يطرح فريق تطوير Android مجموعة من الميزات الجديدة لتعزيز نمو التطبيق

في التطورات الأخيرة، أعلن فريق تطوير Google's Android عن العديد من التغييرات الإستراتيجية التي تهدف إلى إفادة مطوري Android والتوسع المستمر في تطبيقاتهم.

كشف الفريق عن ميزات جديدة تعزز الوظائف المتعلقة بإنشاء قوائم Google Play وإدارتها. يمكن للمطورين الآن حفظ قوائمهم بثقة كمسودات، وجدولة إصدارها في أوقات محددة مسبقًا، واختبار تلك القوائم مع مجموعة فرعية من جمهورهم. يؤدي هذا إلى تعزيز الميزات الحالية التي تم نشرها مسبقًا، مثل قوائم المتاجر المتخصصة لمجموعات المستخدمين المختلفة والرؤى المرتبطة بالروابط العميقة.

يتم أيضًا إعداد التحديثات لميزة تجارب الأسعار، وهي أحد الأصول التي تسمح للمطورين باختبار نقاط الأسعار المختلفة وتعديلها لتناسب القوة الشرائية المحلية. سيتمكن المطورون اعتبارًا من الشهر التالي من حفظ تجارب الأسعار هذه كمسودات، ومتغيرات غير مباشرة لتحسين الأداء، وعرض تنبيهات التحذير حول مشكلات تكوين الأسعار، ويمكنهم تعيين السعر "الفائز" لجميع المنتجات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمطورين الآن عرض منتجاتهم المتاحة ذات الصلة الإقليمية بشكل أكثر كفاءة. يتم تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من واجهة برمجة التطبيقات getBillingConfigAsync لتحديد منطقة المستخدم.

يتضمن الابتكار الآخر توسيع الإشعارات في الوقت الفعلي التي تستهدف المطورين. وسيغطي عمليات الشراء التي تتم لمرة واحدة والمشتريات الملغاة، مما يعزز كفاءة الاتصال.

وبهدف توفير مرونة الفوترة بين المطورين، سيتم توفير واجهات برمجة التطبيقات البديلة للفوترة في أكثر من 35 سوقًا. وهذا يوفر تجربة فوترة أكثر سلاسة لإطلاق التطبيقات للمستخدمين في الأسواق التي تفضل طرق الدفع البديلة. من خلال التخلص من ضرورة إنشاء شاشات الاختيار والحفاظ عليها أو إدارة إعدادات الفوترة البديلة، تتيح هذه الميزة أن تنعكس المعاملات السلسة التي يتم الإبلاغ عنها من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) في المخططات العليا وتظهر في تقارير المطورين. تحتوي هذه التقارير على بيانات قيمة مثل أسعار الصرف ومعرف حزمة التطبيق وأسعار رسوم الخدمة.

وسيتمكن المطورون أيضًا من الوصول إلى عدد كبير من المقاييس للمساعدة في مراقبة تطبيقاتهم بحثًا عن السلوكيات غير المرغوب فيها، مما سيعزز الجودة العامة للتطبيقات. توفر الأدوات الجديدة إمكانية الوصول إلى بيانات المؤشرات الحيوية كل ساعة أثناء عمليات طرح الإصدار، وثلاث سنوات من بيانات المؤشرات الحيوية لتحليل الاتجاهات طويلة المدى، والمقاييس لكل جهاز، والتنبيهات التي يتم تشغيلها عندما تصل الحدود لكل جهاز إلى 8%. كما تم عرض حلول استكشاف الأخطاء وإصلاحها الموصى بها لأخطاء Android Studio وخيار منح أعضاء الفريق وصولاً مقيدًا إلى معلومات جودة التطبيق.

تم تصميم Play Integrity API في نسختها النهائية لتقليل التلاعب بالتطبيقات. تعمل الميزات الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا على تحسين تجارب المستخدم بشكل أكبر من خلال ضمان بقاء Play Protect قيد التشغيل، ويمكن للمطورين إدارة تكامل Play Integrity API مباشرة من Google Play SDK Console. علاوة على ذلك، أصبحت أحدث إضافة للطلبات القياسية لواجهة برمجة التطبيقات Play Integrity API ذات زمن الاستجابة المنخفض متاحة على نطاق واسع. وكما تزعم شركة جوجل، يمكنها تقديم أحكام النزاهة بشكل أسرع 10 مرات.

لا تعترف هذه الخطوات بالجهود الدؤوبة وتفاني مطوري Android حول العالم فحسب، بل تتوافق أيضًا مع فلسفة AppMaster المتمثلة في استخدام حلول ذات تعليمات برمجية منخفضة/ no-code في إنشاء التطبيقات. مثل AppMaster ، الملتزم بجعل إنشاء التطبيقات أسرع وأكثر كفاءة ويمكن الوصول إليها، تتبنى استراتيجية فريق Android نفس مبادئ المرونة والشمولية.