Tim Pengembangan Android Meluncurkan Sejumlah Fitur Baru untuk Mendorong Pertumbuhan Aplikasi

Dalam perkembangan terakhir, tim pengembangan Google's Android mengumumkan beberapa perubahan strategis yang dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi pengembang Android dan kelanjutan perluasan aplikasi mereka.

Tim mengungkapkan fitur-fitur baru yang meningkatkan fungsionalitas seputar pembuatan dan pengelolaan listingan Google Play. Pengembang kini dapat dengan percaya diri menyimpan listingan mereka sebagai draf, menjadwalkan rilis pada waktu yang telah ditentukan, dan menguji listingan tersebut dengan sebagian audiens mereka. Hal ini menambah fitur-fitur yang sudah ada yang diterapkan sebelumnya, seperti listingan toko khusus untuk berbagai kelompok pengguna dan wawasan yang ditautkan ke tautan dalam.

Pembaruan juga dilakukan untuk fitur eksperimen harga, sebuah aset yang memungkinkan pengembang menguji berbagai titik harga dan menyesuaikannya agar sesuai dengan daya beli lokal. Pengembang mulai bulan depan akan dapat menyimpan eksperimen harga ini sebagai konsep, varian cukai untuk mengoptimalkan kinerja, melihat peringatan tentang masalah konfigurasi harga, dan dapat menetapkan harga “yang menang” untuk semua produk.

Selain itu, pengembang kini dapat menampilkan produk mereka yang tersedia dengan relevansi regional dengan lebih efisien. Hal ini dicapai dengan memanfaatkan API getBillingConfigAsync untuk mengidentifikasi wilayah pengguna.

Inovasi lainnya mencakup perluasan notifikasi real-time yang ditujukan untuk pengembang. Ini akan mencakup pembelian satu kali dan pembelian yang dibatalkan, sehingga meningkatkan efisiensi komunikasi.

Bertujuan untuk menawarkan fleksibilitas penagihan di kalangan pengembang, API penagihan alternatif akan tersedia di lebih dari 35 pasar. Hal ini menawarkan pengalaman penagihan yang lebih lancar untuk meluncurkan aplikasi bagi pengguna di pasar yang lebih memilih metode pembayaran alternatif. Menghilangkan kebutuhan untuk membangun dan memelihara layar pilihan atau mengelola pengaturan penagihan alternatif, fitur ini memungkinkan transaksi lancar yang dilaporkan melalui API akan tercermin dalam grafik teratas dan ditampilkan dalam laporan pengembang. Laporan ini berisi data berharga seperti nilai tukar, ID paket aplikasi, dan tarif biaya layanan.

Pengembang juga akan mendapatkan akses ke sejumlah besar metrik untuk membantu memantau aplikasi mereka dari perilaku yang tidak diinginkan, sehingga akan meningkatkan kualitas aplikasi secara umum. Alat baru menawarkan akses ke data vital per jam selama peluncuran rilis, data vital selama tiga tahun untuk analisis tren jangka panjang, metrik per perangkat, peringatan yang dipicu ketika ambang batas per perangkat mencapai 8%. Juga ditampilkan adalah solusi pemecahan masalah yang direkomendasikan untuk kesalahan Android Studio dan opsi untuk memberikan akses terbatas kepada anggota tim ke informasi kualitas aplikasi.

Play Integrity API dalam iterasi terakhirnya dirancang untuk meminimalkan gangguan aplikasi. Fitur baru yang diumumkan baru-baru ini semakin meningkatkan pengalaman pengguna dengan memastikan Play Protect tetap aktif, dan pengembang dapat mengelola integrasi Play Integrity API langsung dari Google Play SDK Console. Selain itu, tambahan terbaru pada permintaan standar Play Integrity API berlatensi rendah kini telah tersedia secara luas. Seperti yang diklaim Google, mereka bisa memberikan putusan integritas 10 kali lebih cepat.

Langkah-langkah ini tidak hanya mengakui upaya tak kenal lelah dan dedikasi para pengembang Android di seluruh dunia, namun juga selaras dengan filosofi AppMaster dalam menggunakan solusi kode rendah/ no-code dalam pembuatan aplikasi. Seperti AppMaster, yang berkomitmen untuk membuat pembuatan aplikasi lebih cepat, efisien, dan mudah diakses, strategi tim Android menganut prinsip fleksibilitas dan inklusivitas yang sama.