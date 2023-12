A equipe de desenvolvimento do Android lança uma série de novos recursos para impulsionar o crescimento dos aplicativos

Em desenvolvimentos recentes, a equipe de desenvolvimento Google's Android anunciou diversas mudanças estratégicas destinadas a beneficiar os desenvolvedores Android e a expansão contínua de seus aplicativos.

A equipe divulgou novos recursos que aumentam a funcionalidade na criação e gerenciamento de listagens Google Play. Os desenvolvedores agora podem salvar suas listagens como rascunhos com segurança, agendar seu lançamento em horários predeterminados e testar essas listagens com um subconjunto de seu público. Isso aumenta os recursos existentes implantados anteriormente, como listagens de lojas especializadas para diferentes grupos de usuários e insights vinculados a links diretos.

Atualizações também estão previstas para o recurso de experimentos de preços, um recurso que permite aos desenvolvedores testar vários preços e ajustá-los de acordo com o poder de compra local. Os desenvolvedores a partir do próximo mês poderão salvar esses experimentos de preços como rascunhos, variantes de impostos para otimizar o desempenho, visualizar alertas de aviso sobre problemas de configuração de preços e atribuir o preço “vencedor” a todos os produtos.

Além disso, os desenvolvedores agora podem exibir seus produtos disponíveis com relevância regional de forma mais eficiente. Isso é feito aproveitando a API getBillingConfigAsync para identificar a região do usuário.

Outra inovação inclui a ampliação das notificações em tempo real voltadas aos desenvolvedores. Cobrirá compras únicas e anuladas, aumentando a eficiência da comunicação.

Com o objetivo de oferecer flexibilidade de cobrança aos desenvolvedores, APIs de cobrança alternativas serão disponibilizadas em mais de 35 mercados. Isso oferece uma experiência de faturamento mais tranquila para lançar aplicativos para usuários em mercados que preferem métodos de pagamento alternativos. Eliminando a necessidade de criar e manter telas de escolha ou gerenciar configurações de faturamento alternativas, esse recurso permite que transações contínuas relatadas por meio da API sejam refletidas nos gráficos principais e apresentadas nos relatórios do desenvolvedor. Esses relatórios contêm dados valiosos, como taxas de câmbio, ID do pacote de aplicativos e taxas de serviço.

Os desenvolvedores também terão acesso a uma infinidade de métricas para ajudar no monitoramento de comportamentos indesejados em seus aplicativos, o que melhorará a qualidade geral dos aplicativos. Novas ferramentas oferecem acesso a dados vitais por hora durante lançamentos de lançamento, três anos de dados vitais para análise de tendências de longo prazo, métricas por dispositivo, alertas que são acionados quando os limites por dispositivo atingem 8%. Também são apresentadas soluções de solução de problemas recomendadas para erros Android Studio e a opção de conceder aos membros da equipe acesso restrito a informações de qualidade do aplicativo.

A API Play Integrity em sua iteração final foi projetada para minimizar a adulteração de aplicativos. Os novos recursos anunciados recentemente melhoram ainda mais a experiência do usuário, garantindo que o Play Protect permaneça ativado e que os desenvolvedores possam gerenciar a integração da API Play Integrity diretamente no Google Play SDK Console. Além disso, a mais recente adição de solicitações padrão da API Play Integrity de baixa latência foi agora amplamente disponibilizada. Conforme afirmado pelo Google, eles podem fornecer veredictos de integridade 10 vezes mais rápido.

Essas etapas não apenas reconhecem os esforços incansáveis ​​e a dedicação dos desenvolvedores Android em todo o mundo, mas também se alinham à filosofia da AppMaster de usar soluções de baixo código/ no-code na criação de aplicativos. Assim como AppMaster, que tem o compromisso de tornar a criação de aplicativos mais rápida, eficiente e acessível, a estratégia da equipe Android adota os mesmos princípios de flexibilidade e inclusão.