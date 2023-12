Il team di sviluppo Android lancia una serie di nuove funzionalità per incrementare la crescita delle app

Negli sviluppi recenti, il team di sviluppo Google's Android ha annunciato diversi cambiamenti strategici destinati a favorire gli sviluppatori Android e la continua espansione delle loro app.

Il team ha rivelato nuove funzionalità che migliorano le funzionalità relative alla creazione e alla gestione delle inserzioni di Google Play. Gli sviluppatori possono ora salvare con sicurezza le proprie inserzioni come bozze, programmarne il rilascio in orari prestabiliti e testare tali inserzioni con un sottoinsieme del loro pubblico. Ciò aumenta le funzionalità esistenti implementate in precedenza, come elenchi di negozi specializzati per diversi gruppi di utenti e approfondimenti collegati a collegamenti diretti.

Sono inoltre previsti aggiornamenti per la funzionalità degli esperimenti sui prezzi, una risorsa che consente agli sviluppatori di testare vari prezzi e adattarli al potere d'acquisto locale. Gli sviluppatori dal mese successivo potranno salvare questi esperimenti sui prezzi come bozze, varianti accise per ottimizzare le prestazioni, visualizzare avvisi di avviso su problemi di configurazione dei prezzi e possono assegnare il prezzo “vincente” a tutti i prodotti.

Inoltre, gli sviluppatori possono ora visualizzare in modo più efficiente i prodotti disponibili con rilevanza regionale. Ciò si ottiene sfruttando l'API getBillingConfigAsync per identificare la regione dell'utente.

Un'altra innovazione riguarda l'espansione delle notifiche in tempo reale rivolte agli sviluppatori. Coprirà gli acquisti una tantum e quelli annullati, migliorando l’efficienza della comunicazione.

Con l'obiettivo di offrire flessibilità di fatturazione agli sviluppatori, API di fatturazione alternative saranno rese disponibili in oltre 35 mercati. Ciò offre un'esperienza di fatturazione più fluida per lanciare app per gli utenti nei mercati che preferiscono metodi di pagamento alternativi. Eliminando la necessità di creare e mantenere schermate di scelta o gestire impostazioni di fatturazione alternative, questa funzionalità consente che le transazioni fluide segnalate tramite l'API si riflettano nelle classifiche principali e siano presenti nei report degli sviluppatori. Questi report contengono dati preziosi come tassi di cambio, ID del pacchetto dell'app e tariffe del servizio.

Gli sviluppatori avranno inoltre accesso a una vasta gamma di parametri per aiutare a monitorare le loro app per comportamenti indesiderati, il che migliorerà la qualità generale delle app. Nuovi strumenti offrono accesso a dati orari sui parametri vitali durante l'implementazione dei rilasci, tre anni di dati sui parametri vitali per l'analisi delle tendenze a lungo termine, metriche per dispositivo e avvisi che vengono attivati ​​quando le soglie per dispositivo raggiungono l'8%. Sono inoltre presenti soluzioni consigliate per la risoluzione dei problemi relativi agli errori Android Studio e l'opzione per concedere ai membri del team un accesso limitato alle informazioni sulla qualità dell'app.

L'API Play Integrity nella sua iterazione finale è progettata per ridurre al minimo la manomissione dell'app. Le nuove funzionalità annunciate di recente migliorano ulteriormente l'esperienza utente garantendo che Play Protect rimanga attivo e gli sviluppatori possano gestire l'integrazione dell'API Play Integrity direttamente dalla console SDK di Google Play. Inoltre, l’ultima aggiunta delle richieste standard dell’API Play Integrity a bassa latenza è stata ora resa ampiamente disponibile. Come affermato da Google, possono fornire verdetti sull’integrità 10 volte più velocemente.

Questi passaggi non solo riconoscono gli sforzi instancabili e la dedizione degli sviluppatori Android di tutto il mondo, ma si allineano anche con la filosofia di AppMaster di utilizzare soluzioni low-code/ no-code nella creazione di app. Come AppMaster, che si impegna a rendere la creazione di applicazioni più veloce, più efficiente e accessibile, la strategia del team Android abbraccia gli stessi principi di flessibilità e inclusività.