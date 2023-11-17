Android Geliştirme Ekibi, Uygulama Büyümesini Artıracak Bir Dizi Yeni Özellik Sunuyor

Son gelişmelerde, Google's Android geliştirme ekibi, Android geliştiricilerine fayda sağlamayı ve uygulamalarının sürekli olarak genişletilmesini amaçlayan çeşitli stratejik değişiklikleri duyurdu.

Ekip, Google Play listelemelerinin oluşturulması ve yönetilmesiyle ilgili işlevselliği artıran yeni özellikleri açıkladı. Geliştiriciler artık listelerini güvenle taslak olarak kaydedebilir, yayınlarını önceden belirlenmiş zamanlarda planlayabilir ve bu listeleri hedef kitlelerinin bir alt kümesiyle test edebilir. Bu, farklı kullanıcı gruplarına yönelik özel mağaza girişleri ve derin bağlantılarla bağlantılı bilgiler gibi daha önce devreye alınan mevcut özellikleri artırır.

Geliştiricilerin çeşitli fiyat noktalarını test etmesine ve bunları yerel satın alma gücüne uyacak şekilde ayarlamasına olanak tanıyan bir varlık olan fiyat denemeleri özelliği için de güncellemeler sıralanıyor. Gelecek aydan itibaren geliştiriciler, bu fiyat denemelerini taslaklar olarak kaydedebilecek, performansı optimize etmek için özel tüketim vergisi çeşitleri kaydedebilecek, fiyat yapılandırma sorunlarıyla ilgili uyarı uyarılarını görüntüleyebilecek ve tüm ürünlere "kazanan" fiyatı atayabilecek.

Ayrıca geliştiriciler artık bölgesel öneme sahip mevcut ürünlerini daha verimli bir şekilde sergileyebiliyor. Bu, kullanıcının bölgesini tanımlamak için getBillingConfigAsync API'sinden yararlanılarak gerçekleştirilir.

Bir diğer yenilik ise geliştiricilere yönelik gerçek zamanlı bildirimlerin genişletilmesini içeriyor. Tek seferlik ve geçersiz satın alımları kapsayacak ve iletişim verimliliğini artıracak.

Geliştiriciler arasında faturalandırmada esneklik sunmayı amaçlayan alternatif faturalandırma API'leri 35'ten fazla pazarda kullanıma sunulacak. Bu, alternatif ödeme yöntemlerini tercih eden pazarlardaki kullanıcılara uygulamaları başlatmak için daha sorunsuz bir faturalandırma deneyimi sunuyor. Seçim ekranları oluşturma ve sürdürme veya alternatif faturalandırma ayarlarını yönetme zorunluluğunu ortadan kaldıran bu özellik, API aracılığıyla raporlanan sorunsuz işlemlerin üst grafiklere yansıtılmasını ve geliştirici raporlarında yer almasını sağlar. Bu raporlar döviz kurları, uygulama paketi kimliği ve hizmet ücreti oranları gibi değerli verileri içerir.

Geliştiriciler ayrıca, uygulamalarının istenmeyen davranışlara karşı izlenmesine yardımcı olacak çok sayıda ölçüme de erişim kazanacak ve bu da uygulamaların genel kalitesini artıracak. Yeni araçlar, sürümün kullanıma sunulması sırasında saatlik hayati önem taşıyan verilere, uzun vadeli trend analizi için üç yıllık hayati önem taşıyan verilere, cihaz başına ölçümlere ve cihaz başına eşikler %8'e ulaştığında tetiklenen uyarılara erişim sağlar. Ayrıca Android Studio hataları için önerilen sorun giderme çözümleri ve ekip üyelerine uygulama kalitesi bilgilerine sınırlı erişim verme seçeneği de öne çıkıyor.

Play Integrity API'nin son sürümü, uygulamaya müdahaleyi en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır. Yakın zamanda duyurulan yeni özellikler, Play Protect'in açık kalmasını sağlayarak kullanıcı deneyimlerini daha da geliştiriyor ve geliştiriciler Play Integrity API entegrasyonunu doğrudan Google Play SDK Konsolu'ndan yönetebiliyor. Ayrıca, düşük gecikme süreli Play Integrity API standart isteklerinin en son eklentisi artık geniş çapta kullanıma sunuldu. Google'ın iddia ettiği gibi dürüstlük kararlarını 10 kat daha hızlı sağlayabiliyorlar.

Bu adımlar, yalnızca dünya çapındaki Android geliştiricilerinin yorulmak bilmez çabalarını ve özverilerini takdir etmekle kalmıyor, aynı zamanda AppMaster uygulama oluşturmada az kodlu/ no-code çözümler kullanma felsefesiyle de uyumlu. Uygulama oluşturmayı daha hızlı, daha verimli ve erişilebilir hale getirmeye kararlı olan AppMaster gibi, Android ekibinin stratejisi de aynı esneklik ve kapsayıcılık ilkelerini benimsiyor.