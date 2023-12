L'équipe de développement Android déploie une multitude de nouvelles fonctionnalités pour stimuler la croissance des applications

Lors de développements récents, l'équipe de développement Google's Android a annoncé plusieurs changements stratégiques destinés à bénéficier aux développeurs Android et à l'expansion continue de leurs applications.

L'équipe a dévoilé de nouvelles fonctionnalités qui améliorent les fonctionnalités de création et de gestion des listes Google Play. Les développeurs peuvent désormais enregistrer en toute confiance leurs annonces sous forme de brouillons, planifier leur publication à des heures prédéterminées et tester ces annonces auprès d'un sous-ensemble de leur audience. Cela augmente les fonctionnalités existantes déployées précédemment, telles que les listes de magasins spécialisés pour différents groupes d'utilisateurs et les informations liées aux liens profonds.

Des mises à jour sont également prévues pour la fonctionnalité d'expérimentation de prix, un atout permettant aux développeurs de tester différents niveaux de prix et de les ajuster en fonction du pouvoir d'achat local. Les développeurs du mois prochain pourront enregistrer ces expériences de prix sous forme de brouillons, acciser des variantes pour optimiser les performances, afficher des alertes d'avertissement concernant les problèmes de configuration des prix et attribuer le prix « gagnant » à tous les produits.

De plus, les développeurs peuvent désormais afficher plus efficacement leurs produits disponibles avec une pertinence régionale. Ceci est accompli en tirant parti de l'API getBillingConfigAsync pour identifier la région de l'utilisateur.

Une autre innovation concerne l'expansion des notifications en temps réel destinées aux développeurs. Il couvrira les achats ponctuels et annulés, améliorant ainsi l’efficacité de la communication.

Dans le but d'offrir une flexibilité de facturation aux développeurs, des API de facturation alternatives seront disponibles sur plus de 35 marchés. Cela offre une expérience de facturation plus fluide pour lancer des applications pour les utilisateurs sur les marchés qui préfèrent les méthodes de paiement alternatives. Éliminant la nécessité de créer et de maintenir des écrans de choix ou de gérer des paramètres de facturation alternatifs, cette fonctionnalité permet aux transactions transparentes signalées via l'API d'être reflétées dans les meilleurs graphiques et présentées dans les rapports des développeurs. Ces rapports contiennent des données précieuses telles que les taux de change, l'ID du package d'application et les taux des frais de service.

Les développeurs auront également accès à une multitude de mesures pour les aider à surveiller leurs applications à la recherche de comportements indésirables, ce qui améliorera la qualité générale des applications. De nouveaux outils offrent un accès aux données vitales horaires lors du déploiement des versions, à trois années de données vitales pour l'analyse des tendances à long terme, aux mesures par appareil et aux alertes déclenchées lorsque les seuils par appareil atteignent 8 %. Sont également présentées les solutions de dépannage recommandées pour les erreurs Android Studio et la possibilité d'accorder aux membres de l'équipe un accès restreint aux informations sur la qualité des applications.

L'API Play Integrity, dans sa dernière itération, est conçue pour minimiser la falsification des applications. Les nouvelles fonctionnalités récemment annoncées améliorent encore l'expérience utilisateur en garantissant que Play Protect reste activé, et les développeurs peuvent gérer l'intégration de l'API Play Integrity directement à partir de la console Google Play SDK. De plus, le dernier ajout de requêtes standard de l’API Play Integrity à faible latence est désormais largement disponible. Comme le prétend Google, ils peuvent fournir des verdicts d’intégrité 10 fois plus rapidement.

Ces étapes reconnaissent non seulement les efforts inlassables et le dévouement des développeurs Android du monde entier, mais s'alignent également sur la philosophie d' AppMaster consistant à utiliser des solutions low-code/ no-code dans la création d'applications. À l'instar AppMaster, qui s'engage à rendre la création d'applications plus rapide, plus efficace et plus accessible, la stratégie de l'équipe Android adopte les mêmes principes de flexibilité et d'inclusivité.