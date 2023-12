Zespół programistów Androida wprowadza wiele nowych funkcji, które przyspieszają rozwój aplikacji

W ramach ostatnich wydarzeń zespół programistów Google's Android ogłosił kilka strategicznych zmian, które mają przynieść korzyści programistom Androida i zapewnić dalszy rozwój ich aplikacji.

Zespół ujawnił nowe funkcje, które zwiększają funkcjonalność tworzenia ofert w Google Play i zarządzania nimi. Programiści mogą teraz bezpiecznie zapisywać swoje oferty jako wersje robocze, planować ich publikację w określonych godzinach i testować te oferty z podzbiorem swoich odbiorców. Rozszerza to istniejące wcześniej wdrożone funkcje, takie jak specjalistyczne informacje o sklepach dla różnych grup użytkowników i statystyki powiązane z precyzyjnymi linkami.

Przygotowano także aktualizacje funkcji eksperymentów cenowych, która umożliwia programistom testowanie różnych poziomów cenowych i dostosowywanie ich do lokalnej siły nabywczej. Deweloperzy od przyszłego miesiąca będą mogli zapisywać te eksperymenty cenowe jako wersje robocze, warianty akcyzy w celu optymalizacji wydajności, przeglądać alerty ostrzegawcze o problemach z konfiguracją cen i przypisywać „zwycięską” cenę do wszystkich produktów.

Ponadto programiści mogą teraz efektywniej wyświetlać dostępne produkty z uwzględnieniem regionu. Osiąga się to poprzez wykorzystanie interfejsu API getBillingConfigAsync w celu identyfikacji regionu użytkownika.

Kolejną innowacją jest rozszerzenie powiadomień w czasie rzeczywistym skierowanych do programistów. Obejmie koszty zakupów jednorazowych i anulowanych, co zwiększy efektywność komunikacji.

Aby zapewnić programistom elastyczność rozliczeń, na ponad 35 rynkach zostaną udostępnione alternatywne interfejsy API rozliczeń. Zapewnia to płynniejsze rozliczenia i uruchamianie aplikacji użytkownikom na rynkach preferujących alternatywne metody płatności. Eliminując konieczność tworzenia i utrzymywania ekranów wyboru lub zarządzania alternatywnymi ustawieniami rozliczeń, ta funkcja umożliwia bezproblemowe transakcje raportowane za pośrednictwem interfejsu API, które będą odzwierciedlane na najlepszych wykresach i prezentowane w raportach programistów. Raporty te zawierają cenne dane, takie jak kursy wymiany, identyfikator pakietu aplikacji i stawki opłat za usługę.

Programiści uzyskają także dostęp do mnóstwa wskaźników ułatwiających monitorowanie aplikacji pod kątem niepożądanych zachowań, co poprawi ogólną jakość aplikacji. Nowe narzędzia oferują dostęp do danych życiowych co godzinę podczas wdrażania nowych wersji, danych życiowych z trzech lat do długoterminowej analizy trendów, wskaźników dla poszczególnych urządzeń oraz alertów uruchamianych, gdy progi dla poszczególnych urządzeń osiągną 8%. Przedstawione są także zalecane rozwiązania dotyczące rozwiązywania problemów z błędami Android Studio oraz opcja przyznania członkom zespołu ograniczonego dostępu do informacji o jakości aplikacji.

Ostateczna wersja interfejsu Play Integrity API została zaprojektowana tak, aby zminimalizować manipulowanie aplikacjami. Niedawno ogłoszone nowe funkcje jeszcze bardziej poprawiają wygodę użytkowników, zapewniając włączenie Play Protect, a programiści mogą zarządzać integracją Play Integrity API bezpośrednio z konsoli Google Play SDK. Co więcej, szeroko udostępniono najnowszy dodatek do standardowych żądań Play Integrity API o niskim opóźnieniu. Jak twierdzi Google, mogą 10 razy szybciej wydawać werdykty dotyczące rzetelności.

Te kroki nie tylko stanowią wyraz uznania dla niestrudzonych wysiłków i poświęcenia programistów Androida na całym świecie, ale także są zgodne z filozofią firmy AppMaster polegającą na korzystaniu z rozwiązań z małą ilością kodu/ no-code w tworzeniu aplikacji. Podobnie jak AppMaster, którego celem jest szybsze, wydajniejsze i bardziej dostępne tworzenie aplikacji, strategia zespołu Android obejmuje te same zasady elastyczności i włączania.