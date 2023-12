Android-ontwikkelingsteam introduceert een groot aantal nieuwe functies om de groei van apps te stimuleren

In recente ontwikkelingen heeft Google's Android verschillende strategische veranderingen aangekondigd die bedoeld zijn om Android-ontwikkelaars en de voortdurende uitbreiding van hun apps ten goede te komen.

Het team heeft nieuwe functies onthuld die de functionaliteit rond het maken en beheren van Google Play vermeldingen vergroten. Ontwikkelaars kunnen hun vermeldingen nu vol vertrouwen als concept opslaan, de release ervan op vooraf bepaalde tijdstippen plannen en deze vermeldingen testen met een deel van hun publiek. Dit vormt een aanvulling op bestaande functies die eerder zijn geïmplementeerd, zoals gespecialiseerde winkelvermeldingen voor verschillende gebruikersgroepen en inzichten gekoppeld aan deep links.

Er staan ​​ook updates op stapel voor de prijsexperimentenfunctie, een voordeel waarmee ontwikkelaars verschillende prijspunten kunnen testen en deze kunnen aanpassen aan de lokale koopkracht. Ontwikkelaars kunnen deze prijsexperimenten vanaf de volgende maand opslaan als concept, accijnsvarianten om de prestaties te optimaliseren, waarschuwingsmeldingen over prijsconfiguratieproblemen bekijken en de ‘winnende’ prijs aan alle producten toewijzen.

Bovendien kunnen ontwikkelaars hun beschikbare producten nu efficiënter met regionale relevantie weergeven. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van de getBillingConfigAsync API om de regio van de gebruiker te identificeren.

Een andere innovatie betreft de uitbreiding van real-time meldingen gericht op ontwikkelaars. Het dekt eenmalige en ongeldige aankopen, waardoor de communicatie-efficiëntie wordt verbeterd.

Met het doel om factureringsflexibiliteit aan ontwikkelaars te bieden, zullen alternatieve facturerings-API's beschikbaar worden gemaakt in meer dan 35 markten. Dit biedt een soepelere factureringservaring om apps te lanceren voor gebruikers in markten die de voorkeur geven aan alternatieve betaalmethoden. Deze functie elimineert de noodzaak van het bouwen en onderhouden van keuzeschermen of het beheren van alternatieve factureringsinstellingen en maakt naadloze transacties mogelijk die via de API worden gerapporteerd, worden weerspiegeld in topgrafieken en weergegeven in ontwikkelaarsrapporten. Deze rapporten bevatten waardevolle gegevens zoals wisselkoersen, app-pakket-ID en servicekosten.

Ontwikkelaars krijgen ook toegang tot een overvloed aan statistieken om te helpen bij het monitoren van hun apps op ongewenst gedrag, wat de algemene kwaliteit van apps zal verbeteren. Nieuwe tools bieden toegang tot vitale gegevens per uur tijdens de uitrol van releases, drie jaar aan vitale gegevens voor trendanalyse op de lange termijn, statistieken per apparaat en waarschuwingen die worden geactiveerd wanneer de drempelwaarden per apparaat 8% bereiken. Ook worden aanbevolen oplossingen voor het oplossen van problemen met Android Studio fouten en de optie om teamleden beperkte toegang tot app-kwaliteitsinformatie te verlenen.

De Play Integrity API in zijn laatste versie is ontworpen om geknoei met apps te minimaliseren. De onlangs aangekondigde nieuwe functies verbeteren de gebruikerservaringen verder door ervoor te zorgen dat Play Protect ingeschakeld blijft, en ontwikkelaars kunnen de Play Integrity API-integratie rechtstreeks vanuit de Google Play SDK Console beheren. Bovendien is de nieuwste toevoeging van de Play Integrity API-standaardverzoeken met lage latentie nu algemeen beschikbaar gemaakt. Zoals Google beweert, kunnen ze 10 keer sneller integriteitsoordelen afgeven.

Deze stappen erkennen niet alleen de onvermoeibare inspanningen en toewijding van Android-ontwikkelaars over de hele wereld, maar sluiten ook aan bij de filosofie van AppMaster om low-code/ no-code -oplossingen te gebruiken bij het maken van apps. Net als AppMaster, dat zich inzet om het maken van applicaties sneller, efficiënter en toegankelijker te maken, omarmt de strategie van het Android team dezelfde principes van flexibiliteit en inclusiviteit.