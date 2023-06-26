Стремясь изменить подсчет калорий и положительно повлиять на здоровье населения, бывший сотрудник Google Уэйд Норрис и инженер аэрокосмических систем Скотт Бэрон объединили свой опыт для запуска стартапа SnapCalorie, ориентированного на здоровье. Недавно эта инициатива, основанная на искусственном интеллекте, получила замечательное финансирование в размере 2 миллионов долларов от таких инвесторов, как Accel, Index Ventures, бывший генеральный директор CrossFit Эрик Роза и Y Combinator.

SnapCalorie стремится упростить отслеживание рациона питания и улучшить визуальную оценку размера порций путем разработки передового мобильного приложения, которое обеспечивает точный подсчет калорий и анализ макронутриентов блюда с помощью одной фотографии, сделанной со смартфона. Благодаря использованию искусственного интеллекта и передовых технологий приложение стремится стать выше конкурентов в сфере отслеживания приема пищи на основе фотографий.

В отличие от аналогичных приложений, Норрис подчеркивает, что SnapCalorie интегрирует датчики глубины на поддерживаемых устройствах для улучшения оценки размера порций и использует команду квалифицированных человеческих рецензентов для повышения качества. В результате точность подсчета калорий значительно повышается, снижая погрешность до менее 20%. Конкурирующие приложения могут использовать искусственный интеллект для отслеживания приема пищи, но ни одно из них не справляется с оценкой размера порций так эффективно, как SnapCalorie.

Помимо этих отличительных особенностей, Норрис подчеркивает уникальный алгоритм компании, который, как сообщается, лучше человека определяет калорийность продуктов. Используя этот алгоритм, SnapCalorie может успешно определять типы продуктов на фотографии и рассчитывать размер порции для оценки калорийности. Пользователи могут легко регистрировать результаты в дневнике питания SnapCalorie или экспортировать их в широко используемые платформы фитнес-трекинга, такие как Apple Health.

Кроме того, надежная работа алгоритма SnapCalorie объясняется эксклюзивным набором данных для обучения, состоящим из 5 000 блюд. Норрис объясняет, что набор данных включает в себя различные типы блюд, которые были точно измерены с помощью роботизированной установки для обеспечения реальных условий и проблем.

Хотя алгоритм SnapCalorie в настоящее время отдает предпочтение американской кухне, из-за сбора первоначальных данных для обучения в США, компания планирует расширить свои данные для обучения, включив в них фотографии от иностранных пользователей и внутренние данные, чтобы охватить широкий спектр культурных кухонь. Хотя приложение не может гарантировать 100% точность, Норрис считает, что его следует рассматривать как важный компонент более широкой картины питания, наряду с другими полезными инструментами, такими как чат-бот ChatGPT для персонализированных рекомендаций по питанию.

Как показали успешный сбор средств, быстрый рост пользователей и очевидные преимущества перед конкурентами, SnapCalorie нашел отклик у потребителей, заботящихся о своем здоровье и стремящихся лучше понять свои пищевые привычки. Несмотря на то, что на данном этапе SnapCalorie фокусируется в первую очередь на расширении, а не на монетизации, она имеет все шансы помочь людям сделать более осознанный выбор и принять более здоровый образ жизни.

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