali e garantiscono una qualità del codice ottimale.

Inoltre, le piattaforme low-code consentono alle aziende di ridurre i costi di provisioning e di infrastruttura. Le moderne soluzioni low-code supportano lo sviluppo di applicazioni cloud-native, che vengono eseguite su un'infrastruttura scalabile ed elastica che si adatta automaticamente alle fluttuazioni dei requisiti delle risorse. Ciò si traduce in un utilizzo più efficiente ed economico delle risorse IT, aiutando le aziende a ottimizzare le spese operative complessive.

Migliorare l'agilità e l'innovazione IT

Oggi l'agilità e l'innovazione dell'IT sono fondamentali per le organizzazioni che vogliono mantenere un vantaggio competitivo e guidare la trasformazione digitale. Le piattaforme Low-code sono fondamentali per consentire alle aziende di raggiungere questi obiettivi, fornendo un approccio rapido e flessibile allo sviluppo delle applicazioni.

Low-code Le soluzioni facilitano lo sviluppo e la distribuzione rapida delle applicazioni, consentendo alle organizzazioni di rispondere rapidamente alle mutevoli condizioni di mercato e di cogliere nuove opportunità di business. Questa agilità è particolarmente vantaggiosa per le aziende che richiedono aggiornamenti e miglioramenti frequenti alle loro applicazioni, in quanto le piattaforme low-code consentono una rapida iterazione e aggiustamenti senza la necessità di una codifica manuale che richiede molto tempo.

Inoltre, le piattaforme low-code promuovono una cultura della sperimentazione, consentendo ai team di sviluppo di provare nuove idee e incorporare rapidamente i feedback. Abbattendo le barriere tra IT e unità aziendali, le soluzioni low-code possono accelerare l'innovazione e favorire il miglioramento continuo dei processi aziendali. Questa apertura alla sperimentazione consente alle organizzazioni di perfezionare le proprie applicazioni e di adattarsi rapidamente alle mutevoli esigenze e aspettative dei clienti.

Infine, le piattaforme low-code contribuiscono alla maturità digitale complessiva di un'organizzazione, facilitando l'integrazione di tecnologie moderne come l'intelligenza artificiale, il machine learning e l'IoT. Di conseguenza, le aziende possono sfruttare le tendenze emergenti e creare applicazioni innovative e all'avanguardia che creano valore e differenziazione sul mercato.

AppMaster: Una soluzione No-Code leader per le aziende

AppMaster è la principale piattaforma no-code progettata per supportare le esigenze specifiche degli ambienti IT aziendali. Grazie alle sue potenti e complete funzionalità, AppMaster consente alle organizzazioni di tutte le dimensioni di sviluppare e distribuire con facilità applicazioni web, mobili e backend avanzate.

AppMasterL'interfaccia intuitiva di drag-and-drop semplifica il processo di sviluppo, consentendo agli utenti di creare visivamente modelli di dati, progettare logiche di business e realizzare applicazioni altamente interattive senza alcuna esperienza di codifica. Questo approccio democratizza lo sviluppo delle applicazioni, favorendo la collaborazione tra IT e stakeholder aziendali e consentendo un flusso di lavoro più snello ed efficiente. Costruito all'insegna della scalabilità, AppMaster è in grado di gestire senza problemi casi d'uso di livello aziendale e ad alto carico. Le sue applicazioni di backend stateless, generate con il linguaggio di programmazione Go, garantiscono prestazioni e scalabilità ottimali, mentre il supporto della piattaforma per i database primari compatibili con Postgresql assicura la compatibilità con i più diffusi sistemi di gestione dei dati.

Inoltre, le opzioni di implementazione flessibili di AppMaster, compreso l'hosting on-premises, ne fanno la scelta ideale per le organizzazioni con esigenze operative diverse. Riconosciuto come High Performer da G2 in diverse categorie, tra cui No-Code piattaforme di sviluppo e sviluppo rapido di applicazioni (RAD), AppMaster ha già aiutato migliaia di utenti ad accelerare il loro percorso di trasformazione digitale. Con il suo impegno a migliorare l'agilità e l'innovazione dell'IT aziendale, AppMaster è ben posizionato per diventare uno strumento essenziale per le organizzazioni che cercano di modernizzare la propria infrastruttura IT e di rimanere davanti alla concorrenza.

