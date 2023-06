Dążąc do przekształcenia liczenia kalorii i pozytywnego wpływu na zdrowie publiczne, były pracownik Google Wade Norris i inżynier systemów lotniczych Scott Baron połączyli swoją wiedzę, aby uruchomić startup skoncentrowany na zdrowiu o nazwie SnapCalorie. Niedawno ta oparta na sztucznej inteligencji inicjatywa zapewniła sobie niezwykłe finansowanie w wysokości 2 milionów dolarów od inwestorów takich jak Accel, Index Ventures, były dyrektor generalny CrossFit Eric Roza i Y Combinator.

SnapCalorie ma na celu uproszczenie śledzenia diety i poprawę wizualnego szacowania wielkości porcji poprzez opracowanie najnowocześniejszej aplikacji mobilnej, która zapewnia dokładną liczbę kalorii i analizę makroskładników posiłku przy użyciu jednego zdjęcia zrobionego ze smartfona. Wdrażając sztuczną inteligencję i zaawansowaną technologię, aplikacja stara się wznieść ponad konkurencję w dziedzinie śledzenia posiłków na podstawie zdjęć.

W przeciwieństwie do podobnych aplikacji, Norris podkreśla, że SnapCalorie integruje czujniki głębokości na obsługiwanych urządzeniach, aby poprawić szacowanie wielkości porcji i wykorzystuje zespół wykwalifikowanych ludzkich recenzentów w celu poprawy jakości. W rezultacie dokładność liczenia kalorii została znacznie poprawiona, zmniejszając margines błędu do mniej niż 20%. Konkurencyjne aplikacje mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję do śledzenia posiłków, ale żadna z nich nie zajmuje się szacowaniem wielkości porcji tak skutecznie jak SnapCalorie.

Oprócz tych wyróżniających cech, Norris podkreśla unikalny algorytm firmy, który podobno lepiej szacuje zawartość kaloryczną produktu spożywczego niż ludzie. Korzystając z tego algorytmu, SnapCalorie może z powodzeniem identyfikować rodzaje żywności na zdjęciu i obliczać wielkość porcji w celu oszacowania wartości kalorycznej. Użytkownicy mogą łatwo rejestrować wyniki w dzienniku żywności SnapCalorie lub eksportować je do powszechnie używanych platform śledzenia kondycji, takich jak Apple Health.

Dodatkowo, solidną wydajność algorytmu SnapCalorie można przypisać ekskluzywnemu zestawowi danych treningowych obejmującemu 5000 posiłków. Norris wyjaśnia dalej, że zbiór danych obejmuje różne rodzaje posiłków, które zostały precyzyjnie zmierzone za pomocą zrobotyzowanego urządzenia, aby zapewnić uwzględnienie rzeczywistych warunków i wyzwań.

Podczas gdy algorytm SnapCalorie faworyzuje obecnie kuchnię amerykańską, ze względu na gromadzenie wstępnych danych szkoleniowych w USA, firma planuje rozszerzyć swoje dane szkoleniowe, włączając zdjęcia od międzynarodowych użytkowników i dane wewnętrzne, aby uwzględnić szeroki zakres kuchni kulturowych. Chociaż aplikacja nie może zagwarantować 100% dokładności, Norris sugeruje, że powinna być uważana za istotny element szerszego obrazu żywieniowego, obok innych przydatnych narzędzi, takich jak chatbot ChatGPT do spersonalizowanych zaleceń dotyczących posiłków.

Jak pokazuje udana zbiórka funduszy, silny wzrost liczby użytkowników i wyraźna przewaga nad konkurencją, SnapCalorie trafił w gusta konsumentów dbających o zdrowie, którzy chcą lepiej zrozumieć swoje nawyki żywieniowe. Pomimo skupienia się głównie na ekspansji, a nie na monetyzacji na tym etapie, SnapCalorie ma dobrą pozycję, aby pomóc ludziom dokonywać bardziej świadomych wyborów i prowadzić zdrowszy tryb życia.

