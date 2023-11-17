Команда разработчиков Android внедряет множество новых функций для ускорения роста количества приложений

В ходе недавних событий команда разработчиков Google's Android объявила о нескольких стратегических изменениях, призванных принести пользу разработчикам Android и дальнейшему расширению их приложений.

Команда раскрыла новые функции, которые расширяют функциональность создания и управления списками Google Play. Теперь разработчики могут уверенно сохранять свои списки в виде черновиков, планировать их выпуск в заранее определенное время и тестировать эти списки на определенной части своей аудитории. Это дополняет существующие функции, развернутые ранее, такие как специализированные списки магазинов для различных групп пользователей и аналитика, связанная с глубокими ссылками.

Обновления также запланированы для функции ценовых экспериментов — актива, позволяющего разработчикам тестировать различные ценовые категории и корректировать их в соответствии с местной покупательной способностью. Со следующего месяца разработчики смогут сохранять эти ценовые эксперименты в виде черновиков, акцизных вариантов для оптимизации производительности, просматривать предупреждающие оповещения о проблемах с конфигурацией цен и назначать «выигрышную» цену всем продуктам.

Кроме того, разработчики теперь могут более эффективно отображать доступные продукты с учетом региональной значимости. Это достигается за счет использования API getBillingConfigAsync для определения региона пользователя.

Еще одно нововведение включает расширение уведомлений в реальном времени, предназначенных для разработчиков. Он будет охватывать разовые и аннулированные покупки, что повысит эффективность коммуникации.

Чтобы обеспечить разработчикам гибкость в выставлении счетов, альтернативные API для выставления счетов будут доступны более чем на 35 рынках. Это обеспечивает более удобный процесс выставления счетов при запуске приложений для пользователей на рынках, которые предпочитают альтернативные способы оплаты. Эта функция устраняет необходимость создания и поддержки экранов выбора или управления альтернативными настройками выставления счетов. Эта функция позволяет плавно отображать транзакции, о которых сообщается через API, в топ-диаграммах и в отчетах разработчиков. Эти отчеты содержат ценные данные, такие как курсы валют, идентификатор пакета приложения и ставки платы за обслуживание.

Разработчики также получат доступ к множеству показателей, которые помогут отслеживать их приложения на предмет нежелательного поведения, что повысит общее качество приложений. Новые инструменты предлагают доступ к почасовым данным о жизненно важных показателях во время развертывания выпуска, данным о жизненно важных показателях за три года для долгосрочного анализа тенденций, метрикам для каждого устройства и оповещениям, которые активируются, когда пороговые значения для каждого устройства достигают 8%. Также представлены рекомендуемые решения по устранению ошибок Android Studio и возможность предоставить членам команды ограниченный доступ к информации о качестве приложения.

API-интерфейс Play Integrity в своей последней версии предназначен для минимизации несанкционированного доступа к приложениям. Недавно анонсированные новые функции еще больше улучшают взаимодействие с пользователем, гарантируя, что Play Protect остается включенным, а разработчики могут управлять интеграцией Play Integrity API непосредственно из консоли Google Play SDK. Более того, последнее добавление стандартных запросов Play Integrity API с малой задержкой теперь стало широко доступным. Как утверждает Google, они могут выносить вердикты о целостности в 10 раз быстрее.

Эти шаги не только являются признанием неустанных усилий и преданности делу разработчиков Android по всему миру, но также соответствуют философии AppMaster по использованию решений с низким кодом/ no-code при создании приложений. Как и AppMaster, который стремится сделать создание приложений более быстрым, эффективным и доступным, стратегия команды Android включает в себя те же принципы гибкости и инклюзивности.