Il futuro del Low-Code nell'IT aziendale: tendenze e previsioni

Il futuro di low-code nell'IT aziendale ha un immenso potenziale di innovazione e trasformazione. Poiché la tecnologia continua a progredire a ritmo sostenuto, si prevede che lo sviluppo in low-code giocherà un ruolo fondamentale nel plasmare il settore IT. Ecco alcune tendenze e previsioni chiave per il futuro di low-code nell'IT aziendale:

Crescita e adozione continue : Si prevede che nei prossimi anni l'adozione delle piattaforme low-code subirà un'impennata, in quanto un numero sempre maggiore di organizzazioni ne riconoscerà il valore e i vantaggi. La facilità di sviluppo, il time-to-market più rapido e la maggiore agilità ne favoriranno l'adozione in tutti i settori.

: Si prevede che nei prossimi anni l'adozione delle piattaforme subirà un'impennata, in quanto un numero sempre maggiore di organizzazioni ne riconoscerà il valore e i vantaggi. La facilità di sviluppo, il time-to-market più rapido e la maggiore agilità ne favoriranno l'adozione in tutti i settori. Integrazione di AI e automazione : le piattaforme Low-code incorporeranno sempre più spesso funzionalità di intelligenza artificiale (AI) e automazione, consentendo alle organizzazioni di creare applicazioni intelligenti con funzionalità avanzate. Le funzionalità basate sull'AI, come l'apprendimento automatico, l'elaborazione del linguaggio naturale e l'analisi predittiva, miglioreranno le capacità delle applicazioni e forniranno esperienze utente più personalizzate.

: le piattaforme incorporeranno sempre più spesso funzionalità di intelligenza artificiale (AI) e automazione, consentendo alle organizzazioni di creare applicazioni intelligenti con funzionalità avanzate. Le funzionalità basate sull'AI, come l'apprendimento automatico, l'elaborazione del linguaggio naturale e l'analisi predittiva, miglioreranno le capacità delle applicazioni e forniranno esperienze utente più personalizzate. Sviluppo mobile e multicanale : Con la crescente domanda di applicazioni mobili e di esperienze multicanale senza soluzione di continuità, le piattaforme low-code continueranno a evolversi per supportare lo sviluppo mobile e l'integrazione tra i vari canali. Ciò consentirà alle aziende di creare e distribuire applicazioni che soddisfino le esigenze di un mondo sempre più mobile-centrico e connesso.

: Con la crescente domanda di applicazioni mobili e di esperienze multicanale senza soluzione di continuità, le piattaforme continueranno a evolversi per supportare lo sviluppo mobile e l'integrazione tra i vari canali. Ciò consentirà alle aziende di creare e distribuire applicazioni che soddisfino le esigenze di un mondo sempre più mobile-centrico e connesso. Democratizzazione dello sviluppo : le piattaforme Low-code democratizzeranno ulteriormente lo sviluppo del software, consentendo ai cittadini sviluppatori e agli utenti aziendali con competenze minime di codifica di creare applicazioni. Questo cambiamento favorirà una maggiore collaborazione tra i team IT e aziendali, accelerando il processo di sviluppo e promuovendo l'innovazione in tutta l'organizzazione.

: le piattaforme democratizzeranno ulteriormente lo sviluppo del software, consentendo ai cittadini sviluppatori e agli utenti aziendali con competenze minime di codifica di creare applicazioni. Questo cambiamento favorirà una maggiore collaborazione tra i team IT e aziendali, accelerando il processo di sviluppo e promuovendo l'innovazione in tutta l'organizzazione. Espansione delle capacità di integrazione: L'integrazione rimarrà un aspetto cruciale dell'IT aziendale e le piattaforme low-code continueranno a migliorare le loro capacità di integrazione. La perfetta integrazione con i sistemi esistenti, le API e i servizi di terze parti consentirà alle organizzazioni di sfruttare gli investimenti tecnologici esistenti durante la creazione di nuove applicazioni.

Con l'affermarsi di queste tendenze, lo sviluppo di low-code diventerà parte integrante delle strategie IT aziendali, consentendo alle organizzazioni di innovare rapidamente, adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato e guidare la trasformazione digitale. Abbracciando le piattaforme di low-code e rimanendo all'avanguardia, le aziende possono posizionarsi per il successo nell'ambiente aziendale dinamico e competitivo del futuro.