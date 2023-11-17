Android 开发团队推出了一系列新功能以促进应用增长

在最近的事态发展中， Google's Android开发团队宣布了几项战略调整，旨在让 Android 开发者受益并持续扩展他们的应用程序。

该团队披露了一些新功能，可增强Google Play列表创建和管理的功能。开发人员现在可以放心地将其列表保存为草稿，安排在预定时间发布，并与一部分受众测试这些列表。这增强了之前部署的现有功能，例如针对不同用户组的专门商店列表以及链接到深层链接的见解。

价格实验功能也进行了更新，该功能允许开发人员测试各种价格点并调整它们以适应当地的购买力。从下个月开始，开发人员将能够将这些价格实验保存为草稿、消费税变体以优化性能、查看有关价格配置问题的警告警报，并可以将“获胜”价格分配给所有产品。

此外，开发人员现在可以更有效地展示具有区域相关性的可用产品。这是通过利用 getBillingConfigAsync API 来识别用户所在区域来完成的。

另一项创新包括针对开发人员的实时通知的扩展。它将涵盖一次性购买和无效购买，提高沟通效率。

为了给开发者提供计费灵活性，替代计费 API 将在超过 35 个市场提供。这提供了更流畅的计费体验，可以为喜欢其他付款方式的市场中的用户启动应用程序。该功能消除了构建和维护选择屏幕或管理替代计费设置的必要性，可以实现通过 API 报告的无缝交易，这些交易将反映在顶部图表中并在开发人员报告中体现。这些报告包含有价值的数据，例如汇率、应用程序包 ID 和服务费率。

开发人员还将获得大量指标，以帮助监控其应用程序是否存在不良行为，这将提高应用程序的总体质量。新工具可以访问发布期间每小时的生命体征数据、用于长期趋势分析的三年生命体征数据、每台设备的指标以及每台设备阈值达到 8% 时触发的警报。此外，还推荐了针对Android Studio错误的故障排除解决方案，以及授予团队成员对应用质量信息的受限访问权限的选项。

Play Integrity API 最终迭代旨在最大限度地减少应用程序篡改。最近宣布的新功能通过确保 Play Protect 保持开启状态进一步增强用户体验，并且开发人员可以直接从 Google Play SDK 控制台管理 Play Integrity API 集成。此外，最新添加的低延迟 Play Integrity API 标准请求现已广泛使用。正如谷歌声称的那样，他们提供完整性判断的速度提高了 10 倍。

这些举措不仅是对全球Android开发者不懈努力和奉献精神的认可，也符合AppMaster在应用创建中使用低代码/ no-code解决方案的理念。与致力于让应用程序创建更快、更高效、更易于访问的AppMaster一样， Android团队的策略也遵循同样的灵活性和包容性原则。