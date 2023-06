Om het tellen van calorieën te veranderen en de volksgezondheid positief te beïnvloeden, hebben Wade Norris, ex-Google werknemer, en Scott Baron, ingenieur in lucht- en ruimtevaartsystemen, hun expertise gebundeld om een gezondheidsgerichte startup te lanceren met de naam SnapCalorie. Onlangs heeft het AI-gestuurde initiatief een opmerkelijke $ 2 miljoen aan financiering binnengehaald van investeerders zoals Accel, Index Ventures, voormalig CrossFit CEO Eric Roza en Y Combinator.

SnapCalorie heeft als doel het bijhouden van diëten te vereenvoudigen en de visuele schatting van portiegroottes te verbeteren door een geavanceerde mobiele app te ontwikkelen die een nauwkeurige calorietelling en macronutriëntenanalyse van een maaltijd biedt met behulp van een enkele foto die met een smartphone is gemaakt. Door het implementeren van AI en geavanceerde technologie probeert de app boven de concurrentie uit te stijgen op het gebied van het bijhouden van maaltijden op basis van foto's.

In tegenstelling tot vergelijkbare toepassingen benadrukt Norris dat SnapCalorie dieptesensoren integreert op ondersteunde apparaten om de schatting van portiegroottes te verbeteren en een team van ervaren menselijke beoordelaars gebruikt om de kwaliteit te verbeteren. Als gevolg hiervan is de nauwkeurigheid van de calorieëntelling aanzienlijk verbeterd, waardoor de foutmarge is teruggebracht tot minder dan 20%. Concurrerende apps maken misschien gebruik van AI voor het bijhouden van maaltijden, maar geen enkele app schat de portiegrootte zo effectief in als SnapCalorie.

Naast deze onderscheidende kenmerken benadrukt Norris het unieke algoritme van het bedrijf, dat naar verluidt beter is in het schatten van de calorie-inhoud van een voedingsmiddel dan mensen. Met behulp van dit algoritme kan SnapCalorie met succes voedseltypen op een foto identificeren en de portiegrootte berekenen om de calorische waarde te schatten. Gebruikers kunnen de resultaten eenvoudig registreren in het eetdagboek van SnapCalorie of exporteren naar veelgebruikte fitnessplatforms zoals Apple Health.

Daarnaast kunnen de robuuste prestaties van het algoritme van SnapCalorie worden toegeschreven aan een exclusieve trainingsdataset van 5.000 maaltijden. Norris legt verder uit dat de dataset bestaat uit verschillende soorten maaltijden, die nauwkeurig zijn gemeten met behulp van een robot om ervoor te zorgen dat echte omstandigheden en uitdagingen aan bod komen.

Hoewel het algoritme van SnapCalorie op dit moment de voorkeur geeft aan de Amerikaanse keuken, vanwege de verzameling van initiële trainingsgegevens in de VS, is het bedrijf van plan om de trainingsgegevens uit te breiden met foto's van internationale gebruikers en interne gegevens, zodat een breed scala aan culturele keukens kan worden gebruikt. Hoewel de app geen 100% nauwkeurigheid kan garanderen, suggereert Norris dat het moet worden beschouwd als een essentieel onderdeel van een breder voedingsbeeld, naast andere nuttige tools zoals de ChatGPT-gestuurde chatbot voor gepersonaliseerde maaltijdaanbevelingen.

Zoals blijkt uit de succesvolle fondsenwerving, de sterke gebruikersgroei en de duidelijke voordelen ten opzichte van de concurrentie, heeft SnapCalorie een gevoelige snaar geraakt bij gezondheidsbewuste consumenten die graag een beter inzicht willen krijgen in hun voedingsgewoonten. Hoewel SnapCalorie zich in dit stadium vooral richt op uitbreiding in plaats van op geld verdienen, is het bedrijf goed gepositioneerd om mensen te helpen beter geïnformeerde keuzes te maken en een gezondere levensstijl te omarmen.

